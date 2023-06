Dette er Europas farligste land for bilferie

For veldig mange nordmenn er det bilferie som gjelder. Enten her hjemme – eller at man drar på tur ut i Europa.

I en ny rapport fra European Traffic Safety Council (ETSC) slås det fast at Norge er det mest trafikksikre landet i Europa, med færrest drepte per million innbyggere. Nærmere bestemt 21.

I andre enden av skalaen finner vi land der dødeligheten i trafikken er langt høyere. På bunnplassen ligger Romania, med så mye som 86 drepte per million innbyggere. Deretter følger Serbia med 83.

400 dødsfall i uken

Det er i det hele tatt et klart skille mellom øst og vest i Europa på dette området. Samtidig er dødeligheten i trafikken lavere i nord enn i sør. Sverige følger på plassen etter Norge, med 22 trafikkdrepte per million. Deretter følger Storbritannia, Danmark, Sveits, Irland, Tyskland og Finland.

20.678 personer mistet livet på europeiske veier i 2022, noe som tilsvarer nesten 400 i uken, og er en økning siden i fjor. I store deler av Europa er det en oppgang i antall omkomne på veiene etter 2020 og 2021. ETSC peker på pandemien og transportrestriksjonene som svaret på dette. Sammenlignes tallene med året før pandemien i 2019, er det en reduksjon i dødstallene på 9 prosent.



ULYKKER: Mange nordmenn pakker nå bilen og legger ut på tur. Da kan det være greit å tenke på at trafikksikkerheten i mange europeiske land er vesentlig dårligere enn i Norge.

Tøffe mål

Norge har hatt de sikreste veiene i Europa åtte år på rad nå. På ti år er antall drepte redusert med 20 prosent.

– Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen - en drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen, i en pressemelding.



UTVIKLING: Tabellen viser dødsfall i trafikken per million innbyggere i 2022 sammenlignet med 2012.

