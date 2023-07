Det ruller nå rundt 700.000 elbiler på norske veier. Nesten åtte av ti lader for det meste bilen hjemme.

Men langt fra alle gjør dette på en anbefalt måte, ifølge en ny undersøkelse gjort av Yougov.

Der kommer det fram at over 100.000 elbil-eiere lader fra en vanlig stikkontakt. Det er slett ikke er å anbefale – og i mange tilfeller er det strengt forbudt.

Slik lading er nemlig forbundet med betydelig brannfare. Det finnes etterhvert mange eksempel på at feil-lading av elbiler fører til varmgang og brannskader.

– Vi tror at mye av dette henger sammen med en manglende forståelse for den store belastningen elbillading har på stikkontakten og det elektriske anlegget, sier Rune S. Nielsen, brannekspert i Gjensidige Forsikring.



Ladet bilen fra vanlig stikkontakt – det endte med katastrofe



Nye regler i fjor

I fjor bestemte derfor Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) at lading fra vanlig stikkontakt på fast basis ikke lenger er lov. Unntaket er kontakter som ble satt opp før juli 2022 – og som fulgte en rekke spesifikke krav til punkt og prikke.



Har du en vanlig dobbel stikkontakt på garasjen som på bildet øverst, er det uansett garantert ikke lov. Du må nemlig ha en egen kurs til kontakten. Det skal kun være ett uttak og kursen skal være på maks 10 ampere – for å nevne noe.

Må ikke «henge»

Mange bruker ladeløsninger som har lang ladetid og gir dårlig effekt. Det betyr ekstra belastning på husets el-anlegg. Å lade på denne måten er sjelden sikret mot lynnedslag og jordfeil, og brannfaren øker.



Mange lar dessuten tunge ladebokser henge fra stikkontakten, som på bildet øverst.

– Stikkontakten er ikke laget for den vekten som ladekabelen har, og det er derfor viktig at den ikke «henger» i støpselet. Inne i kontakten vil en slik belastning kunne medføre skader, dermed kan varmgang oppstå hvis du bruker noe annet i den samme stikkontakten, sier Nielsen.



VERST: Å bruke en skjøteledning på kabelsnelle trekkes ofte fram som en versting når det dreier seg om hjemmelading. Foto: Frende

Brukte skjøteledning – Brannvesenet ikke veldig imponert...



Nødlading fortsatt lov

Hvis du i nødstilfeller kun har en vanlig stikkontakt tilgjengelig, blir du ikke buret inne om du kobler til elbilen din.

– Retningslinjene gjelder der du lader til daglig. Du kan selvfølgelig lade på besøk hos andre, eller på hyttetur, selv om det ikke er lagt opp til elbillading der, sier Roger Ytre-Hauge som er fagsjef på motor i Frende.



Det er imidlertid viktig å følge noen forholdsregler. Boksen på kabelen bør hvile på tørt underlag, ligge i en kurv eller oppheng, for å avlaste vekten og unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

– Vi anbefaler dessuten at du følger med under ladeprosessen. Kjenn etter om det er temperaturøkning i kabel og kontakt, sier Ytre-Hauge.

Kjell Roger kjøpte elbil – måtte lade 12 ganger på vei hjem



Ladeboks eneste fullgode løsning

Både DSB og Elbilforeningen anbefaler at du installerer en dedikert ladeboks der du lader til daglig. Det er både sikrere og raskere, og kan også installeres på hytta.

Ladeboksen slår automatisk av strømmen når bilen er ferdig ladet, og gir beskjed hvis noe er feil. Det ligger mye branntrygghet i det.



Mange ladebokser kan dessuten fjernstyres ved hjelp av apper på mobilen, og har innstillinger for både effektuttak, start- og stopptidspunkter. Kabelen kan dessuten låses i boksen via appen for å sikre den mot tyveri.

Her finner du en test av aktuelle bokser



Seks gode råd for lading: Invester i «ladeboks» som gir trygg lading.

Ikke bruk skjøteledning på trommel som ikke er dimensjonert for langvarig belastning/lading.

Ikke belast skjøteledningen med mer enn det den er beregnet for

Ikke la ledning komme i klem i vinduer og dørsprekker

Pass på at ladekabel er låst fast når du lader

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret. Kilde: Elbilforeningen og Frende forsikring.

Få også med deg denne løsningen: