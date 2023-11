2023 har vært et temmelig spesielt år på bruktbilmarkedet. Flere modeller har gått kraftig ned i pris, det gjelder særlig litt dyrere elbiler som det tidligere var ventelister på som nybil.

Nå melder markedsplassen Finn.no at prisene har falt også de siste månedene, men at markedet nå er på vei til å stabilisere seg. Deres oppfordring er klar: Dersom du vurderer å kjøpe bruktbil, bør du slå til nå.

– Etterspørselen etter elbiler er stadig økende, og tre av de fem mest solgte bruktbilene på Finn nå er elbiler. Likevel er diesel- og bensinbiler fortsatt i flertall på norske veier, og de det selges flest av på bruktbilmarkedet, forteller bilekspert i Finn, Terje Dahlgren.

Mener det er tiden for å handle

– Med nedgangen i nybilsalget har etterspørselen etter bruktbiler holdt seg høy, samtidig som prisene har falt på mange av de mest populære modellene. Dersom du er ute etter et godt bruktbilkjøp, så er dette tiden for å handle før prisene stiger igjen, sier Dahlgren, i en pressemelding.

Bruktbilene det selges mest av på Finn og gjennomsnittsprisen deres ser slik ut:

Nissan Leaf (elbil) 180.000 kroner.

Toyota RAV4 (hybrid) 419.000 kroner.

Audi e-tron (elbil) 469.000 kroner.

Volkswagen Golf (elbil) 170.000 kroner.

Mitsubishi Outlander (hybrid) 268.000 kroner.

Denne bruktbilen selges raskest av alle

TIDLIG UTE: Mitsubishi Outlander PHEV var verdens første ladbare hybrid SUV da den kom på markedet Den solgte svært godt som nybil og er også en populær bil på bruktmarkedet. .

Blitt 200.000 kroner billigere

Nissan Leaf har etablert seg som den mest ettertraktede brukte elbilen i Norge, med en pris på gjennomsnittlig 180.000 kroner.

Toyota RAV4 er en pålitelig favoritt blant norske bilkjøpere. Prisen for denne hybridmodellen har vært stabil det siste året, og snittpris på RAV4 ligger på 419.000 kroner.

Audi e-tron har vært en dominerende nybil på det norske markedet de siste årene, og det reflekteres nå i antallet tilgjengelige bruktbiler. Med en gjennomsnittspris på 469.000 kroner, er dette en prisnedgang på 200.000 kroner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Verditap: 500.000 kroner – på ett år

GÅR UNNA: Volkswagen e-Golf er en ettertraktet bil på bruktmarkedet, de fleste eksemplarene selges svært fort.

Mest diesel i Nord-Norge

Volkswagen Golfs elbilvariant er en av de mest populære modellene for øyeblikket. Gjennomsnittsprisen på en e-Golf er nå 170.000 kroner, men interesserte bør være raske, da disse selges fort unna.

Mitsubishi Outlander har også hatt en betydelig popularitet i Norge, og nå er denne modellen også tilgjengelig til en lavere pris. Gjennomsnittsprisen er nå 268.000 kroner, og med økende etterspørsel er dette en god mulighet for de som handler raskt.

– Det er økende interesse for brukte elbiler i de større byene i Norge, mens markedet for dieselbiler er aller størst i Nord-Norge. Volkswagen Golf er en favoritt for norske bruktbilkjpøpere år etter år. Utover dette viser det seg at det er små forskjeller i bilpreferanser rundt om i landet, og vi foretrekker i stor grad de samme bilmerkene og modellene uavhengig av geografisk plassering, forteller Dahlgren.

Mest solgte bruktbil i Norge per drivlinje: Mest solgte dieselbil er Skoda Octavia

Mest solgte bensinbil er Volkswagen Golf

Mest solgte elbil er Nissan Leaf

Mest solte hybridbil er Mitsubishi Outlander

