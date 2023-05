DS startet som et undermerke fra Citroën, med fokus på litt mer premiumfaktor enn de mer fornuftige modellene fra modermerket.

I 2015 ble de så et frittstående merke. DS 5 kom til Norge i september det året og ble starten på den nye satsningen.

På de åtte årene som har gått, har ikke DS markert seg veldig sterkt. Her til lands har de virkelig vært en nisjemerke, med begrensede salgstall.

Nå har DS fått ny toppmodell. 9 heter den, sedanen er bygget i Kina og legger seg inn i samme klasse som sterke og tradisjonsrike biler som Audi A6, BMW 5-serie og Mercedes E-Klasse, Disse blir også naturlige konkurrenter, når DS posisjonerer seg som et premiummerke.

I Norge er det ladbar hybrid som gjelder. Testbilen heter DS 9 E-TENSE 4x4 Rivoli og har startpris på 886.000 kroner. Med ekstrautstyr på plass, ender prisen på 977.900 kroner. Da er vi altså veldig tett på en million – og dermed også i en prisklasse hvor det er veldig mye fint å velge mellom.

LINJER: DS har gått for et sporty sedankarosseri, med ganske store doser krom.

Hvordan er den å kjøre?

Premiumbil fra Frankrike: Da tenker jeg litt automatisk en svært komfortabel bil med dype og myke seter og tykke tepper på gulvet. Vel, der er ikke DS 9 helt.

Understellet er overraskende fast, uten at det på noen måte er ukomfortabelt. Vi mistenker at DS har måttet kompromisse litt på grunn av tung batteripakke. Luftfjæring er heller ikke på plass, men ute på landevei savner vi egentlig ikke det

Vi får sjansen til å ta den med på langtur og her er DS 9 en super milsluker. Støydempingen er god, men de 20-tommers hjulene lager litt lyd oppe i fart. De kraftige forsetene er faste, med veldig bra støtte alle veier.

Vi snakker altså ladbar hybrid. Her har det skjedd mye med batteripakker og rekkevidde hos mange merker de siste årene. DS er ikke helt med på det kappløpet. De nøyer seg med en batteripakke på 11,8 kWt, den gir elektrisk rekkevidde på inntil 47 kilometer. Det er et lavt tall, flere av de beste konkurrentene plasserer seg nå rundt 100 kilometer på strøm.

Drivlinjen har til sammen 360 hestekrefter. Bensinmotoren på 1,6 liter jobber sammen med to elektriske motorer. De fleste kreftene går til forhjulene, dette er ikke noe tradisjonelt 4x4-oppsett.

Kraftoverskuddet er solid. 0-100 km/t går for eksempel unna på 5,6 sekunder, det er kjapt og er med på å understreke følelsen av kjøreglad bil. Ikke noe begrensninger eller tull med toppfarten heller: 250 km/t.

LUKSUS: Kromstripe midt på panseret, det er et klassisk luksusbil-grep.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Lengde på 4,93 meter betyr at vi er i storbilklassen her. Bagasjerommet svelger unna 510 liter. Du må bare være klar for å bøye deg langt innover i bagasjerommet for å komme til det du putter helt innerst. Det er et lite rom under gulvet, også plass ute i sidene.

DS 9 er ikke noen vinner på hengervekt. Her må du nøye deg med maks 1.205 kilo.

AKROBATIKK Bagasjerommet er stort, men krever også litt akrobatikk når du skal plassere eller hente noe helt innerst.

Livet i baksetet:

Dette er én av paradegrenene til DS 9. Den er også en av svært få biler vi har vært borti som har varme, kjøling og massasje – også i baksetet. Plassen er god alle veier. Det lave karosseriet gjør at du setter deg ganske mye ned og inn, men vel på plass er dette et godt sted å være.

Interiørpakken som heter Opera (ekstrautstyr) byr også på ekstra store komfortnakkestøtter (myke), armlene med to koppholdere, oppbevaringsrom og belysning. Baksetepassasjerene har også to USB-strømuttak.

Det eneste vi savner er noe litt uventet, noe som virkelig kunne gitt luksusfølelsen. På det området er DS 9 ganske tradisjonell.

KOMFORT: Baksetet er et bra sted å være. Her får du både varme og kjøling – og massasje.

Bak rattet:

DS-dashbordene har til tider vært ganske annerledes enn det meste annet. Ikke rent sjelden har vi fått følelsen av at målet har vært å skille seg mest mulig ut og at funksjonaliteten har fått lide for det.

Slik er det ikke her. Dashbord og førermiljø er ganske stramt og minimalistisk. Materialkvaliteten er høy, alt du tar og kjenner på føles eksklusivt. Men litt mer farger hadde gjort seg, det blir mye svart inne i bilen.

Du finner deg fort til rette bak rattet. DS har gått for en blanding av fysiske brytere og trykking på skjerm. Infotainmentsystemet fungerer greit, men krever litt tilvenning. Det er rett og slett ikke like intuitivt som hos de beste konkurrentene.

En liten detalj som plasseringen av bryteren for adaptiv cruisekontroll overrasker oss litt. I stedet for knapper på rattet, er det her en egen hendel på rattstammen. Det fungerer bra så fort du har blitt vant til den, men optimal er løsningen ikke.

Knappene for vindusheisene er plassert på hver side av girspaken. Det er en liten særegenhet.

Denne bilen er laget for en helt spesiell eier

MØRKT: Materialkvaliteten er høy, men velger du sort interiør blir også noen av detaljene litt borte.

Design:

Utenpå:

«Fransk luksus» har vært mantraet til DS helt fra starten av. 9 er en lav og sporty sedan. DS har lekt seg med lyktedesignet, som gir litt edelsten-effekt. Kromstripe på langs midt på panseret er et godt gammelt luksusbil-triks.

Designet er lekkert, men også ganske anonymt. Underveis i testperioden er det ikke mange som snur seg etter bilen – eller legger merke til den i det hele tatt. Burde DS dratt på mer og laget en bil som skiller seg mer ut? Når de skal inn i en så tøff klasse som dette, hadde det kanskje ikke vært dumt.

Innvendig:

Vi får langt på vei samme følelse i interiøret også. Det er noen særpregede detaljer her, men bortsett fra den analoge klokken ikke noe som gir så veldig WOW-faktor. DS er forsiktige med skjermfaktoren, der andre kommer med løsninger som nesten kan konkurrere med flatskjermen du har hjemme i TV-stua. Det blir litt konservativt i forhold til flere av de andre bilene i klassen.

SKJULT: Klokke fra luksusmerket B.R.M, den kommer fram når du starter bilen.

Tech-faktor:

Her stiller DS med det aller meste du forventer av en ny bil i 2023, pluss noen ekstra godbiter.

Det de kaller DS Active Scan Supspesion er et system som scanner veien foran bilen og tilpasser fjæring/demping til det som kommer.

Blant ekstrautstyret er Night Vision, selvparkering og såkalt Driver Attention Assist, overvåkning basert på øyescanning. Det sier forresten i fra ganske ofte.

Litt merkelig: Du kan ikke få DS 9 med Head up display. Det vil garantert noen savne og det hører hjemme i en bil i denne klassen.

Spesiell plassering av vindusheisene, på hver side av girspaken i midtkonsollen.

Konklusjon:

Uansett hva DS hadde kommet opp med, ville ikke 9 ha oppnådd særlig mye salg i Norge. Det er fortsatt noen som kjøper ladbar hybrid her til lands, men da snakker vi SUV eller til nøds stasjonsvogn, ikke sedan.

Derfor er det egentlig litt overraskende at importøren i det hele tatt har tatt den inn. Men noen frankofile sedankjøpere (med god råd) som ikke vil ha elbil, finnes det kanskje der ute. For dem er DS 9 da et naturlig valg.

For resten av oss er nok dette en bil som vil passere godt under radaren. DS 9 mangler rett og slett det som virkelig kunne løftet den i en knallhard klasse. Dette blir litt for mye på det jevne, både på utvendig design, interiør og drivlinje. Og da skal det noe til å nå opp, særlig med en merkevare som ikke er veldig etablert i markedet ennå.

BLIR TØFT: DS 9 mangler etter vår mening det som skal til for å skille seg ut i denne klassen. Da får den det også tøft mot mange sterke konkurrenter.

DS 9 E-TENSE 4X4 RIVOLI Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter bensin + elmotorer

Systemeffekt: 360 hk /520 Nm

0-100 km/t: 5,6 sekunder

Toppfart: 250 km/t Batteri og rekkevidde: Batteripakke: 11,9 kWt

Rekkevidde på strøm: 47 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 493 x 207 x 146 cm

Bagasjerom: 510 liter

Vekt: 1.931 kilo

Tilhengervekt: 1.205 kilo Pris: Fra: 886.000 kroner Pris testbil: 997.900 kroner.

