Dette er familiebil som skiller seg ut

Mini var i utgangspunktet en bil fra BMC (British Motor Corporation), produsert fra 1959. Den første tiden var den kanskje mest kjent som Morris Mini-Minor. Den opprinnelige todørs modellen fikk snart følge av flere varianter, og ble produsert helt frem til 2000. Fra 1968 var Mini en del av British Leyland, og fra 1969 ble Mini et eget bilmerke.

British Leyland ble splittet opp og solgt i deler på 1980-tallet. Blant annet kjøpte British Aerospace opp Rover Group, som også omfattet Mini. I 1994 kjøpte så BMW Rover Group, og derfra har bayerne beholdt bilmerket Mini, som i dag er en veletablert del av BMW-gruppens produksjonsprogram.

Her kommer en av årets kuleste nyheter

Vokst kraftig

«Nye» Mini kom i 2001 som 2002-modell, og selv om den fortsatt ble markedsført som en mini-bil, var den vesentlig større enn den utgående modellen. Lengde på 3,05 meter var økt til 3,63,63 meter, og bredden hadde vokst enda kraftigere; med solide 25 centimeter – fra 1,44 til 1,69 meter! I tillegg var bilen 7 centimeter høyere, og akselavstanden var gått fra 2,04 til 2,47 meter. Trillebårhjulene – 145/70 R 12 S – på ur-Minien var nå blitt til 175/65 R 15 H!

Stor er også forskjellen på motorisering. 2000-modellen ble tilbudt med 63 hk og maks dreiemoment 95 Nm – mens 2002-Mini kunne leveres med 90 (One) eller 115 (Cooper) hk.

STILIG: Slik tar den lille stasjonsvognen seg ut bakfra. Foto: iStock

Også firehjulsdrift

BMWs Mini-satsing har vært vellykket, og modellen har blitt en populær småbil som i dag tilbys i en rekke varianter – også som elbil.

Ikke minst crossoveren Countryman har fått mange tilhengere. Her er det ikke lenger snakk om noen egentlig småbil. Dagens Mini Countryman er 4,30 m lang og 1,82 m bred, og har en bagasjekapasitet på 450 liter – som kan økes til 1.390 liter når baksetet felles ned. Nyttelast på 570 kilo er også på plussiden. Bilen produseres med mange forskjellige motoralternativer, også i 4x4-utgaver.

Dette er en liten lykkepille på hjul

Flest nyere

Utseendemessig er en Mini fra BMW fortsatt en Mini fra BMW. Familielikheten er slående, helt siden lanseringen og til i dag. Under skallet har det skjedd veldig mye, og det er litt typisk for BMW at nye årganger kan se nesten uforandret ut, men er likevel spekket med nyheter og forbedringer.

Tidlige modeller – biler som nå er 10-12 år gamle – ligger ute på Finn.no med priser fra rundt 70.000 til ca. 170.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Fra perioden 2013 – 2017 er det svært få brukte å se på Finn. Tyngden av denne modellen som ligger til salgs på bruktmarkedet, er nyere årganger – mest 2020 - 2023 med priser som i noen tilfeller nærmer seg 600.000 kroner. Fra årgangene 2018 – 2020 er det bra utvalg av biler priset i området fra litt over 200.000 til godt over 300.000 kroner.

FORNØYDE: De fleste eierne ser ut til å være svært godt fornøyde med den lille crossovderen. Foto: iStock

Eierne mener

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye mer detaljert om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,9 av 10 oppnåelige poeng. Første generasjon (2011 – 2015) får snittet 6,7, mens biler etter 2015 oppnår 8,6 poeng.

UTVALG: Mini kommer i mange versjoner, dette er Clubman. Foto: iStock

«Flott, kul og herlig bil»

«En meget artig og god bil. Svært god komfort, og gokart på hvite skilt. Fantastisk vinterbil med All4-systemet.»

«Kjempegøy og morsom bil. Kvalitetsfølelse i alle ledd.»

«Veldig fornøyd. Godt sammenskrudd. Fantastiske seter. (JCW stolene i alcantara)»

«En flott, kul og herlig bil.»

«Anbefales på det sterkeste!»

«Noe høyt forbruk»

«Rett og slett elendig kvalitet... - men 'grisegøy' å kjøre!!»

«Den er trang i baksetet. Setene er dårlige.»

«Eneste jeg vil trekke for er at bensinforbruket er noe høyt, 0.7 l/mil på langtur.»

Kjøregleden er stor

Noen eiere tar seg tid til å gi et mer detaljert overblikk over bilholdet sitt, og hvordan bilen fungerer i hverdagen. Her er et godt eksempel på dette:

«Alt i alt er Mini en drøm å ha, eie og drifte. Men det forekommer enkelte ting som kan bli dyrt uten garanti, eller hvis en ikke bruker litt tid på nettet og sjekker priser. Det er også verdt å nevne ar det finnes få merkeverksteder i landet, og at service kan bli dyrt om en kun må ta det på merkeverksted.

Her vil jeg anbefale - som med andre bilmerker - å sjekke priser. Som familiebil er Countryman glimrende om dere er maks fire - og klarer å pakke smart. Firehjulstrekksystemet er meget bra, og bilen kjennes solid og trygg på alle føreforhold.

Kjøregleden er like stor som hos modellens mindre søsken. Noe duving er merkbart, men dette forekommer kun ved aktiv og svingete kjøring. Motoren i denne bilen er kraftig, men kun tilstrekkelig. Cooper SD på dieselfronten er en motor som passer bilen og bilens understell bedre.

Bruker en del drivstoff

Generelt god kvalitet og driftssikkerhet. Det er likevel verdt å nevne at interiøret knirker, og at det gjennom mitt eierskap ble oppdaget lekkasje fra soltakene og slakk i styrestaget. Om dette er et engangstilfelle på min bil vites ikke, men det er et obs-signal da dette kan være kostbare reparasjoner med mindre en har garanti. Utover det som er nevnt oppleves kvaliteten svært god.

Økonomien er midt på treet. Delene er dyre, men enkele å få tak i. Et hav av entusiaster rundt om i landet og verden generelt er det lett å få tak i overhalte deler enten det er interiør eller eksteriør og mekaniske deler.

Motoren i Cooper D varianten bruker en del drivstoff - og til tider mye. Jeg kjører mye i jobben og opplever faktisk at Cooper-varianten som går på bensin bruker mindre enn dieselen på blandet kjøring.

