Derfor ligger tyvene unna elbiler

Så sent som i 2003 ble det stjålet mer enn 14.600 biler i Norge. 20 år senere er tallet redusert med over 80 prosent.

De siste årene har tallet ligget på mellom 2.000 og 3.000 biltyverier. I 2022 ble det rapportert inn 2.377, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Forsikringsselskapet If slår fast at hovedårsaken er at nye biler har blitt mye vanskeligere å stjele.

– Tidligere var en tyvkobling nok. Slik er det ikke lenger. Innføringen av elektronisk startsperre som markedsstandard nærmest sklitaklet vinningsforbryterne, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Skyr elbiler

Clementz peker imidlertid på en annen, klar årsak til nedgangen: Det ruller mer enn 700.000 elbiler på norske veier, og stjålne elbiler er lite attraktive i utlandet.

Sigmund Clementz og If opplever langt færre forsikringssaker knyttet til biltyverier enn tidligere.

For det er fortsatt slik at mange av bilene som stjeles, forsvinner ut av landet.

– Mange stjålne biler har en transportetappe gjennom Sverige, og går derfra på ferjer eller via Øresundsbroen til Øst-Europa. Der kan det være et midlertidig stopp, før de forsvinner til et annet land i verden, sier Clementz.



Men akkurat elbiler kan fort vise seg å bli vriene å ha med å gjøre.

– Når du er biltyv, vet du ikke hvor mye strøm som er på bilen. Mange elbiler har fiffig sporingsteknologi, kameraer som kan ta bilder av tyven og gode sikringssystemer. Ladenettverkene er dessuten skrale saker i det fjerne utland. Derfor er norske bensin- og dieselbiler mer naturlig å stjele, sier han.



FUNKER DÅRLIG: Før var dette fremgangsmåten for å stjele bil - tyvkobling. Slik er det definitivt ikke lenger. Foto: iStock/ronstik

Nøkkeltyveri vanligste årsak

Selv om antall biltyverier er kraftig redusert, er det altså fortsatt slik at mellom fem og ti biler blir stjålet hver eneste dag, i snitt. Dette skyldes i hovedsak at tyvene har fått tak i nøkkelen, ifølge Clementz. Han advarer mot ubetenksomhet rundt oppbevaring av denne.

– Nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig og tyveri fra nøkkelskap hos bilforhandler eller bedrift. Det er derfor svært viktig å ha full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først. Finn på et lurere sted, sier Clementz.



Et annet tyveri-triks er å bruke elektronisk utstyr for å forsterke signaler fra nøkler som befinner seg i inngangspartiet i boligen. Slik kan tyver lure kjøretøyet til å tro at nøkkelen er i umiddelbar nærhet, låse opp og kjøre avgårde.

Dette kan enkelt unngås, ifølge Clementz.

– Mitt beste råd er å oppbevare nøkkelen i en matboks i blikk hjemme. Da skjermer du antennen til nøkkelen. Er du ekstra opptatt av sikkerhet, kan nok litt aluminiumsfolie rundt nøkkelen være greit å ha på reise, sier han.



