Året har startet iskaldt i store deler av landet. Det gir flere utfordringer for alle som har bil.

Ett av dem er hvis bilen er skikkelig skitten. Hvordan skal du få vasket den ren nå?

For mange blir løsningen å la være. Men det er ikke noe godt alternativ for bilen. For man bør vaske den, også på denne årstiden:

Dropper ikke å dusje...

– Det er faktisk enda viktigere på vinteren, enn ellers i året. På vinteren saltes det ekstremt mye her til lands, det er også større slitasje på veier fra brøyting og piggdekk, som virvler opp skitt og veistøv som fester seg til bilen. Vi vet alle at biler kan ruste og det er derfor viktig å legge en beskyttende barriere over lakken, slik at den tåler denne belastningen på best mulig måte, sier Bjørn-Aage Bredal som er produkt- og markedssjef i selskapet Garasjetid.

VIKTIG: Bjørn Aage Bredal er bilvask-ekspert. Han understreker at det er viktig å vaske bilen også på vinteren.

Han er også såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin.

– Mitt råd er å vaske bilen jevnt utover vinteren, med avfetting. Og det selv om bilen blir møkkete dagen etterpå. Jeg liker å sammenligne dette med å dusje. Vi mennesker dropper ikke å dusje i dag, fordi vi kan bli møkkete i morgen. Jevnlig vask er nødvendig gjennom vinteren, sier Bredal.

GRUNDIG: Skal bilen bli skikkelig ren, er det viktig å bruke avfetting først. Særlig nå på vinteren kan skitten sitte godt fast i lakken.

Noen heldigere enn andre...

Men hvordan skal du gjøre dette når minusgradene er tosifret?

Her er noen heldigere enn andre. Har du tilgang til oppvarmet garasje/parkeringshus, er det bare å vaske bilen helt som vanlig og så kjøre den inn «til tørk». Det eneste du må huske da, er at den må tørke skikkelig før du tar den ut i kulda igjen.

Har du ikke muligheter til dette, gjelder det å ta alle forholdsregler. Bruker du maskinvask, er det enkelte stasjoner som har anlegg med tørkeprogram. Det er smart nå. Du kan også finne dette på enkelte gjør-det-selv-anlegg. Men mange av disse blir uansett stengt når det virkelig er kaldt.

Nei – du må ikke bruke Zalo!



FRYSER: Ladeluker kan være en utfordring på vinteren. Både at de fryser – og at de snør igjen når du lader ute.

Hva med elbil

Uansett løsning: Du bør tørke bilen så godt som mulig umiddelbart etter vasken. Så bør du gå over alle gummilister i dører og bagasjelokk/bakluke. Gi dem en god omgang med silikonstift.

Tørk også ekstra godt av rundt tanklokk. Har du elbil eller ladbar hybrid? Da skal du gi ladeluka ekstra oppmerksomhet. Tørk godt rundt og inni, bruk silikonstift her også. Ladeluker som fryser fast er et velkjent fenomen på vinteren, pass på at det ikke skjer deg nå.

Det er også lurt å bruke låsolje i eventuelle åpne låser. Kommer det vann inn her, vil det fryse veldig fort i kulda. Det skader absolutt ikke å ta en god kjøretur like etter at du har vasket.

Gjør du alt dette, bør bilvasken gå veldig greit. Og så kan du glede deg over å ha blank og fin bil i vinterkulden!

