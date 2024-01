Dette får «skylden» for Tesla-priskuttet

Tidligere denne måneden skjedde det igjen: Tesla satte ned prisene kraftig på Model Y, ett år etter de mye omtalte priskuttene som rystet hele bilbransjen. Den gang ble modellen inntil 120.000 kroner billigere – over natta.

Med de nye kuttene er Norges klart mest solgte bil de siste to årene, blitt inntil 38.000 kroner billigere. Innstegsmodellen får du nå for 422.521 kroner, ferdig registrert på veien. Aldri før har du fått denne utgaven billigere.

I kjølvannet av priskuttene har det florert en rekke rykter om hvorfor Tesla gjør dette, til tross for at bilen selger som nybakte wienerbrød. En gjenganger i spekulasjonene er at bilprodusenten snart skal i gang produksjonen av «nye» Model Y.

Skylder på «Juniper»

I praksis er det snakk om en facelift som foreløpig bare går under kodenavnet «Juniper». Ifølge Reuters skal Tesla ha jobbet med Juniper-oppgraderingene siden i fjor vår.

Mange av nyhetene og forbedringene som forventes i Juniper, har imidlertid allerede blitt introdusert i 2024-utgaven av Model 3. Den kommer blant annet med bedre seter og generelt økt komfort, lengre rekkevidde og flere nye designelementer.

Bilen har også fått et nytt ratt, med integrerte blinklysknapper. Tidligere har også Model X og S fått dette rattet, og det vil være naturlig at også Model Y får det – til tross for at rattet har fått en del kritikk. Særlig når man skal blinke seg ut fra rundkjøringer, kan det nemlig være kronglete å trykke på riktig blinklysknapp.

Tesla holder som vanlig kortene tett til brystet, og har foreløpig ikke en gang bekreftet at en revidert utgave av Model Y er på trappene. Ei heller eksisterer det noen offisielle bilder av faceliften.

Så mye billigere er Model Y i Norge enn i våre naboland

BLE NY: Tesla Model 3 fikk en facelift i år. De største nyhetene og forbedringene er på innsiden. Nå står snart Model Y for tur.

Falske bilder i omløp

Likevel begynner det nå å dukke opp bilder på nettet av det som skal være «nye» Model Y. Problemet er bare at bildene neppe er ekte, selv om de kanskje ser ekte ut.

Ifølge nettstedet Motor1, er nemlig enkelte av bildene generert ved hjelp av kunstig intelligens. Den siste tiden har det dukket opp en rekke AI-tjenester på nett som kan generere bilder som er nærmest umulig å skille fra virkeligheten.

Ett av dem er dette, som skal stamme fra en kinesisk kilde. Ifølge nettstedet er bildet datagenerert, og viser dermed ikke en ny Model Y:

FAKE: Dette bildet har blitt flittig delt i sosiale medier. Det viser imidlertid ikke en ekte bil. Foto: Skjermdump / Instagram

Bildet viser tilsynelatende en bil uten bakluke, men med tradisjonelt bagasjelokk – noe som ville gjort Model Y langt mindre praktisk.

Model 3 har imidlertid tradisjonelt bagasjerom, og nettstedet mener bildet er konsturert med utgangspunkt i et bilde av Model 3.

Norges mest solgte – med god margin

Uansett når en fornyet Model Y måtte komme: Modellen har vært og er en knallsuksess for Tesla. I fjor ble Model Y den første elbilen i historien som har opplevd å bli Europas mest registrerte bil.

Vi snakker om godt over 250.000 eksemplarer, hvorav 23.000 av dem havnet i Norge. Nå ruller det snart nesten 50.000 eksemplarer av Model Y på norske veier.

Til sammenligning ble det registrert nesten fire ganger flere Model Y enn nummer to på lista, Volkswagen ID.4. De siste priskuttene vil neppe gjøre det enklere for konkurrentene i tiden fremover.

