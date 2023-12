Det hender jeg må spørre meg selv: Hvordan havnet jeg her?

2023 går mot slutten – og vi i Broom benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen sin tur. Her er hans historie:

Broomåret har vært minneverdig – på flere måter. Jeg vil fortelle litt om serien som virkelig har preget arbeidshverdagen min – men også gi deg et reisetips og ta deg med på en billansering jeg aldri har sett maken til.

Men først det som har preget året mitt aller mest. Jeg har aldri gjort noe lignende i jobbsammenheng, og jeg har aldri vært så spent på hvordan noe jeg har laget skal bli mottatt.

Søndag 14. mai sitter jeg alene i bilen i Lærdal – med mobilen foran meg. Skal jeg tørre å sjekke?

Rikskjendis – på et blunk

Dagen før hadde vi «før-premiere» i et telt utenfor Lærdalsøren Motorhotel – på Porsche-treffet Fjordluft. Her møtes folk som har interesse for- eller eier en klassisk Porsche med luftavkjølt motor.

Hundrevis av deltakere er samlet i et fantastisk vær – med en felles interesse for bil og da spesielt klassisk Porsche 911.

En bedre anledning til å presentere det nye prosjektet fra Broom kunne vi ikke bedt om.

Leif Arne Rolfstad – som folk kjenner bedre som Juger´n – vet det ikke, ennå Men han er raskt i ferd med å bli rikskjendis – og Brooms lesere skal bli mye bedre kjent med han enn de hadde ventet.

BILEN: Leif Arne Rolfstad (i midten) eier en 1980-modell Porsche 911, som har stått bortgjemt i en låve i 23 år. I år startet jobben med å restaurere den. Til venstre mekaniker ved Porsche Classic Center Son, Robert Santiago – til høyre Brooms Vegard Møller Johnsen.

– Jævlig vondt

Juger´n og låvefunnet heter serien. Det er ikke lett å si hva det egentlig er. Reality? Dokumentar?

Det som er sikkert er at vi i Broom aldri har gjort noe lignende før. Her blir veien mildt sagt til mens vi går. Og når Leif er med på turen, vet du aldri hva som venter rundt neste sving.

Utgangspunktet er enkelt: Leif har en 1980-modell Porsche 911 i en gammel garasje. Der har den staselige sportsbilen stått lagret og støvet ned i over 20 år!

I 2023 – samme år som Porsche fyller 75 år og 911 fyller 60 år – skal låvefunnet endelig restaureres.

Serien følger utviklingen til bilen – og alt som skjer rundt Leif. Og det er mye!



PREMIERE: Under Fjordluft-treffet til Porsche i Lærdal var det før-premiere på første episode av Juger´n og låvefunnet i teltet utenfor Lærdalsøren Motorhotel.

Her setter Juger´n ut Vår med naken-grovis

Over 500.000 visninger

Men tilbake til 14. mai. Første episode er nettopp blitt sluppet på Broom. Jeg er så spent at hele kroppen sitrer. Til slutt åpner jeg programmet hvor vi sjekker hvordan trafikken er. Prøver å forberede meg på det verste.

Så ser jeg at grafen går rett til himmels!

Mottakelsen ble bedre enn jeg kunne drømt om. Første dagen har vi over 23.000 visninger av episode én.

Når jeg sjekker tallene nå – er fasit godt over en halv millioner visninger av Juger´n-klippene. Et hinsides tall!

Og vi er ikke ferdige, enda. Mer om det snart ...

SJEKK GRAFEN: Det ble raskt tydelig at Leif og Porschen hans har stor appell. Slik så trafikk-grafen til Broom ut 45 minutter etter at første episode var lagt ut ...

Hvordan havnet jeg her?

Men jeg skal innrømme at jeg noen ganger i løpet av serien har spurt meg selv: Hvordan havnet jeg her?

For eksempel da jeg var på Rudskogen Motorsenter og selveste Red Bull-fører Dennis Hauger satte seg bak rattet i bilen til Leif – og tok han med på en runde rundt banen.

Eller da jeg så Fredric Aasbø drifte den 43 år gamle bilen i bakgården til Tor-Anders Ringnes – med en lettere sjokkert Leif i passasjersetet.

Men kanskje mest av alt da vi satt på live-sending på God Morgen, Norge – og jeg egentlig bare ville forsvinne i løse luften. Se mer av det her ...

JULENISSE: Leif er i julestemning – mens Micha Marshall (i midten) er forberedt på å bruke mye av høytiden til å jobbe med lakkering av den gamle Porschen. Broom-Vegard følger som vanlig med på utviklingen.

Det kommer mer

Selv om bilen nå teknisk sett er tipp-topp og EU-godkjent – er det fortsatt mye igjen på det kosmetiske. Bilen ser ikke bra ut, rett og slett.

Interiøret var det heldigvis mulig å redde. Stian Sjue fra Bilpleiekongen tok fatt på oppgaven – og forvandlingen var knapt til å tro.

Men lakken er en annen historie. Bilen ble omlakkert fra den originale gullfargede lakken til grå, på slutten av 80-tallet. Men drøyt 30 år senere, inkludert 23 år med forsømmelse, er den ganske sliten. Rust er det også.

Nå skal restaureringen tas helt i mål. Sjarmøretappen er det Micha Marshall fra Valdres som skal ta seg av.

I romjulen kommer derfor en julespesial – og deretter blir det en egen sesong viet til lakkeringen og ferdigstillelsen av bilen i slutten av januar.

Hit MÅ du dra

Men Broomåret har vært mer enn denne serien, selv om det tidvis ikke har føltes sånn. Blant annet var jeg på en helt utrolig tur til Detroit. En by som absolutt alle som er interesse for bil burde besøke. I alle fall når den årlige bilutstillingen er åpen.

Her startet rett og slett bilindustrien slik vi kjenner den i dag. Her ble T-Forden masseprodusert. Fabrikken er nå museum – og vel verdt et besøk.

Like borti gata ligger restene av det som en gang var et bilindustri-eventyr – Packard-fabrikken.

I sin tid var det over 40.000 ansatte her (!) – som produserte luksusbiler.

Nå står restene av det enorme anlegget til forfall. Det vokser trær ut av vinduene i tredje etasje! Et trist, men også fascinerende syn.

FORFALL: Packard-fabrikken i Detroit var en gang arbeidsplassen til 40.000 ansatte. Nå er den et trist skue ...

Hele byen ble slått konkurs for ti år siden – men nedturen startet allerede på 60-tallet.

Nå er jobben i full gang med å få den en gang stolte bilbyen på beina, igjen. Det er en historie jeg har lyst å følge mer med på.

Uforglemmelig lansering

I mars fikk jeg en spesiell telefon, fra den da rykende ferske sjefen for Lamborghini Norge, Christian Gottschalk.

Han lurte på hva jeg hadde på kalenderen min uka etter, for det var en lansering han trodde kunne være av interesse. Sånne samtaler liker jeg!

Bilen det var snakk om var intet mindre enn Lamborghinis nye flaggskip – Revuelto. Den skulle rett og slett avdukes hjemme på Lamborghinis egen fabrikk – i St. Agata i Bologna.

Drømmetur? Det kan jeg skrive under på. Det er lenge mellom hver gang Lamborghini avduket et nytt flaggskip. Jeg glemmer aldri den gangen jeg fikk være med på akkurat det ...

Målet er å dele

Mye tyder (heldigvis!) på at jeg kommer til å spørre meg selv flere ganger – hvordan havnet jeg her? – også i 2024.

Målet å dele opplevelsene med deg som Broom-leser. Hele poenget er jo nettopp at du skal føle at du er med på all galskapen vi er så heldige å få oppleve i Broom.

Jeg håper du får en strålende julefeiring – og har lyst å ta del i Broom-reisen også i 2024. Vi sees neste år!

BEIST: Lamborghini avduket sitt nye flaggskip tidligere i år. Revuelto er en ladbar hybrid – men det er en selvpustende V12-motor der bak ...

