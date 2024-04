Det kan være fort gjort å glemme igjen noe nå du tar tradisjonell taxi eller en Uber. Kanskje er du stresset fordi du er sent ute til noe. Og plutselig har du glemt igjen en eller flere eiendeler i bilen.

Uber har satt dette i system. For åttende gang gir de nå ut sin Uber Lost & Found Index, med en oversikt over både det vanligste og mest uvanlige kundene har glemt igjen etter en Uber-tur. Hver dag blir tusenvis av gjenstander meldt savnet via deres app.

Mest på 17. mai

I Norge var hansker, solbriller og luer noe av det vanligste reisende glemte igjen. Men ikke alt har en like åpenbar forklaring. Blant annet ble et korsett, en heksehatt og en globus meldt savnet.

I tillegg avslører oversikten at selveste 17. mai er dagen hvor flest nordmenn meldte ting savnet i Uber-appen.

Ny London-taxi ble avslørt i Norge



VANLIG: Et par solbriller som ligger igjen i baksetet, det er ikke noe uvanlig syn for Uber-sjåførene.

Bruke appen

Hvis du noen gang skulle glemme igjen skilpadden eller prumpemaskinen din etter en Uber-reise, er det bare å gå inn på appen og finne turen under «Dine turer», klikke på «Finn en mistet gjenstand» og deretter «Kontakt sjåføren vedrørende en gjenglemt gjenstand».

Etter at du har lagt igjen telefonnummeret ditt, vil du så kobles opp med sjåføren for å avtale tid og sted for overlevering.

Slik vil Uber få flere elbiler ut i gatene

Her er de fem rareste tingene kundene glemte igjen i Norge Et korsett En heksehatt Et blodsukkerapparat En PC-skjerm En globus De ti vanligste tingene kundene glemte igjen i Norge 1. Hansker 2. Solbriller 3. Lue/caps 4. Hodetelefoner 5. Vin/øl 6. Veske 7. Nøkler 8. Paraply 9. Sko 10. Bunadssølv

Dette må være Norges-rekord i verditap

Video: Dette skal forenkle bilproduksjonen betydelig