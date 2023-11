Det startet med at Tron fant en bil bak vedskjulet

Bilmuséer finnes det mange av, også i Norge. De aller fleste er i en eller annen form private, og har gjerne startet med at en bilentusiast har begynt å samle på «gamle» biler. Så har det ballet på seg etter hvert, og endt med et større eller (oftest) mindre bilmuseum.

Mange kjenner til muséer hos de store bilprodusentene, og besøkstallene både i Mercedes-Benz-muséet, BMW-muséet og hos Audi og flere med er meget høye.

Langt færre besøker et lite, unnselig Saab-museum. Og nei, vi snakker ikke om det flotte Saab-museet i Trollhättan, der Saab-bilene ble produsert frem til konkursen i 2012. Nei – vi snakker om Saab Memorial Hall ved idylliske Gullsjø i Vännäs kommune i Västerbotten, et par mils vei fra Umeå, og langt nord i broderlandet.

SPORTSLIG: Gløtt inn på førerplassen i en 1975 Saab 96 V4 - sportslige greier! Foto: Frank Williksen

Hotelldirektøren

Bak det ganske imponerende navnet finner vi 18 Saab-biler i høyst varierende tilstand, fra trafikksikre og kjørbare til det stikk motsatte. Bilene befinner seg i driftsbygningen – fjøset – på et gammelt gårdsbruk på bredden av Gullsjø. Samlingen er åpen, selvbetjent, fra juni til september måned, og i tillegg til de fascinerende bilene kan man se nærmere på Saab-legenden Ture Karlssons pokalsamling.

Mannen bak Saab Memorial Hall er nordmann, noe som i seg selv er nok til å vekke nysgjerrigheten hos de fleste. Tron Bach (76), er pensjonert hotelleier og -direktør av den gamle skolen, da en hotelldirektør var noe mye mer og annet enn en siviløkonom fra BI eller NHH.

UTSTILLING: Den tidligere korntørka har blitt en fin liten utstillingshall for et knippe hederskronte Saab'er. Foto: Frank Williksen

Et fyrverkeri

– Ikke minst var det mange av lokalbefolkningen som lurte fælt da jeg kjøpte gården her i 2011, forteller Tron selv til Broom.

– For de fleste var det ikke til å forstå at en norsk hotelldirektør skulle slå seg ned sånn uten videre på den virkelige «gläsbygden» langt nord i Sverige; langt unna det meste! Noen spekulerte nok på om jeg var på rømmen fra noe, om jeg var kriminell eller pedofil – eller rett og slett hadde kjøpt en utkantgård for å drikke i fred, minnes han.

Det gikk snart over, og lokalbefolkningen og Tron lever i dag i trivelig sameksistens. Selv beskriver han seg som et homo ludens – lekende menneske – og bekjenner seg til den gruppen godt voksne mennesker som har en grunnfestet angst for å kjede seg. Han fremstår som et fyrverkeri av et menneske; gjestfri, åpen og inkluderende.

SJUSETER: Saab 96 stasjonsvogn må ha vært en av de minste sjusetere som er laget? Foto: Frank Williksen

Ikke hus, men penger i lomma

– Etter et langt og innholdsrikt hotelliv, inkludert etableringen av Finse 1222 som jeg drev i 15 år, avsluttet jeg med salget av Sandven Hotell i Norheimsund til Olav Thon i 2011. Da var hotellet kommet over på pluss-siden – men jeg begynte å bli lei av å jobbe 24/7, og deretter se at alt som ble til overs rant ut til vedlikehold. Jeg var 65 år, hadde båret ti millioner i gjeld i 15 år og levd et slitsomt liv som eneaksjonær – med eneansvar. Jeg likte presset også på et vis, men til slutt blir det jo nok.

– Så der sto jeg, og visste ikke hva jeg skulle drive med. Jeg var gjeldfri og hadde litt penger, men sto bokstavelig talt på gaten – boligen hørte jo til hotellet, forteller Tron Bach, og legger til at noe nytt hotelleventyr var helt uaktuelt. Selv er han en hotellmann av den gamle skolen, med hotellfagbrev fra hotellfaghøyskolen i Stavanger og læretid på Grand Hotel i Oslo.

LEKKERT: Saab kunne litt om å designe lekre førerplasser. Foto: Frank Williksen

Viktig med prosjekter

– Slik ble det. Pappa mente nok at jeg var familiens sorte får, med mine lyster om å bli skuespiller. Nei, mente han, «du kan bli prest eller drive hotell!» Og slik ble det, sier Tron, som for det meste har drevet bygdehoteller som er små attraksjoner i seg selv – men der direktøren også må kunne gjøre det meste selv, uansett tid på døgnet.

Så der sto han da, uten hus, men med penger i lomma.

– Uansett hva jeg skulle bruke tiden på, trengte jeg en base. Når man har vært engasjert og aktiv hele livet, er det godt å ha noen prosjekter å hygge seg med. Det måtte bli en gård for å få litt armslag og muligheter, men i Norge var dette mer og mindre utenkelig av flere grunner.

DIGER: Saab vakte oppsikt da de kom med sin første kombi-kupé. Elegant design - og et hav av plass under den store bakluken. Foto: Frank Williksen

Ingen ville ha gården

– Noen år tidligere hadde jeg syklet fra Arlanda og hjem til Hardanger. På denne turen ble jeg kjent med mange svensker, og opplevde dem som både utrolig vennlige, høflige, serviceinnstilte og bent frem hyggelige. Kanskje Sverige var noe for meg? Tenkte Tron Bach, og gikk løs på den svenske nettsiden for eiendomssalg. Her fant han fire alternativer som passet til hans ønsker, og den fjerde av disse var Gullsjø, der han nå bor.

– Gården hadde stått til salgs et års tid; ingen ville ha den. Så jeg fikk altså tilslaget. Først trodde naboene det skulle bli mitt sommersted, men nei, sa jeg, jeg skal bo her, forteller han videre.

Det skulle gå noen år før museums-spiren grodde frem.

ÅPEN: En Cabriolet hører selvsagt med til samlingen i Saab Memorial Hall. Foto: Frank Williksen

– Kan jeg få en søster eller bror?

– Det startet med at jeg fant vraket av en Saab 92 av 1955-årgang i skogen bak vedskjulet. Min norske Saab-mentor, Kåre Breivik, nektet meg å skrote den. «Nesten en ur-Saab, prediket han; helt religiøst Min gode nabo Andreas løftet bilen ut fra skogen, og det endte med at vi fikk på bilen hjul og satte den på en hylle i låven som et kulturminne som hørte gårdens historie til.

– Det som startet den samlingen du nå ser, var da min gamle Saab 92 sa til meg at «jeg er så ensom, kan jeg få en søster eller bror?» Og så ble det både søstre og brødre, sier Tron Bach, som har funnet flere av bilene i samlingen hos naboer i distriktet. Dette gjelder både en 1983-modell 99 og en femdørs 9000 fra 1996. Dessuten trålet han Sverige fra nord til sør, og fant biler han kjørte hjem - enten på egne hjul, eller på henger.

DIPLOMATBIL: Saab hadde også sin egen bil for diplomatiet. Dette er en 1981 900 CD. Foto: Frank Williksen

Mye bedre enn Amazon

I Lycksäle kom han over den reneste Saab-kirkegården, der et trettitall gamle Saab-biler sto på et jorde. To av disse klarte han til slutt å overtale eieren til å selge, og disse inngår nå i Saab Memorial Hall – en indisk gul Saab 96 V4 fra 1975 og en 1978-modell Saab 99 EMS. V4-modellen fikk han bare kjøpe fordi eieren «ikke orket mer mas!»

Selv har ikke Tron noen spesiell forhistorie med det svenske bilmerket, men husker likevel spesielt godt den første 99-modellen fra 1969. En veterinær på Voss kjøpte en slik «bredskuldret svenske», som modellen ble kalt. Med datidens veiforhold på Voss – blant annet de sagnomsuste Stalheimskleivene – imponerte Saab’en voldsomt – «Mye bedre enn Volvo Amazon,» fastslo veterinæren.

PLYSJ: Slik så det ut bak i Saab 900 CD - ekstra god plass, plysj overalt - og en tidsriktig mobiltelefon for diplomaten i baksetet. Foto: Frank Williksen

En 50-lapp

– Jeg fant en slik Saab 99 av første årgang til salgs i Stockholm, som til og med hadde samme farge som veterinærens, og da var jeg solgt, minnes Tron.

– Det var bilen dessverre også, da jeg kontaktet eieren. Men det gikk ikke lenge før jeg fikk telefon fra den nye eieren, som mente at Saab Memorial Hall fortjente den bedre enn ham.

Felles for alle bilene i Saab Memorial Hall er at de har et langt liv bak seg med mange opplevelser og mange kilometer på telleren. Tron har ikke lagt spesiell vekt på å bruke mye ressurser på å restaurere bilene til originalstand. Derimot har han lagt vekt på at bilene skal fremstå slik de var etter lang tids bruk, rengjort og med interiør i god stand, pluss tidsriktige felger - og dette er absolutt ingen quick-fix.

HØRER MED: Uten Sonett ville ikke samlingen vært den samme - så Sonett har det også blitt. Foto: Frank Williksen

Om du vil besøke Saab Memorial Hall noen gang, så koster det en 50-lapp hvis du er voksen og av hankjønn, damer og barn går gratis.

Viktig epoke

– Hvis alt går som planlagt, vil vi neste år - fem år etter åpning - passere totalt 1.000 gjester i fjøset ved Gullsjø siden vi åpnet for publikum 4. august 2019. Samlingen her er bare et ydmykt supplement til det flotte Saab-muséet i Trollhättan. Saab Memorial Hall er først og fremst en link mellom Saab-muséet og konkursen; et forsøk på å ta vare på noe mens det ennå er tid.

VELKOMMEN: Tron Bach hilser gjerne flere gjester velkommen til Saab Memorial Hall. Foto: Frank Williksen

– Vi vil minnes og hedre en viktig epoke av Sveriges industrihistorie som vi er stolte over, og vi vil minnes Saabs fremtidsrettede bildesign, sier Tron Bach.

Utvalg av skjønnheter

– Saab-bilene du kan se i Saab Memorial Hall er av årsmodeller fra 1955 til 2007. Hver bils historie er presentert på en plakett ved bilen, og som Tron Bach selv sier:

– Her finnes det ingen totalrenoverte klenodier, men det finnes biler som alle har sine merker, sår og brister etter et langt liv – akkurat som oss andre. Det er et utvalg skjønnheter som snart er borte fra våre veier for alltid, slutter han.

Dette er bilene i Saab Memorial Hall

Sonett III 1973

900 CD 1981

92 2-takt 1955

96 2-takt 1962

96 V4 1975

99 2-dørs 1969

99 3-dørs 1978

99 4-dørs 1983

900i 5-dørs 1988

900s 4-dørs 1991

9000 5-dørs 1996

9-5 4-dørs 2000

95 V4 1977

9-5 2,3T 2005

9-3 TID 2007

900s 3-dørs 1995

900s Cab 1995

9-3t 5-dørs 2002

