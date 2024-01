– Dette er pyton for rekkevidden

Mange nye elbiler har en oppgitt rekkevidde på 500-600 kilometer. Det betyr at disse bilene – i teorien – skal kunne tilbakelegge distansen Oslo-Halmstad (431 kilometer) med god margin.

Men hvordan går det når temperaturen ligger under frysepunktet og nesten hele turen foregår på motorvei i hastigheter på 100-120 kilometer i timen? Må du lade oftere enn du hadde trodd?

Det er nettopp dette Broom-redaksjonen ønsker å finne ut av. Vi låner to biler med god aerodynamikk og god rekkevidde til eksperimentet, lader opp bilene og legger ut på langtur til Syd-Sverige.

– Vi vet av erfaring at dette er forhold som kan være pyton for rekkevidden. Spørsmålet er bare hvor mye rekkevidden reduseres, og om det er noen tydelige forskjeller mellom de to bilene på dette området, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.



Luksusbiler med lang rekkevidde

Bilene vi benytter til turen er Mercedes EQE 350 4Matic og BMW i5 M60 xDrive. Førstnevnte har en oppgitt rekkevidde på 579 kilometer, mens BMW-en stopper på 516.

Begge bilene tilhører luksus-segmentet, med prislapper på henholdsvis 1.344.125 kroner for BMW-en, og «bare» 1.034.969 kroner for Mercedesen.

Samtidig har BMW-en en mye kraftigere motorisering, noe som forklarer noe av den store prisforskjellen mellom dem. Nederst i saken finner du en tabell med alle de viktigste tekniske spesifikasjonene.

KLARE: De siste forberedelsene gjøres før vi er klare for avreise.

Dette vil vi finne ut av

Utgangspunktet vårt er at vi vil måle forbruket på de to bilene mot hverandre, men kanskje vel så viktig: Få en pekepinn på hva man må forvente av reduksjon i rekkevidden når mesteparten av turen foregår på motorvei i høy hastighet.

Hyppigere lading betyr samtidig at man må planlegge turen bedre enn om sommeren. Man vil jo nødig ende opp i veikanten, tom for strøm.

Normalt tester vi forbruk ved blandet kjøring, med snitthastigheter på mellom 60 og 70 km/t. Ved ren motorveikjøring blir som regel snitthastigheten betydelig høyere, gjerne mellom 90 og 100 km/t.

Særlig når hastigheten overstiger 70 km/t, øker forbruket raskt. Ved lave temperaturer blir dessuten luften tykkere, noe som øker luftmotstanden. I tillegg spiller hjul og underlag viktige roller for forbruket.

LAV LUFTMOTSTAND: Mercedes EQE har en såkalt luftmotstandskoeffisient (cd) på 0,2. Den er dermed blant verdens mest aerodynamiske biler. BMW i5 er ikke langt bak, med 0,22.

Slik er rekkevidden på motorvei

For å gjøre sammenligningen så rettferdig som mulig, sørger vi for at begge biler er godt forvarmet før vi tar fatt på selve målingene. Det skjer ved Vestby, sør for Oslo. Ved avreise er batteriprosenten på BMW i5 77 prosent, mens den på Mercedes EQE ligger på 80.

Vi kjører sammen sørover, og veksler på å ligge foran og bak, for å skape mest mulig like forhold underveis. Temperaturen svinger mellom fem kuldegrader og null mesteparten av turen, og vi følger fartsgrensen så godt det lar seg gjøre.

Ved Stenungsund i Bohuslän har vi tilbakelagt 219 kilometer, i en snitthastighet på 94 km/t. På dette tidspunktet har batteriet i EQE en restkapasitet på 21 prosent, noe som betyr at 59 prosent av kapasiteten har blitt brukt på de 219 kilometerne. Det betyr videre at rekkevidden under disse forholdene – og i denne hastigheten – ligger på rundt 371 kilometer.

BMW i5 har brukt 63 prosent av kapasiteten, og den totale rekkevidden vil dermed ligge et sted rundt 347 kilometer.

For begge biler er det altså snakk om et betydelig rekkeviddetap, noe som også var forventet. EQE har mistet 36 prosent i forhold til oppgitt rekkevidde, mens i5 nøyer seg med en reduksjon på 32,8 prosent.

Her må vi legge til at det er tre passasjerer i EQE, og to i i5. Det betyr at differansen sannsynligvis er litt mindre enn det som kommer fram her.

Uansett kan en slik reduksjon høres mye ut, men det er slett ikke uvanlig. Selv ved blandet kjøring i lavere hastigheter vinterstid, kan rekkevidden reduseres enda mer, har blant andre NAF dokumentert.

KOMFORTABELT: Begge biler er svært komfortable for lange kjøreøkter, men man må legge inn flere ladestopp om vinteren enn om sommeren.

Lading hos Ionity

Vi lader nå bilene ved Ionity lynladestasjon i Spekeröd, og stopper ladingen når kapasiteten når 80 prosent. Det holder til at vi kommer oss fram i Halmstad, uten overhengende rekkeviddeangst underveis.

Og selve ladingen vil normalt ta litt kortere tid med i5 enn EQE. Det skyldes to faktorer: i5 har litt mindre nettokapasitet i batteriet (81,2 kWt) mot EQE sitt (90,6 kWt), samt noe høyere ladeeffekt (205 mot 170 kW).

I vårt tilfelle tar det 32 minutter å lade EQE fra 21 til 80 prosent, og omtrent det samme å lade i5 fra 14 til 80 prosent. I starten lader i5 mye raskere enn EQE, og er kjapt oppi over 200 kW. EQE er aldri over 120 kW, men holder seg over 100 kW lenger enn i5.

HALVTIMEN ER NOK: På biler som i5 og EQE holder det å sette av en god halvtime til lading fra 20-80 prosent.

Konklusjon

Rekkevidden reduseres kraftig ved kjøring på motorvei i høye hastigheter – også på relativt lave og aerodynamiske modeller som BMW i5 og Mercedes EQE.

Starter man turen med fulladet batteri, vil det være naturlig – for begge våre testbiler – å planlegge et ladestopp etter rundt 300 kilometer, hvis turen går på motorvei og ved temperaturer rundt null grader.

Hurtiglader man deretter til 80 prosent, som er anbefalt av både bilprodusentene og ladeselskapene, bør neste ladestopp planlegges allerede etter mellom 200-220 kilometer.

Dette bør også være overførbart til mange andre biler med tilsvarende rekkevidde, og er i så måte viktig kunnskap før man legger ut på langtur i vinter.

PARKERT: Endelig framme i Halmstad, med noen ganske få prosenter igjen på batteriet.

Tekniske data BMW i5 M60 xDrive Mercedes EQE 350 4Matic Motor 2x elektrisk 2x elektrisk Effekt 601 hk og 820 Nm 292 hk og 765 Nm 0-100 km/t 3,8 sek 6,3 sek Toppfart 230 km/t 210 km/t Batteripakke 81,2 kWt 90,6 kWt Rekkevidde 516 km 579 km Hurtiglading 205 kW 170 kW LxBxH 5,06 x 1,90 x 1,50 meter 4,94 x 1,96 x 1,51 meter Vekt 2.380 kilo 2.390 kilo Bagasjerom 420 liter 430 liter Taklast 75 kilo 100 kilo Hengervekt 2.000 kilo 750 kilo Pris testbil: 1.379.750 kroner 1.034.969 kroner

