Dette blir deres aller viktigste nyhet

Det har snart gått et halvt år siden Volkswagen dro duken av sin nye, store familiebil ID.7. Bilen omtales som Passats elektriske etterfølger, og regnes som en av bilprodusentens viktigste nylanseringer på lang tid.

Bilen er stor, nesten fem meter lang, og kommer i første omgang som kombicoupé med bakhjulsdrift. Denne får en batteripakke på 77 kWt netto. Det skal gi bilen rundt 62 mil rekkevidde.

Senere kommer den i flere utgaver, med blant annet drift på alle fire hjul og større batteripakke. Den kommer også som stasjonsvogn, ID.7 Tourer, forøvrig den første elektriske stasjonsvogna fra Volkswagen.

Første tur i ferdig bil

Nå er ikke bilen mange ukene unna norske forhandlere, og vi er blant de aller første som får prøvekjøre et produksjonklart eksemplar. Brooms Bjørn Eirik Loftås har allerede rukket å tilbakelegge mange mil i bilen, når telefonen ringer.

Ring-Ring...

I FRANKRIKE: Brooms Bjørn Eirik Loftås prøvekjører VW ID.7 akkurat nå på franske veier.

– Hei Knut! Er ikke du ute og måker snø?



– He-he. Det er allerede unnagjort. Det er vel ikke så mye snø der du er?



– Nei, her har det vært sol og bortimot 20 grader i dag, så jeg kan ikke klage. Og så har jeg allerede tilbakelagt nesten 20 mil i ID.7!

– Så bra! Da har du vel rukket å gjøre deg noen inntrykk?



– Ja, det har jeg. For det første var det kjekt å sette seg i en romslig bil igjen, etter å ha prøvekjørt Fiat 600e og Opel Corsa Electric. ID.7 er en stor bil, hele 30 centimeter lengre enn ID.4. Den er faktisk også en god del større enn Passat, som den ofte sammenlignes med. Bakseteplassen er jo gigantisk. Materialvalg, seter, skjerm og tekniske løsninger er også et par hakk opp fra de andre ID-bilene. Her er det rett og slett trivelig å være!

– Hvordan er den å kjøre da?

– Det kan jeg dessverre ikke røpe så mye om foreløpig. Jeg har nemlig fått munnkurv til 13. november. Da skal jeg selvfølgelig si mer om både kjøreopplevelse, og kanskje også noen ord om forbruket. Notatboken er full av stikkord, for å si det slik!

STOR SKJERM: I midtkonsollen sitter en større skjerm enn på tidligere ID-biler. Menysystemet er også nytt, og hver fører kan tilpasse startskjermen etter eget ønske.

Attraktivt prispunkt

– Skjønner. Men du kan kanskje si noe om pris og når bilen kommer til Norge?

– Ja, prisene starter på 549.900 kroner, med et ganske så bra utstyrsnivå. Det er ikke ille, for en stor bil med lang rekkevidde og kvaliteter som snuser på premiumsegmentet. Hvis alt går etter planen, kommer første parti biler til Norge i november, og de første kjøperne skal få bilene sine før nyttår. Stasjonsvogna kommer i 2024. Per nå er det alt vi vet.

– Det er vel viktig for Volkswagen å lykkes med ID.7, og i dagens marked er det sikkert alfa omega at prisene ikke er for høye?

– Der tror jeg du har helt rett. Dette er en bil for familier med behov for god plass og god rekkevidde, til en pris som framstår som fornuftig. Jeg tror også mange Passat-entusiaster vil falle for ID.7. Så vil tiden vise om jeg får rett.

Testen av ID.7 publiseres altså 13. november her på Broom. Følg med!

