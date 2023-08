Dette er vi mest redd for når vi kjøper bruktbil

Hvert år omsettes det rundt 400.000 bruktbiler her til lands. I de fleste tilfellene går det problemfritt. Men det er heller ingen hemmelighet at det kan oppstå uenighet og strid i etterkant.

Det merker blant andre Forbrukerrådet, som har bilsaker på klagetoppen hvert år.

Men hva er vi mest usikre på når vi skal kjøpe bruktbil privat? Det har NAF sett nærmere på i en ny undersøkelse.

Viktig å sjekke

Her svarer nær 78 prosent at usikkerhet rundt bilens tekniske stand er den største frykten. 62 prosent frykter reklamasjoner i etterkant mest. Deretter kommer usikkerhet rundt oppgjør (21 prosent) og selve eierskiftet (19 prosent).



– Dette viser hvor viktig det er å få undersøkt bilen grundig før du slår til på bruktbilkjøpet. Det er ikke enkelt å sjekke bilens tekniske tilstand på egen hånd. Mye er skjult både når det gjelder rust og tekniske feil. Derfor er det lurt å dra på et verksted eller et av våre sentre for å få vurdert bilen nøye før man kjøper den, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

PRIVAT: Mange velger å selge bilen sin privat. I de fleste tilfelle går det også veldig bra.

Viktig med kontrakt

Det er ikke bare Forbrukerrådet som får mange klager rundt bruktbilkjøp. Konflikter etter kjøp og salg av bruktbil er det NAFs advokater hjelper flest medlemmer med. Så langt i år har NAF Advokat hatt 637 saker som omhandler reklamasjoner etter kjøp av bruktbil mellom privatpersoner.

– At mange synes usikkerheten er stor når det gjelder reklamasjoner etter bilkjøpet, er derfor ikke overraskende. Har du vært nøye med kontrakten ved bilkjøpet, kan uenighetene løses enklere, sier NAF-rådgiveren, i en pressemelding.

SKUMMELT: Bruktbilkjøp kan være en kilde til mange problemer i etterkant. Her er også usikkerheten stor hos mange.

Service og EU-kontroll

Kontrakten er bruktbilsalgets viktigste dokument, og den bør si noe om hvilke opplysninger selger har gitt om bilen og hva partene ellers har blitt enige om.

Når du kjøper bruktbil er det også viktig å sjekke hvordan bilen har blitt fulgt opp tidligere. Servicehistorikk er viktig. En fersk EU-kontroll er også positivt her.

