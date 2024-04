Dette bør få konkurrentene til å skjelve

Treg lading er fortsatt en akilleshæl for de aller fleste elbiler på markedet. Det merkes særlig når det er kaldt. Da går ladehastigheten ned, og ventetiden i ladekøen kan bli lang på de verste utfartsdagene. Årets påske var dessverre et godt eksempel på det.

Men det skjer en rivende utvikling på batterifronten, og stadig dukker det opp nyheter om biler som lader langt raskere enn sine forgjengere.

Nye Porsche Taycan og Xpeng G9, er eksempler på biler som kan lade med over 300 kW over lengre tid. I en test klarte førstnevnte å lade fra to til 80 prosent på 18 minutter – som tilsvarer en rekkevidde på 468 nye kilometer.

Kutter ladetiden drastisk

Det er imidlertid langt bak tallene til den oppgraderte Zeekr 001, som nettopp er lansert i Kina. Bilmerket er eid av Geely, som forøvrig også eier både Volvo, Polestar og Lotus.

Modellen har nemlig blitt utstyrt med et nytt «superbatteri» fra verdens største batteriprodusent CATL. Batteriet har en oppgitt maks ladeeffekt på over 500 kW. Nå viser det seg at det kan ta imot enda mer enn først oppgitt.

Under en ladetest i forbindelse med lanseringen, nådde man en makseffekt på hele 547 kW. Effekten holdt seg på over 540 kW fra 10 og 35 prosent kapasitet. Deretter begynte den sakte å gå nedover, men krøp aldri under 250 kW.

Til sammenligning har nye, europeiske modeller som VW ID.7, Peugeot E-3008 og Skoda Enyaq 85x makseffekter som ligger godt under 200 kW.

546 KW: I en video som Zeekr har lagt ut på nett, kan man se at ladeeffekten når 546,4 kW.

Testen ble utført på en spesiallaget lynlader som kan levere inntil 600 kW (800 volt). Per nå finnes ikke så raske ladere i markedet, men også her går utviklingen raskt nå.

Det 95 kWt store batteri ble ladet fra 10 til 80 prosent på bare 11 minutter og 28 sekunder. Det tilsvarer rundt 470 nye kilometer, riktignok målt etter den kinesiske CLTC-metoden. Den er noe snillere enn WLTP-metoden som benyttes i Europa.

Helt nytt batteri

Det nye batteriet er et såkalt LFP-batteri (litiumjernfosfat). Disse batteriene har på kort tid blitt svært populære hos en rekke bilprodusenter, av flere årsaker. Den viktigste er prisen, som er lavere enn for tradisjonelle NMC-elbilbatterier. Nikkel og kobolt er nemlig byttet ut med langt billigere jernfosfat.

Den største ulempen har vært, inntil nylig, lavere energitetthet i cellene. Dermed må enten batteripakkene være større (og tyngre) eller så må man klare seg med mindre energi og dermed kortere rekkevidde.

Det er denne forskjellen batteriprodusenten CATL hevder de har klart å utligne i dette batteriet, ved å endre litt i kjemien i cellene og øke energitettheten på pakkenivå.

I tillegg til å kunne ta imot store strømmengder på kort tid, skal det nye batteriet dessuten være svært robust, og tåle både ekstrem varme og kulde i tillegg til kollisjoner.

Batteriet, som har fått navnet Shenxing, skal dessuten kunne lades raskt også om vinteren. Ifølge CATL skal det kunne lades fra 10 til 80 prosent på 30 minutter ved 10 minusgrader.

NESTEN UTEN VENTING: Ifølge Zeekr skal du kunne lade 256 kilometer rekkevidde på bare fem minutter, under optimale forhold.

Billigere å produsere

Shenxin-batteriet skal være 15 prosent billigere å produsere per wattime enn tradisjonelle litium-ion-batterier, hevder CATL. Det er et stykke på vei, men neppe nok til at man kan forvente store utslag på utsalgsprisen.

Flere bilprodusenter, deriblant Toyota, forventer at prisen per wattime skal være halvert innen 2030. Det vil i så fall kunne gjøre elbiler billigere å produsere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor.

Enn så lenge er det kineserne som leder an i utviklingen, og konkurrentene må virkelig henge i stroppen for å kunne ta igjen forspranget de har opparbeidet seg på batterifronten.

STASJONSVOGN: Zeekr 001 er en såkalt shooting brake, en slags sporty stasjonsvogn.

Lanseres i Norge i år

Modellen 001 er en av modellene fra Zeekr som snart blir tilgjengelig i Norge. Christian Lystoft, som er ansvarlig for lanseringen avbilmerket i Europa, har tidligere bekreftet til Broom at Zeekr kommer til Norge i 2024.

Modellen ble forøvrig vist fram under årets eCarExpo på Lillestrøm i februar. Det var imidlertid den eksisterende modellen, med maks ladeeffekt på 200 kW.

Vi har foreløpig ingen informasjon om at utgaven med det oppgraderte batteriet og høyere ladeeffekten er aktuell utenfor Kina. CATL leverer imidlertid batteriteknologi til en rekke elbilprodusenter, så dette bærer absolutt bud om hva vi har i vente i tiden fremover.

