Dette blir litt av et syn på norske veier

I dag braker det løs. Motorfest 2023 er i gang – og akkurat nå har rundt 60 biler og 115 deltakere samlet seg i Øystese i Hardanger.

Motorfest er en såkalt «Drive out», eller biltur, som i år strekker seg over fire dager.

Interessen for slike turer er rekordstor i Norge. Motorfest 2023 var utsolgt bare to timer etter at salget åpnet i fjor høst.

For første gang skal Broom være med å dekke begivenheten. Redaksjonens yngstemann, Mats Brustad, har tatt turen til Vestlandet og stemningen er det pent lite å si på, bare timer før avreise.

IDYLL: Alle deltakere og biler har samlet seg i Øystese i Hardanger før avreise om få timer.

Julaften

Vi tar en rask telefon for å høre litt om hva som venter.

Ring, ring...

– Hei Knut! Nå har vi akkurat kommet oss frem til Øystese i Hardanger, hvor startskuddet går straks. Her koker det nesten over med lidenskap. For mange er dette litt som julaften, og uten tvil årets bil-høydepunkt, forteller Mats.

I år går turen fra Hardanger til ulike steder rundt om i Sør-Norge.

– Arrangøren lover skikkelig postkort-omgivelser med fjorder, fjell og svingete veier. Stedene vi skal innom er én ting. Men det beste med slike turer er fellesskapet og den glødene interessen alle har for bilm sier Mats.

IKON: AC Cobra var med på tur i fjor. Foto: Trym Aasen

For alle

– Nå har folk vasket, fikset og finpusset bilene i ukesvis – og endelig er vi i gang. I motsetning til enkelte andre «Drive outs» – er dette arrangementet åpnet for alle sportsbiler, uansett merke og alder, sier Mats og legger til:

M3: Broom-Mats skal teste nyeste generasjon BMW M3 Competition.

– Variasjonen er det ingenting å si på. Utenfor hotellet nå finner vi alt fra Ford GT40 og gamle amerikanere til helt nye italienske sportsbiler. Ikke helt overraskende er det mye tysk her også.

– Ja. Og du har med deg grombil fra BMW?

– For en bil dette er! Jeg kjører nye BMW M3 Competition. En perfekt bil for Norgestur. Her får du heftige kjøreegenskaper sammen med en praktisk innpakning. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med bilen underveis, avslutter Mats.

Broom kommer tilbake med mye mer fra Motorfest. Undeveis kan du også følge turen på vår Instagram-konto: BroomTV2.

UTSIKT: Det er ikke hver dag du får denne utsikten fra hotellrestauranten.

