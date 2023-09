Lave driftskostnader har vært et viktig argument for mange som har kjøpt elbil de siste årene. Høye strømpriser har endret litt på dette, men så lenge man kan lade hjemme, sørger strømstøtten fra staten for at dette fortsatt er langt rimeligere enn å fylle bensin eller diesel på tanken.

Økte strømpriser har likevel påvirket hvordan mange lader elbilen sin. Elbilister lader nemlig mer på natten enn før, ifølge tall fra undersøkelsen Elbilisten 2023.

I løpet av to år har tallet steget fra 55 til 70 prosent. 71 prosent oppgir billigere strøm som årsak til at de velger å lade på natten.

ØKNING: Å lade på hurtig- og lynladestasjoner har blitt veldig mye dyrere de siste årene. Her merkes det virkelig at strømprisene har økt.

Nettleien blir dyrere

– Det er bra og absolutt forståelig at elbilister styrer tidspunktet for ladingen. Alt har blitt dyrere og vi har erfart at strømprisen kan svinge til skyhøye nivå, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Fordelen med å styre tidspunktet for ladingen av bilen, er at man kan følge med på strømprisene og spare penger på å lade når det er billigst. Noen appløsninger har også muligheten til automatisk styring av ladingen, til tider med lav strømpris.

– Folk bør også være kjent med at dersom man bruker mye strøm på en gang, blir nettleien dyrere, sier Christina Bu, i en pressemelding.

Dobbel pris, hvis du lader feil

IKKE ANBEFALT: Å lade fra stikkontakt blir ikke anbefalt, særlig ikke når man lader på nattestid.

Bruker appen

Hun viser til at hjemmelading er strømforbruk man enkelt kan flytte til tider på døgnet der man ellers bruker lite strøm. En av tre elbilister oppgir dessuten ønsket om ikke å belaste strømnettet på dagtid, som årsak til lading nattestid.

Majoriteten av de som har svart foretrekker å programmere tidspunkt for lading via bilens meny, eller via bilens offisielle app. Nest flest styrer manuelt ved å sette inn og dra ut kabelen selv. En del styrer også ladingen via hjemmeladeboksen.

– Lader du om natten er det ekstra viktig å følge Elbilforeningens råd om å bruke hjemmeladeboks, noe de aller fleste elbilister heldigvis gjør. Da er det enkelt å lade trygt, sier Bu.

