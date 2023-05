I neste uke er det premiere: Da drar Volvo duken av en bil som etter alt å dømme blir veldig viktig for dem de neste årene: Nemlig den kompakte elbilen EX30.

Dette blir også en etterlengtet innstegsmodell for Volvo, noe de har manglet de siste årene.

Volvo har lekket noen opplysninger om bilen de siste månedene. Og nå har vi i Broom akkurat Teams-intervjuet Lisa Reeves som er sjef for interiørdesign hos Volvo. Hun har en fortid hos Jaguar Land Rover og Bentley – og kom til Volvo i 2014.

Justerbare koppholdere

Vi går rett på sak og spør Lisa hva hun er mest fornøyd med i dette interiøret:

– Å, det må være midtkonsollen med justerbare koppholdere. Vi har funnet ut at mange putter andre ting enn kopper i koppholderen. Denne løsningen gir deg virkelig muligheten til å velge hvordan du vil bruke den, på en smart måte, sier Lisa.

INTERIØR-SJEF: Lisa Reeves kom til Volvo i 2014. Nå har hun ansvaret for interiøret i nye EX30.

Toppen av koppholderen kan skyves ut for å holde et kaffekrus eller en smarttelefon, eller flyttes tilbake for å skape mer oppbevaringsplass. Den nedre tunnelen har et beskyttet oppbevaringsområde, for små gjenstander som solbriller eller øreplugger. Den store åpne plassen over kan for eksempel brukes til å plassere en veske.

SMAKEBIT: Slik teaser Volvo det utvendige designet på EX30. Vi snakker kompakt og ganske høyreist crossover.

En stor høyttaler

– Det at dette er en elbil gir oss mange nye muligheter. EX30 har helt flatt gulv. Det har vi utnyttet til å lage smarte og fleksible oppbevaringsrom, forteller hun.

Reeves understreker også at fokuset på bærekraft har påvirket mye. EX30 har det laveste karbonavtrykket fra en Volvo noensinne. I dette ligger også økonomisering med materialbruk og å få ned antallet deler, der det er mulig.

Lydplanken er et eksempel på dette. Ved å gruppere høyttalerne i én komponent, får bilen en redusert mengde ledninger og materiale. Planken er også sømløst integrert i dashbordet, plassert under frontruten. Samtidig har bilen mer lagringsplass i dørene, ettersom de ikke har høyttalere.

OMINNREDET: Når alle høyttalerne er flyttet opp på dashbordet, frigjør det også plass i dørsidene foran.

Hanskerom i midten

Vindusheisene er plassert i midtkonsollen og hanskerommet er flyttet til under infotainmentskjermen i midten. Dermed er den også lett tilgjengelig for både sjåfør og passasjeren foran.

Også passasjerene bak skal nye godt av smarte løsninger. Dedikerte lommer i ryggen på forsetene er for oppbevaring av telefoner, mens en oppbevaringsboks sklir ut under midtkonsollen.

Rendyrket det skandinaviske

Inne i bakluken ligger en praktisk størrelsesguide, som for eksempel kan være god å ha hvis man skal kjøpe nye møbler, og er usikker på om det nye bordet går inn i bilen.

– Jeg synes denne bilen har så mye karakter. Alt er basert på skandinavisk design, med fokus på funksjonalitet, sier Lisa Reeves.

Nettopp det skandinaviske er noe Volvo har rendyrket særlig de siste ti årene. Det handler om å spille på hvor man kommer fra. På særegenhet og i mange tilfeller også minimalisme.

KUTTER VEKTEN: Volvo har hatt seter i ullstoff i sine biler i flere år allerede. Dette er fra XC90, hvor dette materialet blant annet reduserer vekten med tre kilo, sammenlignet med tradisjonelle skinnseter.

Avfallsprodukter

– Det skal være organisert, lyst og luftig, med en rommelig følelse rundt passasjerene, fastslår Lisa Reeves.

Resirkulerte materialer er noe mange bilprodusenter nå satser på. I EX30 kan man velge mellom det Volvo kaller fire forskjellige «romtemaer», alle med hvert sitt uttrykk og fokus på bærekraft. Ett av rommene er i denim, og er laget med avfallsprodukter fra denimens resirkuleringsprosess.

Andre tilgjengelige materialer er resirkulert plast laget av avfallsprodukter som gamle vindusrammer og rulleskodder, lin, en ullblanding med 70 prosent resirkulert polyester og et strikket setemateriale som inkluderer resirkulert plast.

MED STOREBROR: Første smakebit av EX30 (til venstre) fikk vi på premieren til EX90 (til høyre) Dette bildet gir et ganske bra bilde av proporsjonene til nykommeren.

Debuterer neste uke

Det er også mulig å velge setetrekk i Nordico, et stoff laget av tekstiler fra resirkulerbare materialer som PET-flasker og biomateriale fra skoger i Sverige og Finland.

Premieren på EX30 er lagt til Milano i Italia og datoen er 7. juni. Da åpnes det også for salg i Norge.

Vi i Broom er til stede på premieren og skal naturligvis rapportere hjem derfra.

