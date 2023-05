Etter bolig, er bil for mange av oss den største investeringen vi gjør. Da er det naturligvis også viktig for de ulike bilmerkene at kundene deres er fornøyde.

Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over 20 år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Nå har de akkurat lagt frem sin 2023-rapport.

Samlet sett er det Vinmonopolet som kommer best ut på tilfredshet, mens Flytoget har de mest lojale kundene. Vi må ned til sjetteplassen for å finne bilforhandlerne med de mest tilfredse kundene, det er Toyota.

FORNØYDE: Alt har ikke gått på skinner for Toyota i Norge det siste året, men kundene er fortsatt svært fornøyde med forhandlerne.

Fra nisje til nummer én

De går dermed også til topps i denne kategorien. Toyota har også økt sin score fra 2022. Det er imponerende, særlig tatt i betraktning at Toyota hadde ganske mange utfordringer med sin første elbil, bZ4X, i fjor.

Toyota-forhandlerne scorer 82.9 prosent på tilfredshet og 82,3 prosent på lojalitet. Det betyr at de faktisk må se seg slått på lojalitet: Der er nemlig Tesla hårfint bedre, med 82,4 prosent.

Tesla-eierne har generelt vært svært lojale i mange år. Samtidig har de gått fra å være et nisjemerke til å nå være Norges suverent største på nybil. Da er det en sterk prestasjon å klare å holde denne posisjonen.

LOJALE: Tesla-eierne er ikke mest tilfredse med forhandlerne sine, men de er fortsatt en svært lojal gjeng.

Over 5.000 deltagere

De minst tilfredse kundene i denne undersøkelsen eier en Volkswagen. 72,4 prosent. Mens lojaliteten er lavest hos de som har en Hyundai, nærmere bestemt 66,4 prosent.

5.184 norske forbrukere har sagt sin mening i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Til sammen har 159 virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer blitt bedømt.

I undersøkelsen måles kundetilfredshet og lojalitet på en skala fra 0 til 100, der 0 er dårligst og 100 er best. Bedrifter som får mindre enn 60 kundetilfredshetspoeng, har klart misfornøyde kunder. Bedrifter som oppnår mer enn 80 kundetilfredshetspoeng, lykkes med å begeistre kundene sine.

TOPP TI: Slik ser årets resultat for bilforhandlerne ut. Tabell fra Norsk kundebarometer.

