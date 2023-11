DS er en betegnelse mange bilkjennere har et forhold til. Det er nemlig navnet på en legendarisk Citroën-modell som ble produsert mellom 1955 og 1975. Over 1,5 millioner eksemplarer ble solgt verden over. Den var innovativ på flere områder, slik som hovedlykter som svingte sammen med forhjulene, en unik hydropneumatic uavhengig fjæring og servostyring, for å nevne noe.

Padda, som ble tilnavnet, er nå en ekte entusiastbil. Men DS-navnet tilhører ikke lenger én modell. Det er i stedet blitt et eget premiummerke.

Flaggskipet blant SUV-ene i DS-sortimentet er DS 7. En luksusbil-tolkning som skiller seg fra de andre i klassen.

Tre modeller

DS som merke ble opprettet i 2014. Her i Norge var det introduksjonen av elbilen DS 3 E-Tense som fikk fart på salget.

I tillegg til 3 og 7, finner du DS 4 på den norske hjemmesiden til DS. 4 er en mer sporty og litt mindre bil enn 7. Også den er tilgjengelig som ladbar hybrid.

Det som er felles både for Citroën og DS, er deres avanserte understell og komforten de har å by på. Her får man ofte følelsen av å kjøre dyrere bil.

PS: DS har også en luksussedan – DS9 – som vi har testet. Men denne ligger ikke lenger under fanen «modeller» på den norske hjemmesiden til DS.

NY FRONT: Hele fronten på bilen har fått en skikkelig oppgradering. Ny frontfanger, grill og nye markeringslys. Dette er en bil mange legger merke til.

Blir dyrere

I statsbudsjettet for 2024, har regjeringen bestemt at vektfradraget på ladbare hybrider fjernes. Det får konsekvenser for DS 7.

I dag har toppmodellen E-Tense 4x4 Performance 360 en startpris på 726.000 kroner. Det er ikke vanskelig å argumentere for at det er mye bil for pengene: 360 hestekrefter, firehjulsdrift, mye utstyr som standard, en god porsjon luksus og et lekkert design som skiller seg ut.

Men fra 1. januar vil avgiftene på denne bilen øke 34.000 kroner – og det er fra før få som velger DS 7, så prisøkning er det siste man trenger.

Spørsmålet er: Bør du hive deg rundt og skaffe deg en slik før nyttår? Vi har testet for å finne ut av det.

LUKSUS: Denne lekre og belyste klokken åpner seg opp når du trykker på startknappen. DS kan triksene for å skape eksklusivitet.

Hva er nytt?

Dagens DS 7 kom på markedet i 2017 – og nå har den fått en ansiktsløftning. Vanligvis er det ganske forsiktige greier, men DS har denne gangen gjort større grep på toppmodellen sin.

Bilen har fått et nytt ansikt. Grillen er redesignet og mer markant, det er nye signatur LED-lys som ligger nedover siden av frontfangeren og nye hovedlys. De siste ikke bare ser bedre ut – men gir også betydelig bedre lys: 380 meter langt (fjernlys) og 65 meter bredt.

DS 7 var stilig fra før – men nå ser den enda litt mer påkostet og eksklusiv ut.

De lekre baklyktene med diamantmønster er med fortsatt – men nå er det en tydeligere diffusor på Performance-modellen som vi tester. Den har også lekre 21 tommers felger.

På innsiden merkes luksusen med at dashbord og dører kledd i skinn og alcantara.

Den stilige gråfargen (som heter Lacquered) kombineres med svarte detaljer og underbygger det sporty utseendet.

DS 7 4x4 E-Tense 300 og toppmodellen DS 7 4x4 E-Tense 360 har en bensinmotor med 200 hestekrefter – samt en elmotor foran og bak med henholdsvis 110 og 112 hestekrefter.

NYTT: Det nye infotainmentsystemet er blitt både penere og mer brukervennlig. Men fortsatt kreves det litt tilvenning, før du skjønner logikken bak alle «irrgangene».

Batteriet har en kapasitet 14,2 kWt og gir en elektrisk rekkevidde på 65 kilometer ved blandet kjøring (WLTP).

Varianten med 360 hestekrefter har ikke bare ytterligere 60 hestekrefter i systemeffekt, den er også bearbeidet på andre områder.

Den har en app som hjelper til med å optimalisere regenereringen ved bremsing, bilen er senket med 15 millimeter, bredere sporvidde (24 millimeter foran og 10 millimeter bak), kraftigere bremser og 21-tommers felger.

360 hestekrefter gir en akselerasjon fra 0 til 100 på 5,6 sekunder.

Hvordan fungerer det?

Altså - denne bilen overrasker meg. DS-modellene forbinder jeg i utgangspunktet med nydelig komfort og luksus. Performance-modellen skal være mer sportslig, slik navnet indikerer. Men denne bilen er ikke i nærheten av å leve opp til navnet. Gassresponsen, selv i Sport, er for treg. Det samme er responsen til girkassen. Det kjennes aldri som jeg har en kraftpakke på 360 hestekrefter til rådighet.

Det hjelper litt å bruke hendlene på rattet, og være veldig bestemt med høyrefoten. Sportslig? Nei, ikke i det hele tatt.

SPORTY: Interiøret har gode sportsseter, skikkelig sportsratt med flat bunn og «pupper», høy midtkonsoll og stilig alcantara. Men det sportslige stopper med designet ...

På svingete veier med godt underlag ligger den stødig og fint. Men så snart det kommer noen skarpe humper, merkes det at bilen har blitt senket og vi har 21-tommers lavprofildekk. Om det er fjæringsoppsettet eller senkingen på 15 millimeter som gjør det, er jeg usikker på. Men dette lever ikke opp til den komforten jeg er vant med fra en DS. Det smeller kraftig i understellet.

Når asfalten er slett og fin – og vi ikke pusher på i svingene – kommer bilen mye mer til sin rett. Da er det stille og behagelig – og girkassen kan jobbe mykt og forsiktig, slik den egentlig ønsker. Langtur i DS 7 er ikke noe problem. Så lenge underlaget er bra, vel og merke.

Det er få som lager så stilige og flotte interiører som dette. En nydelig, belyst Chronographes-klokke reiser seg på toppen av dashbordet når du starter bilen. Seter, dashbord, midtkonsoll og dører er kledd med sort alcantara og skinn. Dette ser dyrt og påkostet ut.

Hovedskjermen er ny og innmaten likeså. Det betyr nytt multimediasystem – med finere grafikk og bedre løsninger for menyvisninger. Her har Citroën/DS og Peugeot vært langt bak de beste.

Nå kan du i stor grad sette opp skjermen med det innholdet du ønsker. Fortsatt er det noe mer trykking og mer kronglete enn de beste i klassen. Men når du har brukt systemet en stund, hjelper det.

Rekkevidden på strøm er oppgitt til 57 kilometer med det nye batteriet. Det er bedre enn tidligere – men fortsatt et stykke unna de som har best rekkevidde. Vår erfaring er imidlertid at bilen klarer det tallet som er oppgitt – og kanskje mer, på en god dag.

Frasparket kjennes godt når du overstyrer girkassen med hendlene. 0-100 km/t gjøres unna på 5,6 sekunder.

Plassen er som før. Det vil si at bagasjerommet tar 555 liter, og dermed duger for de fleste. Volumet økes til maksimalt 1.752 liter med baksetene nedfelt. Baksetene har også mye plass – og man sitter behagelig.

ROMSLIG: Bagasjerommet er på 555 liter. Det duger for å kunne brukes som en skikkelig familiebil. Det er også mulig med opptil 80 kilo på taket.

Konklusjon:

DS 7 er en skikkelig stilig bil – som får mye oppmerksomhet på veien. Den er fortsatt relativt gunstig priset – og totalpakken er god, hvis du velger riktig modell.

Vi anbefaler deg å teste Performance-utgaven før du kjøper den. Mer sporty og raskere, ja. Men vi tror du vil få mer av det du forventer av en DS, om du tar modellen som heter E-Tense 4x4 Opera. Den har litt mindre hestekrefter (men 300 holder, det), bedre bakkeklaring, mindre felger og dessuten bedre rekkevidde (66 kilometer).

Den er til og med oppgitt til å kunne trekke 2,4 tonn hengervekt – i motsetning til Performance-utgaven som bare klarer 70 (ja, du leste riktig. 70 kilo). Da snakker vi i praksis om for eksempel et sykkelstativ, ikke en tilhenger.

Det siste argumentet du trenger for å velge Opera: Den koster 15.000 kroner mindre og har lavere forbruk, også ...

ROMSLIG: Det er slett ingen straff å sitte i baksetet. Her sitter to voksne uten problemer. Merk at luksusfaktoren er høy, også her.

DS 7 E-Tense 4x4 Performance 360 Motor og ytelser: Motor: 2-liter bensinmotor + to elmotorer

Effekt: 360 hk / 520 Nm

0-100 km/t: 5,6 sek.

Toppfart: 235 km/t

Forbruk (WLTP): 0,18 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 14,2 kWt

Rekkevidde: 57 km (WLTP)

Hjemmelading: 7,4 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 459 x 162 x 209 cm

Bagasjerom: 555 / 1.752 liter

Vekt: 1.885 kg

Tilhengervekt: 70 kg

Taklast: 80 kg Pris: Startpris: 636.000 kroner

Pris testbil: 764.000 kroner

