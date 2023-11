Dette endte med bot på 18.000 kroner – og bruksforbud

Denne uken var det aktivitet ved Statens vegvesens kontrollstasjon på Ånestad, langs riksvei 3/25 på Løten.

29 tunge kjøretøy ble vinket inn for å sjekke vinterutrustning.

I år har jo vinteren, med snø og vanskelige kjøreforhold, allerede gjort seg kraftig bemerket. Det endte med kaos flere steder i landet – blant annet grunnet tungtransport som ikke er forberedt på snø, is og slaps.

Kontrollørene på Ånestad brukte blant annet termokamera for å avdekke en feil som medførte både kraftig bot og bruksforbud.

– Ikke vært i bakken

– Vi bruker håndholdte thermokameraer til å avdekke om det er brems eller ikke på et hjul. Men i dette tilfellet ble det benyttet for bekrefte at en aksel ikke har vært i bakken på en god stund. Et hjul som ikke har brems eller ikke har vært i bakken, blir vist som helt svart. Det vises tydelig på dette bildet at drivakselen har tatt hele jobben og har en temperatur som vises med rød og gul farge, forteller kontorsjef, Geir Thomas Finstad.

Vogntoget ble kjørt med løftet boggi, som medførte en overlast på 3.500 kilo på drivaksel. Kontrollen avdekket at det var kjørt slik i rundt 70 kilometer.

Dyrt

Feilen som ble avdekket medførte både en saftig bot på 18.000 kroner – og bruksforbud.

Totalt var 209 tunge kjøretøy innom kontrollplassen – 29 tunge og to lette kjøretøy ble plukket ut til utvidet kontroll. Det ga følgende resultat:

Antall overlastgebyr: 3

Antall bruksforbud: 4

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 12

Antall dekk/kjettinggebyr: 5

Antall andre gebyr: 3

Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 2

Kontrollene til Statens vegvesen er viktige for å sikre at tungtransporten er forsvarlig utstyrt i henholds til kravene – ikke minst på vinterføre.

Fra 2019 ble for eksempel kravene til dekkutrustning på tunge kjøretøy innskjerpet.

Nå er det bare dekk merket med det såkalt «alpesymbolet» som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy.

