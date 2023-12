I går landet Brooms Vegard Møller Johnsen på Kittila flyplass i Nord-Finland. Der møtte han friske 16 minusgrader. Likevel sitter vi hjemme i Norge og kjenner at vi gjerne skulle byttet plass med ham.

Ja, det er sant. Enkelte ting er verdt å være med på – selv i bitende kulde. Så da Porsche kom med det som må kunne sies å være en svært eksklusiv invitasjon, satt vi alle med hånda i været.

Her er utgangspunktet: «Vil dere, som de første journalistene i verden kjøre vårt nye, elektriske sportsbil-konsept – Cayman GT4 E-Performance – på isbane?»

Altså, det kokte i redaksjonslokalene våre i Oslo. Har du sett video av at noen kaster en bøtte med rått kjøtt uti et vann med piraya? Det blir kaos – vannet freser! Det er alle for seg selv – og det bites uten stans, i håp om å få med seg byttet.

Vegard beit hardest, denne gangen.

Endelig – elektrisk sportsbil

La oss forklare litt mer om hva som gjør at akkurat denne elbilen er så interessant. Vi har jo strengt tatt ikke sett en elektrisk sportsbil siden Tesla lanserte Roadster. Og det er allerede over ti år siden.

Porsche har imidlertid jobbet med nettopp med sin elektriske Cayman-prototype i det skjulte en god stund.

Én journalist i verden har kjørt den. Chris Harris, han fra Top Gear, vet du. Han fikk kjøre den på asfalt i sommer. Han sier ganske enkelt at det er noe av det aller villeste og raskeste han noen gang har kjørt. Skjønner du?

Reiste halve verden rundt – for å teste råskinnet akkurat her



SIKKERHET: Før de tre journalistene får lov til å teste, får de en grundig gjennomgang av bilen.

Skjelver – men fryser ikke

Sånn har det seg altså, at Vegard akkurat nå er på Porsches eget isbaneanlegg. Vi må neste høre hvordan det går.

– Vegard, nå har jeg jeg deg på høyttaler,her. Så alle de andre også kan høre. Vi er litt over middels spente, skjønner du. Hvordan går det?

– Hallai, gutter! Dette er mildt sagt noe annet enn jeg så for meg. Jeg tenkte jo på Cayman, slik vi kjenner den. En liten, toseters sportsbil. Men dette er noe annet. Den er et breddet monster – som har gått gjennom en slags mutasjon og blitt til en racerbil. En reinspikka racerbil! Dette er next level. Jeg skjelver – ikke fordi jeg fryser, men fordi denne bilen så til de grader utstråler at den mener alvor.

Allerede tidlig neste år lanserer Porsche en ny el-SUV – vi har teste den

KLAR: Her gjør Broom-Vegard seg klar for den første turen. Han er den aller første personen bortsett fra Porsches egne sjåfører, som får kjøre bilen på is.

– Skummelt? Nei, farlig

– Som du har sett på bildene, er jeg utstyrt med full kjøredress, hansker og hjelm. Bilen har sekspunktsseler og bur. Det tror jeg er lurt. For det er ikke akkurat småtterier av motorisering vi snakker om her. En motor på hver aksel. Via software kan du velge mellom ulikt effektuttak. På det meste er det spinnville 1.088 hestekrefter. Elbil-hestekrefter. Du vet hva de sier i Kompani Lauritzen, du skal ikke være redd for det som er skummelt, men ha respekt for det som er farlig. Dette er ikke bare skummelt, dette er jeg rimelig sikker på at kan være skikkelig farlig, forsetter Broom-Vegard.

– For at det skal være noe som helst sjans for å plante noen av monsterkreftene i bakken, er dette den første Cayman som er utstyrt med firehjulsdrift. Og akkurat her har vi også ispigger – av typen på nesten fem millimeter.

RATT: Hvis du noen gang skulle være i tvil om dette er en racerbil, så ta en titt på dette rattet ...

Slik prøver Porsche å lure de nysgjerrige - men Frode biter ikke på!



Slik påvirker det deg

– Hvorfor er dette en viktig bil, egentlig? Høres jo ut som en racerbil – som selvsagt er veldig spennende for deg. Men hvordan vil det påvirke folk flest?

– Jo, det skal jeg fortelle deg. Porsche har tradisjon for å bruke racing som en testarena for det som senere blir tilgjengelig i produksjonsmodellene. Så teknologien og erfaringene de gjør med denne bilen, blir i en ikke alt for fjern framtid brukt i bilene som kundene kjører på vanlig vei.

Planen er at Cayman skal bli elbil allerede i 2024, sier de ferskeste ryktene.

Nå gjør de bestselgeren sin elektrisk



Stille? Ikke i det hele tatt

– Har du fått kjørt noe?

– Ikke ennå. Jeg har i dette øyeblikk fått på meg kjøredressen og hjelm. Og er veldig straks klar for å prøve meg.

– Mats har rekt opp hånda, og spør om det er lyd i den? Han har jo nettopp blitt frelst av Hyundai Ioniq 5 – som høres ut som den har en bensinmotor ...

– Lyd er det, ja. Ingen tvil om det. Men det minner ikke om en forbrenningsmotor. Jeg får noen klare assosiasjoner til konseptbilen Mission R – som Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen og jeg så og hørte i Los Angeles for et par år siden. Jeg vil kanskje si at en det minner mest om en slags infernalsk, radiostyrt bil.

- Javel ... ?

– Ja, som du skjønner. Ikke så lett å beskrive. Men vi har video av Mission R – du får dele den i bunnen av artikkelen. I den får man en god indikasjon på hva man kan vente seg.

Vi kommer selvsagt tilbake med mer informasjon om denne unike bilen, så snart Vegard har fått ned pulsen og funnet fram PC-en, igjen.

BRØDRE: Cayman GT4 Clubsport med bensinmotor er også på plass. Slik at man har noe å sammenligne med.

Video: Porsches elektriske racerbiler er på ingen måte lydløs ...