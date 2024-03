Dette er løsningen når fergen fryser inne

Vinter med snø og is kan skape problemer på veiene. Men noen steder kan det også skape nye muligheter.

Som på stedet vi befinner oss akkurat nå: Vei 585 mellom Avan og Norra Sunderbyn, ikke så langt fra Luleå.

Vi er altså langt nord i Sverige. Volvo har invitert til isbanekjøring av sin nye elbil, EX30 her. Og på vei dit kommer vi til et fergeleie over den brede Luleälven. I sommerhalvåret kan du ta bilfergen Theresia over til den andre siden. Det tar seks minutter.

VINTEROPPLAG: Foran nye Volvo EX30. Bak: Fergen Theresia som har fått fri for vinteren.

Maks sju tonn

Men i dag blir det ingen fergetur. Theresia har nemlig frosset inne i den tykke elveisen. Nå er det i stedet vintervei over isen.

KLAR BESKJED: VInterveien er ingen parkeringsplass.

Den starter med noe som ser ut som en liten råk, men som egentlig bare er litt overvann. Trafikken går som normalt over isen, eneste begrensning er maksvekt på sju tonn.

Ikke bare er dette eksotisk for oss norske biljournalister. Vi er også på tur med en gjeng fra Spania og Tyrkia. Noe sånt som dette har de neppe opplevd tidligere.

Strengt forbud på veien – men her er det fritt fram



EFFEKTIVT: Veien over isen sparer alle som bruker den for en ekstra omvei på 32 kilometer. Veier over frosne elver er slett ikke uvanlig nord i Sverige.

Omvei på 32 kilometer

Veien over isen er på totalt 600 meter. Vi får høre at de i starten av sesongen bygger såle med snøscooter. Nå ligger istykkelsen på rundt en meter de fleste stedene.

SPREKK: Det nærmer seg vår også på disse trakter.-

Men våren er på vei til Nord-Sverige også. Det er som regel overvann som stenger isveien. Da må de som skal over til andre siden av elven en periode kjøre omvei på 32 kilometer.

Når isen så går, tar Theresia over igjen. Den har plass til inntil 13 personbiler og er gratis å bruke.

Klikk her for å lese testen vår av nye Volvo EX30

OVERFART: Luleälven er 600 meter på dette punktet, dermed tar det ikke lang tid å komme over til den andre siden.

Video: Dette er virkelig spesielle saker