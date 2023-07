Det er ventet at rekordmange nordmenn skal på bilferie med elbil i sommer.

Skal du kjøre i Norge er sannsynligheten stor for at du havner på en bompengefinanisert vei. Har du elbil, får du miljørabatt, det betyr en lavere bomsats enn det fossilbilene har. Men for å få den er det også noe du må huske:

– Har du ikke Autopass-avtale og bombrikken i frontruta på elbilen, får du ikke miljørabatt, sier nestleder i Elbilforeningen, Petter Haugneland.

Da ender du opp med å betale samme pris som en bil med bensin- eller dieselmotor, selv om du kjører elbil.

KOSTER PENGER: Det mangler ikke på bomstasjoner i Norge. Her får elbilene minimum 30 prosent rabatt.

Mye penger å spare

– Skaff deg Autopass-avtale og bombrikke før du drar på langtur, oppfordrer Haugneland.

Og forskjellene er betydelige: Kjører du for eksempel E6 nordover fra Gardermoen til Lillehammer med en elbil med Autopass-avtale, betaler du 61,92 kroner. Kjører du elbil uten Autopass-avtale koster det 229 kroner for samme strekning.

Starter du bilturen sør for Oslo og kjører gjennom bomringene i hovedstaden blir prisforskjellen enda større.

VIKTIG: Elbilforeningen oppfordrer alle elbilister om å skaffe seg bombrikke.

Rabatten har vært viktig

– Hvor mye miljørabatt du får med elbil varierer fra bom til bom. De fleste har rundt 50 prosent rabatt, mens andre steder koster en passering med elbil fortsatt ingen ting, sier Haugneland, i en pressemelding.

Stortinget har bestemt at alle bommer skal ha en miljørabatt på minimum 30 prosent. Det betyr at elbilene maks skal betale 70 prosent av det forssilbiler gjør.

Haugneland mener miljørabatten har vært viktig for elbilsatsingen i Norge:

– Våre medlemmer oppgir miljørabatten i bomring som en av de viktigste fordelene i elbilpolitikken. Der miljørabatten er høy, er elbilandelen også høy, avslutter Haugneland.

