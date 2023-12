Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om tre sportsbiler, nærmere bestemt i folkelige prisklasser – på slutten av 1970-tallet...

«Du behøver ikke være millionær for å skaffe deg disse sportsbilene» sto det å lese øverst på et oppslag i Alle Menns Blad sommeren 1978. Teksten lå inne i et bilde over to sider av tre av datidens sportslige modeller: Fiat X1/9, Datsun 260Z og Alfa Romeo Alfasud Sprint. Og hovedtittelen skapte nok leselyst hos de mer autofile: «Men vær forsiktig – du overskrider fartsgrensen på 2. gear!»

Det var noen som hadde peiling på klikkvennlige titler – også lenge før dette begrepet faktisk oppsto!

Tenk at at et folkelig merke kunne komme med denne!

Ikke veldig imponerende!

Poenget med reportasjen var å vise at det faktisk fantes sportslige og kjøreglade biler som ikke kostet det hvite ut av øyet. Skjønt Datsun 260Z var helt på grensen. Den hadde en prislapp godt over 90.000 kroner, mens de to italienerne var priset på 60.000-tallet.

Billigst var X1/9 - eller Fiat 1. september, som den ofte ble kalt – med en pris på 63.900 kroner. For Alfasud Sprint måtte kunden legge til drøyt 4.000 kroner, og italienerne var ganske like på både effekt og ytelser.

Alfasud Sprint hadde en 4-sylindret boxermotor med 76 hk, mens Fiat X1/9 hentet ut 75 hk fra sin rekkefirer – ikke veldig imponerende krefter, mål med dagens målestokk!

GTV-FETTER: Alfasud Sprint flagget tydelig slektskapet med langt mer potente GTV. Foto: Alfa Romeo

Elegant interiør

Så var ytelsene også deretter. De to italienerne trengte begge 13 sekunder for å feie unna 0 – 100 km/t. Toppfarten var også ganske lik – 170 km/t for Fiat og 165 km/t for Alfasud.

I denne disiplinen ble det veldig tydelig hvorfor Datsun 260Z kostet såpass mye mer. Her fantes det en rekkesekser under det lange panseret. Den nådde på topp 126 hk, noe som rakk til 0-100 km/t på under 10 sekunder, og toppfart 210 km/t! Nesten uhørt den gangen...

Medvirkende til den relativt store prisforskjellen var nok ellers et mer elegant, forseggjort og gjennomført interiør i japaneren.

Fiat Croma ble Årets bil - så gikk alt galt

Heller 2+2 halve

Vårt utvalg av biler ble gjort på en tid da tilbudet av sportslige modeller her i landet var svært moderat – og bilsalget lavt. Prismessig satte vi et tak ved 100.000 kroner. Felles for de utvalgte var «en kjøreglede du ikke kan få i familiebiler. Samtidig er det rene egoistbiler – med unntak for Alfaen, der to personer sitter meget bra i baksetet. Likevel: Markedet begrenser seg til bilkåte og velbeslåtte ungkarer. De får imidlertid valuta for pengene,» skrev jeg.

Selv om alle de tre testbilene var utpreget sportslige, var de også veldig forskjellige på flere måter. En av dem var den innvendige plassen, der Alfa kunne by på et prima baksete for to – mens Fiat overhodet ikke hadde baksete, og i Datsunen var det trange baksetet kun tilstrekkelig for små barn. Den burde kanskje ikke hatt betegnelsen 2+2, men heller 2+2 halve, mente jeg.

ROLIG: Fiat X1/9 ser absolutt sinna ut, men skinnet viste seg å bedra her. 0-100 km/t på 13 sekunder blir litt rolig... Foto: Fiat

Som en fjert i en kald stue

Også karosserimessig var de tre bilene forskjellige – og spesielt Alfaen skilte seg ut, med et mer typisk coupé-karosseri både i størrelse og linjeføring enn de to andre. «Bilens plass i dette trekløveret vant den gjennom sine overlegent gode kjøreegenskaper, som etter vår mening er kloss opptil både Fiat X1/9 og Datsuns atskillig mer «hårete» sportsbildesign,» fastslo jeg.

Den motormessige beskrivelsen av bilene forteller veldig tydelig en historie om en annen tid med andre kriterier for hva som var sprekt – og hva som ikke var det. Mye er jo antydet allerede, med oppgitt effekt for bilene – og selv Datsunens overlegent høyeste effekt den gangen, blekner i dag: Det blir litt som en fjert i en kald stue sammenlignet med dagens krav og forventninger til hundrevis av hestekrefter, selv i rene familiebiler...

Mange falt for utseendet - men så kom problemene

75 hk – eller 76

Hør bare her: «Datsun stiller mange hestelengder foran de to andre med sin 2,6 liters 6-sylindrede rekkemotor, som yter 126 hk, og som har potens nok til å la deg føle det sparket i ryggen som bør høre til i biler som dette.

Både på Fiat X1/9 og Alfa Romeo Alfasud Sprint fornemmer man i forhold nærmest et forsiktig puff. Begge har firesylindrede motorer, Alfaens er en boxermotor, mens Fiat har den velkjente 1300 cc rekkemotoren, som i dette tilfellet leverer 75 hk på sitt aller beste. Sprint yter 76 hk på topp...

SPORTSLIG: Også fra denne vinkelen var nok Datsunen mest imponernede, selv om førerplassen som helhet var best i X1/9. Foto: Frank Williksen

Utrivelige overraskelser

Fiaten har – i likhet med eksempelvis Matra Simca Bagheera, som ikke lenger importeres til Norge – midtmotor. Motoren ligger med andre ord rett bak seteryggene, med bagasjerom bak denne igjen. Dette er favorabelt for vektfordelingen i bilen, men det hender også at det under hard kjøring kan by på utrivelige overraskelser. Et klippefast veigrep – som er det normale – kan plutselig slå om til en kraftig firehjuls-skrens Og noe øvelse skal man helst ha for å kontrollere den slags bevegelser,» fastslo jeg.

Dette er en glemt bilskatt

Forhjulstrekk

Forskjell var det også på drivlinjene. Mens Datsun og Fiat hadde drift på bakhjulene, trakk Alfaen på forhjul. Hva som er best, var mye diskutert i 1960- og 1970-årene, men da dette ble skrevet var nok mye av diskusjonen avsluttet.

Konklusjonen hadde rukket å bli at valget her kunne være opp til den enkeltes smak og behag. Tidlige innvendinger mot forhjulsdrift, som for eksempel vedlikeholdsmessig dyrt og krevende – eller unødig tung styring – var forlengst tilbakevist. «Når man får forhjulstrekk i Alfa-utførelsen er man i alle fall godt forspent,» fastslo jeg.

STILIG: Også i Alfasud Spriont var førermiljøet severdig. Foto: Alfa Romeo

Kultivert brumming

Alle de tre «folke-sportsbilene» fikk høye karakterer for kjøreglede. To av bilene befant seg dessuten i det som var den mest vanlige prisklassen den gangen – 60.000 – 70.000 kroner. Likevel var det ingen tvil om at Datsun 260Z var det opplagte valget for den som ikke behøvde å telle helt krone for krone!

«Fremfor noe har den krefter i en helt annen betydning enn de to andre – uten sammenligning forøvrig, prisforskjellen er tross alt vesentlig.

Å befinne seg bak rattet i en 260Z er en frydefull opplevelse, som egentlig må oppleves. Mer og mer frydefullt blir det også, jo høyere nåla i speedometeret og omdreiningstelleren stiger. Den kultiverte brummingen fra rekkesekseren bærer også helt andre løfter i seg enn det iltre italienske skriket de to andre leverer fra sine firesylindrete motorer.

Datsun Laurel 200L var mye bil for 42.000 kroner

Kokett vipp med halen

Der Fiat og Alfa avslører italiensk temperament så langt 75 og 76 hk kan formå, stiller Datsun opp med rå kraft i massevis nok til marsjhastigheter vi ikke en gang bør drømme om her i landet,» skrev jeg, og etter å ha fortalt om blant annet bilens fete dekk, 195/70 VR 14, konkluderte jeg med at det hele virket «så harmonisk og velbalansert at kjøreglede må det bli. Den tåler selv meget tøffe utfordringer på svingete norske veier, uten å protestere med annet enn et kokett lite vipp med halen når det går riktig fort.»

BAGASJEROM: Mektig bakluke på 260Z, ikke fullt så mektig bagasjerom. Men et par weekendbager gikk det inn. Foto: Frank Williksen

Best førerplass

Om de to italienerne var jeg ikke i tvil om at manglende krefter var en større utfordring for kjøregleden enn selve kjøreegenskapene. Det siste holdt nemlig svært godt mål i både Alfasud Sprint og Fiat X1/9. «Noen flere hester ville bragt begge opp i den virkelig spennende klassen,» skrev jeg.

Førerplassen fikk bra karakter i alle bilene, men øverst på den karakterlisten kom Fiat X1/9 – først og fremst takket være det beste førersetet og de mest funksjonelle løsningene for betjening av lys, viskere og andre saker og ting.

Instrumenteringen fikk også gode karakterer, med Datsun 260Z som best i denne disiplinen. Best var Datsun også på varme- og ventilasjonsanlegg.

Klimaanlegg var ennå mange år inn i fremtiden for vanlige biler.

Stakkars de som måtte sitte i baksetet her!

Bagasjerom foran – og bak

Den store reportasjen i Alle Menn fortalte ellers om et baksete i Alfasud Sprint som var helt overraskende bra – og en 2+2 løsning i Datsun, der +2 bak knapt var tilstrekkelig for små barn. Og X1/9 – ja, den var jo rett og slett en 2-seter.

Også bagasjeplass tilbød de tre bilene i overraskende stort monn, Alfasud var nok best, men hadde en høy kant å løfte over. Datsunen var den eneste med stor bakluke, og her kunne baksetet felles ned for å skaffe ekstra plass. Fiat X1/9 hadde like godt to bagasjerom – et foran og et bak ga nødvendig ekstra plass her.

NYDELIG: Lite å utsette på designet på Fiat X1/9, og med taket av ble dette en liten perle! Foto: Fiat

Farlig bil å eie

Den store prisforskjellen på bilene gjorde at jeg fastslo at en direkte sammenligning ville være blodig urettferdig. Jeg gjentok likevel at «for ham som har ubegrenset tilgang på penger er det ingen tvil om at Datsun er valg nr. 1. Den har det meste, og gir etter min mening god valuta for prisen. Det som dertil er helt overraskende, er bensinforbruket. Den nøyer seg med normalbensin, og gjennomsnittsforbruket under prøvekjøringen – der bensinsparing var det vi tenkte minst på – lå på beskjedne 1,01 liter pr. mil. Bak det tallet ligger det mye moro, det kan jeg forsikre.

Den er imidlertid en FARLIG BIL å eie i Norge, fordi det er uhyre vanskelig å holde seg innenfor gjeldende fartsbestemmelser til enhver tid – så lenge bilen liksom bare roper «mer, mer.»

Tro det eller ei - denne bilen er 50 år gammel

Krever viljestyrke

Men selvsagt, kan man få en Tysklands-tur i ny og ne, er det jo rikelige muligheter til å få slått ut håret i en helt annen grad,» skrev jeg – og tilføyde et hjertesukk:

«Det som også gjør det vanskelig å beherske seg, er de ustanselige provokasjoner man utsettes for når man kjører en slik bil – alle, uansett hva de kjører, skal på død og liv ha skalpen din i beltet. Det krever ikke så lite viljestyrke å la dem ta den, gang på gang. I lengden blir det likevel det rimeligste. Bøtene for fartsovertredelser er til dels store i dag - og førerkortet er det jo også greit å beholde,» fastslo jeg.

TØFT: Fiat X1/9 hadde vippelykter - populært og tøft på 1970-tallet. Foto: Fiat

En veiens adelsmann

Hva så med de to andre? Jo, de kom bra fra det, de også:

«Den som fra tid til annen har behov for noe mer plass, vil gjøre et utmerket valg i Alfaen, mens den rene egoist sannsynligvis kommer like lykkelig ut av det med Fiat X1/9. Begge gir mye igjen for pengene på hvert sitt vis, og begge er forholdsvis snille med dråpene.

Og hvilken du enn velger, hver især gjør de deg til en veiens adelsmann.»

FULLPAKKET: Der de to italienerne hadde beskjedne 4-sylindrede motorer å by på, kunne Datsun 260Z oppvise et godt pakket motorrom med en sterk rekkesekser som kraftverk. Foto: Frank Williksen

Noen tall om bilene

Alfasud Sprint:

Motor: 4-sylindret boxermotor, 1,3 liter. 76 hk

Drivverk: Forhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,02 x 1,61 x 1,30 m

Akselavstand: 2,46 m

Bagasjerom: 325 liter

Egenvekt: 915 kg

Tillatt totalvekt: 1.290 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t: 13,0 sek

Toppfart: 168 km/t

Bensinforbruk, oppgitt – oppnådd: 0,95 - 0,81 l/mil

Pris: 68.200 kroner

Fiat X1/9:

Motor: 4-sylindret rekkemotor, 1,3 liter. 75 hk

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 3,97 x 1,57 x 1,18 m

Akselavstand: 2,20 m

Bagasjerom: 280 liter

Egenvekt: 880 kg

Tillatt totalvekt: 1.080 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t: 13,0 sek

Toppfart: 170 km/t

Bensinforbruk, oppgitt – oppnådd: 0,84 - 0,81 l/mil

Pris: 63.900 kroner

Datsun 260Z:

Motor: 6-sylindret rekkemotor, 2,6 liter. 126 hk

Drivverk: Bakhjulsdrift, 5-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,43 x 1,65 x 1,28 m

Akselavstand: 2,31 m

Bagasjerom: Ikke oppgitt

Egenvekt: 1.200 kg

Tillatt totalvekt: 1.540 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t: 9,8 sek

Toppfart: 210 km/t

Bensinforbruk, oppgitt – oppnådd: 1,01 - 1,01 l/mil

Pris: 93.700 kroner

Dette er bilmodellene som nekter å gi seg

Video: Her tester Broom-Larssen en langt nyere Alfa