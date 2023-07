Alpina Burkard Bovensiepen GmbH – bedre kjent som bare Alpina – har drevet med tuning av BMW siden 1965. På den tiden har de fått et svært godt rykte, og har også et nært forhold til BMW. Svært nært, faktisk. De har til og med fått tilgang til nye modeller ekstra tidlig, slik at de har kunnet lage sine egne versjoner.

Alpina er godkjent som et eget bilmerke – og produserer sine modeller i et svært begrenset opplag.

Men nå blir det snart nye tider. Merkevaren blir nemlig en del av BMW fra 2025. Dermed er den frittstående Alpina-tuneren slik vi kjenner den i dag snart historie.

Sjefen i Alpina, Andreas Bovensiepen, sier at bakgrunnen for at familiebedriften blir solgt til BMW, rett og slett er at de ikke vil kunne tune elbiler.

Toppmodellen, Alpina B5 GT, blir dermed siste Alpina basert på 5-serien. Da er det kanskje ikke så rart at de drar på med alt de har på akkurat den bilen?

Kraftigste noensinne

B5 GT er den kraftigste Alpina-modellen som er laget. 634 hestekrefter byr den på. Dermed er den helt oppe og nikker med BMWs egen verstingmodell: M5 CS.

Men der BMW enn så lenge begrenser seg til å tilby M5-modellene som sedan, lager Alpina B5 GT-utgave også som stasjonsvogn.

Prisen er høy. I Tyskland koster den rundt 1,5 millioner kroner. Det er altså uten avgifter.

Likevel. Alle de 250 bilene (70 sedaner og 180 stasjonsvogner) er allerede solgt.

BÅDE SEDAN OG STASJONSVOGN: BMW kommer først med stasjonsvogn av M5 når den nye generasjonen lanseres. Alpina lager B5 GT-utgave av både sedan og Touring-modellene.

Spinnvill toppfart

B5 GT tar utgangspunkt i den allerede råspreke BMW 550i xDrive. Det betyr at Alpina byr på firehjulsdrift. Det kan nok være kjekt å ha, når det hentes ut så mye effekt av den 4,4-liter store V8-eren.

0-100 km/t tar 3,4 sekunder med sedanen – mens Touring-utgaven klokker inn 0,2 sekunder etter.

Men rosinen i pølsa er toppfarten. Alpina har alltid vært i særklasse her. De bygger biler som skal kunne strekke skikkelig på beina på de delene av Autobahn som har fri fart.

Sedanen kan ta deg opp i 330 km/t – betydelig høyere toppfart enn både M5, M5 Competition og M5 CS. Selv stasjonsvogna klarer 328 km/t.

Og dette skal være konservative tall. Bovensiepen sier at de har testet bilene i betydelig høyere hastigheter enn dette ...

DETALJER: Innvendig er det ganske likt det BMW byr på. Men Alpina er blåfarget bakgrunn på de digitale instrumentene, egen logo på rattet og noen andre detaljer som skiller den ut.

Klassiske felger

For å sikre at det skal stoppe fort nok, bruker Alpina Brembo-skiver og kalipere. Men bremsene ser du ikke så mye til, siden de er gjemt bak 20-tommer klassiske Alpina-felger.

Eksosanlegget på bilen er også spesiallaget – for å framheve lydbildet til den allerede karakteristiske V8-eren.

Diskret styling utvendig og noen justeringer på interiøret, gjør også at B5 GT skiller seg rent visuelt, fra en 5-serie/M5.

POPULÆR: Den klassiske Alpina-felgen er populær. I B5 GT er det 20 tommers dimensjon. Bremseskiver og kalipere er hentet fra Brembo.

Det norske markedet

Det ligger stadig noen biler for salg under Alpina på Finn.no. I skrivende stund er det 12 objekter – med priser som starter på 250.000 kroner. Det er en 2009-modell D3 – basert på en 3-serie Touring. Denne har dieselmotor på 214 hestekrefter, manuell girkasse og har kjørt 120.000 kilometer.

Den dyreste er en 2017-modell B4 Coupe Allroad. Denne har en 3-liters rekkesekser på 441 hestekrefter.

Kombinert med firehjulsdrift gjør denne 0-100 km/t på kjappe 3,9 sekunder – og er altså er kjappere enn en M4 Coupe av samme generasjon.

Vil du sikre deg denne, en av 253 produserte, er prisantydningen 829.000 kroner.

PS: Alpina Classic vil bestå, for å ta vare på bilene som er bygget de siste drøyt 50 årene.

