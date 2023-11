Det virket som noen hadde glemt å feste noe veldig viktig...

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Ford Mondeos første årganger.

Ford Sierra dukket opp som en liten designsensasjon i 1982 og solgte tidvis veldig godt.

Derfor var det ikke rart at spenningen var stor da Ford lanserte sin nye, store familiebil Mondeo i 1992. Den var blant annet betydelig større enn bilen den erstattet. Det var en både kjærkommen og logisk følge av den nye drivlinjen. Mondeo ble nemlig lansert med forhjulsdrift i stedet for Sierras mer tradisjonelle oppskrift med drift på bakhjulene.

Bakhjulsdrift var etter hvert blitt en utdatert løsning for en bil på Sierras størrelse – og var nok en helt klart medvirkende årsak til at modellen opplevde sviktende salg de siste årene før Mondeo kom.

SIKT: Fords nye store familiebil var blant annet kjennetegnet av store vindusflater, som ga god sikt for alle i bilen.

Høyere egenvekt

I tillegg til den økte innvendige plassen, var bagasjerommet i Mondeo over 100 liter større, noe som også ble lagt godt merke til av kundene. Sierra-bagasjerommet slukte under 400 liter, mens Mondeo passerte 500 liter med litt margin.

Litt av Sierraens runde linjer var beholdt i den nye Mondeo, men langt mindre ekstremt. Ved lanseringen i 1993 kom bilen som firedørs sedan, femdørs kombikupé og femdørs stasjonsvogn. At Mondeo var en mer moderne bil, var også synlig i den høyere egenvekten som fulgte av mer omfattende sikkerhetsutstyr. Der Sierra veide rundt 1.050 kilo, passerte Mondeo 1.200.

Største bidragsyter

Modellskiftet skjedde på en tid som ikke går inn i historien blant Fords beste perioder. Økonomisk gikk det tungt for Ford i Europa, og modellprogrammet ble ansett som lite spennende. Sierra på vikende front sto for mesteparten av salget ut 1980-årene og inn i det neste tiåret. En ny modell med godt salgspotensial var sterkt ønsket!

Den kom med Mondeo. Fra en markedsandel for Ford i Norge i 1992 på drøyt åtte prosent, spratt andelen opp til ca. 12,5 prosent allerede i 1993, som var Mondeos første salgsår. Både i 1994 og 1995 passerte Fords markedsandel her på berget 13 prosent, men resten av 1990-årene gikk det tråere. I 1998 var markedsandelen nesten halvert til ca. 6,9 prosent – og der holdt den seg de første årene inn på 2000-tallet. Den største bidragsyteren var hele veien i det store og hele nettopp Mondeo.

VELREDIGERT: Førerplassen i den nye bilen var oversiktlig og godt tilrettelagt.

Jeg husker godt mitt første møte med 1992-modellen, i dette tilfellet en sedan. Kjøreegenskapene var det – som vanlig for Ford – svært lite å utsette på, og den nye modellen bød også på bra komfort på lengre turer. Den gode innvendige plassen var selvsagt en viktig bidragsyter her, sammen med brukbart innvendig støynivå.

Men alt var ikke bare fryd og gammen. Bilen virket til dels litt dårlig sammenskrudd.

Manuell girkasse var det selvfølgelig den gangen i de aller fleste bilene, så også i Mondeo. Og girkassen og girskiftet var det ingen ting å utsette på – men det etterlot absolutt ikke noe godt inntrykk at hele midtkonsollen fulgte med girspaken ved girskift! Det virket rett og slett som om noen hadde glemt å feste den, noe som ble iherdig benektet av en Ford-forhandler jeg stakk innom for å få saken fikset.

89 – 170 hk

At ikke absolutt alt var hundre prosent med første årgang av Mondeo, fikk vi vel egentlig bekreftet i 1996. Det året gjennomgikk modellen sin første større oppgradering – og det sier jo noe at nesten alt ble forandret. Så vidt jeg kan se, var det vel bare dører og tak som var beholdt ganske uendret. Ellers var det oppgraderinger over hele fjøla – ikke minst interiøret, og heretter satt nok også midtkonsollen slik den skulle!

Mondeo kom helt fra starten med både bensin- og dieselmotorer. Det var mange versjoner å velge blant for dem som foretrakk bensin – 1,6, 1,8, 2,0 eller 2,5 liter med effekt fra 89 til 170 hk. Diesel var det bare ett alternativ av – 1,8 liter med 88 hk. Standard girkasse var 5-trinns manuell, og en 4-trinns automat kunne bestilles som ekstrautstyr.

POPULÆR: Stasjonsvognen ble raskt en svært populær Mondeo-utgave.

Helt greit fraspark

Motorutvalget ble for øvrig flittig oppgradert og utvidet som årene og generasjonene gikk, men noen elektrisk-versjon av modellen kom aldri – det nærmeste var en hybrid som ikke solgte veldig bra.

1993-modellen av Ford Mondeo var 4,48 meter lang (sedan) og 1,75 meter bred. Høyden var 1,43 meter, og bilen hadde en akselavstand på 2,70 meter. Stasjonsvognen var 15 centimeter lengre og drøyt en centimeter høyere. Egenvekt var 1.215 – 1.350 kilo, avhengig av modell. Bagasjerommet var oppgitt til 520 liter for sedanmodellen.

Med 1,6 liter 4-sylindret bensinmotor med 90 hk oppga Ford et bensinforbruk ved blandet kjøring på 0,71 l/mil. Toppfarten var 180 km/t – og bilen akselererte fra stillstand til 100 km/t på 13,5 sekunder. Langt fra våre dagers råsterke elbiler, men ansett som helt greit fraspark på sin tid.

