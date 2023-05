Dette ergrer bussjåførene seg mest over

Moderne turbusser er ingen sinker i trafikken. På motorvei har de lov til å kjøre 100 km/t, og det gjør de stort sett også. Gjennom enorme frontruter på flere kvadratmeter får sjåførene en unik oversikt - også over hva personbilførere driver med av vaner og uvaner.

– Det er ingen tvil om at det syndes mest med ulovlig mobilbruk. Dette ser vi daglig, og mange ser ut til å glemme at de befinner seg på veien. Det er ofte et mirakel at det går bra, og så er det jo nesten utrolig at folk tar sjansen, med det nivået forelegg for ulovlig mobilbruk har kommet opp på, sier Per-Olav Svidal og Hans-Peter Lannerstedt.

De to erfarne bussjåførene er henholdsvis daglig leder og driftsleder i Svidals Minibusser og Turbilservice i Lier ved Drammen, og er daglig underveis med Setra og Mercedes-Benz turbusser.

De to er bekymret for trafikksikkerheten, på grunn av den atferden de ser hos bilistene.

Her var det brått slutt på bussturen

Lite flinke

– Det som går igjen, er manglende hensyn til andre og svært lite smidighet i trafikken. Personbiler og motorsykler som kjører forbi og snitter inn så vidt foran fronten vår slik at vi må bremse, er et typisk eksempel.

– Det ser ikke ut til å være noen tanker om hvor stort og tungt kjøretøyet vårt er. Det er en grunn til at vi trenger noe mer bremselengde enn en liten privatbil.

– Folk er ellers lite flinke til å holde farten. Når en fotoboks nærmer seg, bremses det ned – i en 50-sone er kanskje farten 39 km/t når boksen passeres.

LITE HENSYN: – Manglende hensyn til andre og lite smidighet preger atferden til alt for mange bilister og motorsyklister, sier Per-Olav Svidal (t.v.) og Hans-Peter Lannerstedt. Foto: Frank Williksen

Kjørte «buss for fly» - det gikk ikke så bra!

100 er ikke alltid 100

– Typisk er Oslofjordtunnelen, der det er strekningsmåling i 70 km/t-sone. Her ligger bilene gjerne i rundt 50 km/t ned mot målepunktet, noe som i hvert fall ikke fremmer trafikkflyten, sier Lannerstedt.

– Et annet veldig vanlig eksempel handler om forbikjøringer. Vi kjører nesten alltid på adaptiv cruisekontroll. Det betyr at når vi har satt farten til 100 km/t, som er vår fartsgrense på motorvei, så kjører vi faktisk nettopp 100 km/t. En personbil som har 100 km/t på speedometeret, vil normalt ha en faktisk hastighet på 88 – 90 km/t, på grunn av den misvisningen de fleste har på speedometeret.

661 passasjerer fikk en veldig kostbar tur med bussen

For mange vil være politi

– Når vi da er i ferd med å sige forbi i venstre fil, skjer følgende: Personbilføreren blir forbannet og gir gass – han skal da ikke bli forbikjørt av en buss! Samtidig er det vi som blir idiotene på veien, for «alle grisekjører jo med lastebiler og busser…», forteller Svidal, som synes denne situasjonen har blitt verre og verre med årene.

– Det er litt for mange som skal være politi på veiene, fastslår de to.

Bussene sinkes av elbiler - nå strammes det inn

PLASSKREVENDE: En stor turbuss trenger både mer plass og ekstra tid til å manøvrere. Foto: iStock

To og tre i bredden

– Motorsykler er en spesiell utfordring, særlig i svinger. Det ser ikke ut til at de tenker på lengden og akselavstanden på en buss, for ikke å snakke om de lange overhengene foran og bak. Alt dette krever mye plass i svinger, og når en motorsyklist kommer og legger seg over i svingen, kanskje med overkroppen over i motsatt kjørebane, vet han jo ikke hva som kommer rundt svingen, fastslår Svidal og Lannerstedt.

– Syklister som skal sykle to og tre i bredden er også en stor utfordring for en buss, som er et stort kjøretøy med forholdsvis beskjeden akselerasjon, forteller de to til slutt.

Bussen skulle berges - så gikk det helt galt

Video: Bli med inn og se på de virkelig tunge bilene