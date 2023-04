Dette er ekstremt mye bil for pengene

Det kinesiske elbilmerket Xpeng er bare åtte år gammelt. Men her går utviklingen fort. I 2020 etablerte seg i Norge – og presenterte sin første modell: Crossoveren P3.

Siden den tid har de rukket å forsøke å introdusere sedanen P5, for så å trekke den fra markedet. De har lansert storebror P7 – og de har nylig rukket å oppdatere P7 med en liten facelift, allerede.

Men det som uten tvil blir den viktigste bilen deres, er SUV-en G9.

Den har vi hørt om en god stund. Nå har vi fått det første, korte møtet med den på veien.

Overnatting

G9 er en fullvoksen SUV på 4,89 meter. Bagasjerommet er på solide 660 liter – og du har i tillegg en frunk foran på 71 liter.

Bilen er så stor, at man kanskje skulle tro at det var mulig med en tredje seterad. Men du får den ikke som sjuseter.

I stedet kan du faktisk få den levert med en oppblåsbar madrass. Når du legger ned ryggen på baksetene, har du da en fullverdig dobbeltseng! Perfekt for en liten overnattingstur.

Tre versjoner

G9 lanseres i tre versjoner. Innstegsmodellen koster 536.588 kroner. Den heter RWD Standard Range, har bakhjulsdrift og 19-tommers felger.

Toppversjonen – AWD Performance – har en startpris på 685.675 kroner. Denne modellen har firehjulsdrift og er utstyrt med 21 tommers hjul – og rekkevidde på inntil 520 kilometer.

Den kan trekke tilhenger på inntil 1.500 kilo. Takboks med opptil 75 kilo er det også tatt høyde for.

REKKE OG RAD: Vi kjørte både den fornyede utgaven av sedanen P7 – og helt nye G9. Sistnevnte er den som har klart størst salgspotensial.

Overveldende respons

Xpeng sier at responsen har vært overveldende – og at overgår det de hadde forventet. Men noen tall vil de ikke ut med.

Testbilen er toppmodellen, som trolig blir den flest norske kjøpere ender opp med.

Det betyr 551 hestekrefter og 717 Nm dreiemoment.

0-100 km/t skal leveres på bare 3,9 sekunder.

Det siste får vi ikke testet grundig. Men at dette er en bil med formidabelt kraftoverskudd, det kan vi skrive under på.

Setter du den i Sport – bykser den av sted når du bruker høyrefoten bestemt.

EKSKLUSIVT: Med konjakk-farget skinn kan du få svart taktrekk, også. Da blir interiøret riktig så innbydende.

Ikke ideelle forhold

Xpeng mener også at den skal være kapabel til aktiv kjøring – selv om den er stor og tung.

Vårt korte møte – med vinterdekk og klissvåte veier – var ikke godt egnet til å sjekke gehalten i den påstanden.

Men styringen er i alle fall vektet og fin i Sport-programmet.

Så får vi se hvordan den oppleves på tørre veier og med sommerdekk, etterhvert.

Stille

Går du ut av Sport-programmet, merkes det at komforten blir en god del bedre. Mykere fjæring, lettere styring – og mindre respons på gassen. Det funker nok best i hverdagen, når du har med deg familien på tur.

Støynivået er behagelig lavt – selv med 21-tommers felger.

Setene er komfortable med bra justeringsmuligheter, varme, kjøling og massasje.

Men jeg merker meg at det er en liten kant som treffer meg omtrent midt på ryggen. Mulig den blir borte med litt mer justering, men irriterende på den lille turen vår.

Stilig

Interiøret er for øvrig veldig pent og ryddig. Her er det skinn og høy materialkvalitet på det meste. Faktisk er det skinn selv på undersiden av dashbordet.

De digitale instrumentene er bra. Når du lærer deg å bruke knappene og hjulene på rattet, slipper du i stor grad å forholde deg til berøringsskjermene.

De to 14,9-tommers store skjermene på dashbordet har god oppløsning og menysystemet virker oversiktlig og lett å forholde seg til. Men vi rekker ikke å bli veldig godt kjent med infotainmentsystemet.

Dynaudio-stereoanlegget er forresten heftige greier. Her har du 18 høyttalere og 1.940 watt med lyd.

ROMSLIG: I baksetet er det god plass. Det er også massasje i to av baksetene – i tillegg til varme og kjøling.

Romslig

Plassen er imponerende god i andre seterad. Her sitter du godt.

Velger du G9 med konjakk-farget skinn, får du den også med svart taktrekk. Med andre ord – det bør du gjøre!

Siden vi har så kort tid med bilen, er det for tidlig å si noe om forbruk og rekkevidde.

Rask lading

En viktig nyhet med G9, er altså at den har 800 Volt-system. Det gir helt andre muligheter for hurtiglading. Opptil 300 kW er det den er oppgitt til.

Ifølge papirene skal den klare 20-80 prosent på bare 20 minutter.

Men ifølge Xpeng kan du faktisk overgå disse tallene, også.

Uansett, her kan du potensielt lade brennfort.

Batteripakken på 98 kWt kan dessuten benyttes til å lade andre enheter med strøm via V2L-løsningen bil er utstyrt med.

KJEDELIGERE: Med svart skinn og hvitt taktrekk blir det straks litt mer kjedelig.

Mye for pengene

Vi skal selvsagt ikke konkludere bastant etter et så flyktig møte – men det vi kan si allerede, er at dette er mye bil for pengene. Prisen er gunstig, om du ser på papiret, i forhold til for eksempel både Nio EL7, BMW iX og Audi Q8 e-tron.

Du får veldig mye utstyr, ytelser og ikke minst høy kapasitet på hurtiglading – til en pris de andre ikke kan måle seg med.

Selv Tesla Model Y sliter litt når man ser på tallene, her. Riktignok er G9 dyrere – men så er den også større og langt mer eksklusiv.

Derfor er det ingen tvil om at G9 kan bli døråpneren Xpeng har lett etter ganske lenge.

TRIVELIG: Interiøret har god opplevd kvalitet og det er mye skinn som understreker følelsen av premium. Xpeng G9 AWD Performance Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor på hver aksel

Effekt: 551 hk / 717 Nm

0-100 km/t: 3,9 sek.

Toppfart: 200 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 98 kWt

Rekkevidde: 520 km (WLTP)

Hurtiglading: 300 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 489 x 193 x 167 cm

Bagasjerom: 660 / 1.576 liter

Vekt: 2.360 kg

Tilhengervekt: 2.000 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 536.588 kroner (2WD)

Pris testbil: 685.675 kroner

Video: Her kan du se mer av Xpeng G9:

