I april 1964 åpnet kong Gustav Adolf den nye fabrikken til Volvo på Torslanda, utenfor Gøteborg. Det ble starten på et stort, svensk industrieventyr.

Fabrikken har gitt levebrød til tusenvis av arbeidere og vært helt sentral i Volvos utvikling siden.

I dag har selskapet i tillegg fabrikker i Belgia. Kina og USA. Men det er Torslanda som er «hjemme».

Startet med Amazon

Forrige uke passerte denne fabrikken litt av en milepæl. Da rullet nemlig bil nummer ni millioner av samlebåndet, en svart V60 stasjonsvogn.

STARTET DET: Amazon var den første modellen som ble produserte på Torslanda.

Det ble behørig markert med blant annet statsminister Ulf Kristersson og finansminister Elisabeth Svantesson til stede. Det i seg selv viser med all tydelighet hvor viktig Volvo og denne fabrikken er for Sverige.

En annen ting som ikke var tilfeldig: Den nye V60-en ble rullet bort til en ventende 1965-modell Amazon Herregårdsvogn. Det var nettopp Amazon som startet det hele på Torslanda. Deretter har de bygget modeller som P1800, 140, 240, 740 og 850.

ELEKTRISK: I dag produserer Volvo de større modellene sine på Torslanda. Snart skal det også bygges elbiler her.

Flytte til Kina?

I senere år har V60, V70, V90 og XC90 alle blitt produsert på fabrikken. Det er altså de store bilene Volvo har bygget på Torslanda.

Da selskapet ble kjøpt av kinesiske Geely tilbake i 2010, var det mange i Sverige som fryktet at kineserne først og fremst var ute etter merkevaren og snart ville flytte det meste av produksjonen til Kina. Sverige er et høykost-land, langt nord i Europa. I utgangspunktet ikke et ideelt sted å produsere biler. Derfor var ikke bekymringene så vanskelig å skjønne.

INDUSTRIEVENTYR: Torslanda-fabrikken har vært viktig for Volvo og den har også vært viktig for Sverige, i flere tiår.

Fremtiden ser lys ut

Slik har det imidlertid ikke gått. Geely har vært klare på at Volvo først og fremst har tilhørighet i Sverige. Men som et ledd i å gjøre selskapet større og mer internasjonalt, har de også etablerte fabrikker i store markeder som Kina og USA.

I fjor gikk Volvo ut med nyheten om at de skal investere ti milliarder svenske kroner på Torslanda. Mye av dette handler om å tilpasse anlegget til produksjon av elbiler de kommende årene. Her skal det også komme en egen batterifabrikk, i umiddelbar nærhet til produksjonsanlegget.

