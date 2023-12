I mars i år stengte den norske importøren for fabrikkbestillinger av ny Volkswagen Transporter. Det de siden har levert ut, er biler fra lager.

Her tar det litt tid mellom generasjonene, men nå har Volkswagen sendt ut det første bildet av en helt ny utgave. Den får også en nyhet som nok helt sikkert blir viktig for Norge.

Bilen kommer nemlig til landet med både dieselmotor og med fullelektrisk drivlinje. Sistnevnte har fått navnet e-Transporter.

Til Norge i 2025

– Dette betyr at vi vil ha en Transporter for alle behov, sier Fredrik Matheson, direktør i Volkswagen Nyttekjøretøy.

Siden 1949 har Transporter vært en aktuell bil for mange som har hatt behov for et pålitelig nyttekjøretøy. Bilen har tradisjonelt vært svært populær i Norge.

Torsdag 14. desember starter forhåndssalget av bilen i Tyskland. I Norge åpner forhåndssalget til våren, og bilen kommer på norske veier i 2025.

Ser ut som en ganske vanlig Transporter, men nei...

BESTSELGER: Transporter er en legende på varebilmarkedet. Den har også vært Norges mest solgte i mange år.

Pickup og Caravelle

Nye Transporter leveres i kort og lang utgave, og begge varianter kan leveres med høyt tak. Kort utgave er 5.050 millimeter lang og 2.032 millimeter bred, mens lang utgave er 400 millimeter lenger.

Bilen har dermed vokst både i bredde og lengde, og har lengre akselavstand enn forgjengeren, noe som gir seg gode utslag i lastekapasitet. Kort versjon av bilen rommer 5,8 m3 i varerommet, og bilen kan fås med enten sidehengslede bakdører eller bakluke.

Senere vil Transporter også bli tilgjengelig som pickup med dobbelkabin, i tillegg til at Volkswagen Nyttekjøretøy også vil tilby Caravelle på et senere tidspunkt.

Sjelden klassiker til salgs i Norge

ELEKTRISK: Varebilutgaven av VW ID.Buzz heter Buzz.Cargo. Her hjemme har den hentet mange tidligere Transporter-kunder.

Priser til våren

I Norge er det snakk om 2-liters dieselmotor, hvor kunden kan velge mellom effekt på 150 eller 170 hestekrefter. Bilen leveres med automatgir og firehjulsdrift.

Elektriske e-Transporter har batteri på 83 kWt (brutto), og enten 218 eller 286 hestekrefter. e-Transporter lanseres først med bakhjulsdrift, men vil komme med firehjulstrekk på et senere tidspunkt.

Nye Transporter kommer med mye utstyr som standard, inkludert LED hovedlys, Digital Cockpit, infotainment-system som inkluderer 13.tommers skjerm, multifunksjonsratt og flere nye sikkerhetssystemer.

Norske priser vil bli presentert når forhåndssalget åpner.

Når Transporter blir familiebil: Dette er smart!

Video: Her tester vi en ekte varebil-legende