Hva er de viktigste egenskapene du ser etter når du skal kjøpe ny bil?

Dette var ett av spørsmålene som ble stilt i en fersk undersøkelse som YouGov har gjennomført i forkant av elbilmessen eCarExpo. Messen, som går for å være Europas største elbilmesse, skal for første gang arrangeres i Norge i februar.

Og du gjettet det kanskje: Det norske bilkjøpere er aller mest opptatt av, er rekkevidden. Hele 69 prosent av de spurte oppga at rekkevidden er det viktigste når de skal velge seg ny bil. Utseendet på bilen kommer langt bak.

– Til å ta og føle på



Dette overrasker markedssjef Anna Fägersten i eCarExpo.

– Til tross for at de fleste produsentene nå tilbyr god batterilevetid, er rekkeviddeangsten fremdeles til å ta og føle på. Derfor er øverst på listen. Samtidig er det litt overraskende at bare 24 prosent er opptatt av utseendet på bilen, sier hun.

På de neste plassene bak rekkevidden, kommer kjøreegenskaper (46 prosent) og sikkerhet (43 prosent).

OVERRASKET: Anna Fägersten i eCarExpo er overrasket over at bilens utseende ikke spiller en større rolle for norske bilkjøpere Foto: Malin Jochumsen

Innovativ teknologi, førerstøttesystemer og selvkjøring, er noe færre virker å være opptatt av. Kun 18 prosent svarer at dette er viktige egenskaper ved nybilen.

Derfor velger folk elbil

I undersøkelsen svarer 22 prosent at de allerede eier en elbil, mens 30 prosent opplyser at de vurderer å gå til innkjøp av elbil de neste tre årene.

Det er de økonomiske fordelene som er viktigste årsak til at folk velger elbil. 60 prosent svarer at billigere lading enn fylling av diesel eller bensin, er en hovedårsak til at de enten eier en elbil, eller tenker å kjøpe en.

Miljøaspektet er også viktig for mange. Her svarer 39 prosent at dette er en av hovedgrunnene til at de velger å kjøre elektrisk.

Samtidig er kjennskap til bilmerkene noe av det aller viktigste.

– I undersøkelsen oppgir over halvparten at dette er helt avgjørende. Derfor ser vi også et samsvar mellom salgslistene til OFV, YouGovs Brand Index og undersøkelsen vår, sier Fägersten.



Fortsatt mange elbil-skeptikere

Til tross for at vi har gode elbil-insentiver og tidvis svært rimelig strøm i Norge, er det fortsatt mange som ikke har elbil på agendaen. Faktisk gjelder dette nesten halvparten av oss, ifølge undersøkelsen.

– Norge har lenge hatt en rekke gode insentiver, som åpenbart har båret frukter. Tallene viser imidlertid at 48 prosent fortsatt ikke vurderer eller vil gå til innkjøp av elbil, sier Fägersten.



eCarExpo arrangeres i Nova Spektrum på Lillestrøm, 9. til 11. februar 2024.

