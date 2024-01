Dette gir elbilene flest problemer

Selv om en elbil har langt færre mulige feilkilder enn en fossil bil, trenger også elbiler veihjelp. Dette bekreftet den erfarne bilbergeren Thord Paulsen i Odda til Broom for kort tid siden, da han meldte om at de måtte hjelpe «minst en elbil hver eneste dag.»

Denne saken vakte stor oppsikt, og ga mange reaksjoner. Nå vil Paulsen presisere at dette bare gjaldt tilfeller der hovedbatteriet var kjørt tomt for strøm.

– Dessverre er det fortsatt ganske mange som feilberegner strømforbruket i de mange og lange motbakkene i distriktet, og det er slike vi ser minst en av daglig. Så kommer det flere andre assistanse-årsaker i tillegg, og når vi summerer det hele står elbilene for en samlet andel av veihjelp som stemmer ganske bra med deres andel av hele bilparken, sier Thord til Broom.

I Viking bekrefter nettverkssjef Svein Setrom at elbiler står for omkring en fjerdedel av Vikings totale antall veihjelpsutrykninger.

Bedre biler - likevel trenger fler veihjelp

Elektriske feil

– Siste år hadde vi noe over 200.000 utrykninger, av disse var drøyt 53.000 utrykninger til elbiler. Den største andelen av disse handlet om startvansker eller flatt batteri, altså bilens 12 Volt-batteri, med i alt 22 prosent.

Til sammenligning gjaldt bare fire prosent av utrykningene tomt høyvoltsbatteri, altså stans på grunn av tomt hovedbatteri, sier Setrom til Broom.

– En annen stor utrykningsårsak for elbiler er elektriske feil og programvarefeil, som til sammen sto for 18 prosent, og som er mer knyttet til bilens konstruksjon og tekniske løsninger. Veldig vanlig var dessuten punktering, med 16 prosent andel av utrykningene, legger han til.

53.383 av drøyt 200.000

PUNKTERING: Overraskende mange elbiler trenger hjelp med punktering, melder NAF Veihjelp. Foto: iStock

Slik ser listen over Vikings veihjelpsutrykninger til elbil ut:

Totalt antall var litt over 200.000 utrykninger – her er elbilenes andel 53.383.

Elektrisk feil 18 %

Punktering 16 %

Flatt batteri 12 %

Startvansker 10 %

Dynamo/Lading 5 %

Tomt høyvoltsbatteri 4 %

Fastkjøring 4 %

Motorfeil 3 %

Bremser 3 %

Utforkjøring 2 %

Motorstopp 2 %

Trafikkuhell 2 %

(blank) 2 %

Utelåsing 2 %

Girfeil 1 %

Underdimensjonert

I NAF Veihjelp bekrefter leder Hans Arne Thorsdal mye av den samme trenden.

– Med dagens teknologi er det egentlig litt overraskende at det er trøbbel med startbatteriet som er den hyppigste årsaken til veihjelp for elbilene. Selv har jeg også trengt veihjelp to ganger i sommer til min Hyundai Kona, sier han.

– Hva kan være årsaken til at dette er en gjenganger?

– Underdimensjonerte startbatterier, eller batterier som ikke rekker å bli ladet opp mellom korte bilturer, er en del av forklaringen. Så akkurat som med en tradisjonell bil som går på bensin eller diesel, kan det være lurt å følge med på batterispenningen og vedlikeholdslade når det trengs for å unngå startvansker, sier Thorsdal.

Nesten identisk med fossile

Topp fem stoppårsaker for elbil for NAF Veihjelp er følgende:

1. Startproblemer og flatt startbatteri

2. Punktering

3. Andre elektriske feil eller hovedbatteri

4. Kjørt fast i snø eller utforkjøring

5. Andre feil med hjul / hjuloppheng

– Dette er nesten identisk med fossile biler, med unntak av at for disse er motorstopp nest hyppigste veihjelps-årsak, slutter Thorsdal.

15 prosent elbiler

Hos Redgo/Gjensidige kan kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen melde om mye av det samme:

– Ca 15 prosent av våre veihjelpsutrykninger er til elbiler. Vanligste utrykningsårsak er startproblemer og flatt batteri. Punktering er nest hyppigst, og deretter følger elektriske feil med blant annet brukerfeil, systemfeil og lignende, sier han.

Rekordmange utrykninger

Og fossildrevne biler, hvordan står det til med dem?

TRAVELT: Thord Paulsen og hans team klan melde om en rekordsommer i antall assistanser, Foto: National Geographic TV / ITV Studios Norway AS

– Sommeren har gitt veldig mange problemer også med fossile biler, fastslår Thord Paulsen.

– Spesielt har det vært mange problemer med slavesylinderen til clutch i girkassen. Det handler om lekkasjer, der clutch- og bremsevæske renner ut – og clutchen slutter å virke. Dette har vi sett mye av både i bobiler og vanlige personbiler, og de har til felles at dette er en ganske stor reparasjon, sier Paulsen.

Ved sine avdelinger i Odda, Eidfjord og på Geilo har firmaet hatt rekordmange utrykninger gjennom to sommermåneder.

