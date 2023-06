Det er bare en drøy måned siden superbil-produsenten Lamborghini avduket sin nye toppmodell: Revuelto. Det gjorde de hjemme i Italia.

Dette er oppfølgeren til allerede legendariske Aventador, superbilen som har regjert siden 2011. Revuelto er fullstendig spinnville saker, med startpris på 7,5 millioner kroner.

Nå er bilen allerede på plass i Norge. I dag åpner nemlig Lamborghini Oslo dørene, for første gang får Norge en offisiell importør av Lamborghini. Og Revuelto er fraktet til Norge ene og alene for å være med på denne åpningen.

EKSKLUSIV: Revuelto er det nye flaggskipet fra Lamborghini. På prislappen står det 7,5 millioner kroner. Og det er fra-prisen...

Nest dyreste

– Dette er en stor begivenhet for alle som er det minste interessert i bil. Veldig mange av oss har vokst opp med bilder av superbilene fra Lamborghini på veggene. Nå kommer de altså til Norge og ambisjonene er store, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som er med på den offisielle åpningen på Billingstadsletta utenfor Oslo i dag.

Han legger til:

– Det er naturligvis en ekstra fjær i hatten for den nye importøren at de har Revuelto her. Dette er så vidt jeg har klart å finne ut den nest dyreste nybilen hos en norsk importør noensinne, bare slått av Aston Martin Valkyrie. I dag er forresten Lamborghinis toppsjef Stephan Winkelmann også til stede. Jeg skal få en eksklusiv prat med ham, det kommer her på Broom senere.

SUPERBILER: Et ganske så spesielt syn i Norge. Slik ser det ut utenfor Lamborghini Oslo i dag.

Over 1.000 hestekrefter

– Vet du noe om hvor mange biler importøren håper å selge?

– Det vi får opplyst er at de får 20 biler i år og 20 neste år. 25 av disse er allerede solgt. Dette er nok i stor grad et marked som ikke er veldig påvirket av hverken prisstigning eller økte renter. Lamborghini er noe helt for seg selv. Og det vet de som er i denne målgruppa.

Vi tar med at Revuelto under panseret har en nyutviklet, selvpustende 6,5-liters V12-motor.

– Lamborghini kaller den HPEV – som står for high performance electrified vehicle. Du kan jo gjette om de kan stå inne for akkurat det. Det skal jeg love deg! 1.015 hestekrefter er den samlede effekten. Bensinmotoren alene byr på 825 av disse. Den spurter fra stillestående til 100 km/t på 2,5 sekunder. Og under lanseringen ble vi fortalt at toppfarten er «over 350 km/t». Det er stort å se den her. Og gjett om jeg gleder meg til å etter hvert få se den på norske skilter, avslutter Vegard.



