Nyttelast er tradisjonelt ikke noe bilkjøpere flest har tenkt veldig mye på. Ja, mange vet sikkert ikke hva ordet betyr en gang. Men nyttelast er altså maksvekt på det du har lov til å ta med av passasjerer og bagasje i bilen. Og på elbiler er dette noe du absolutt bør være oppmerksom på.

Elbiler flest har nemlig betydelig lavere nyttelast enn andre biler. I gjennomsnitt kan dieselbilene ta med 592 kilo. Elbiler har i snitt en nyttelast på kun 453 kilo.

– Når du skal kjøpe elbil, må du sjekke nyttelasten. Ellers kan du ende opp en bil du ikke kan ta med bagasje i, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Har et vektproblem

NAF har gått gjennom tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og regnet ut gjennomsnittet av den oppgitte nyttelasten for «småbiler», «kompaktklasse», «mellomklasse», «SUV» og «store biler» for elbiler, bensin- og dieselbiler samt hybrider.

SJEKKE: NAF har avdekket at elbiler har lavere nyttelast enn andre biler. - Sjekk hvor mye du kan laste i elbilen, råder Nils Sødal i NAF

Fasit er at dieselbilene i snitt kan ta 30,7 prosent mer nyttelast enn elbilene. Også bensinbilene kan lastes tyngre enn elbilene: I snitt 16,8 prosent mer. Disse har en gjennomsnittlig nyttelast på 529 kilo.

– Tallenes tale er klar. Elbilene har et vektproblem. Og når dette er snitt-tallene, betyr det at noen biler har så lav nyttelast at du knapt får med deg en tannbørste på tur selv om bagasjerommet er stort og flott, sier Sødal, i en pressemelding.

Snart blir også bilskiltene digitale



PLASS, IKKE VEKT: De fleste av oss er vant til at det er plassen som begrenser hva vi kan ha med i bilen, ikke vekten. Men på mange elbiler er det annerledes. Foto: NAF

Flere faktorer påvirker

En femseters personbil bør ha minst 300 kilo tilgjengelig nyttelast for å kunne ta med fire passasjerer som i snitt veier 75 kilo hver. Fire ganger 75 er 300, sjåførens vekt er allerede regnet inn i bilens vekt. Skal passasjerene ha med seg bagasje eller veier mer enn 75 kilo, trenger du mer nyttelast.

– Tidligere har ikke nyttelast vært noe tema for bilkjøperne, men alle som vurderer elbil må være bevisst på hvor mye nyttelast elbilen kan ta, mener Sødal.

Flere faktorer spiller påvirker hvorfor elbilene har lavere nyttelast enn andre biler, så som kostnader og et ønske om å holde vekten på bilen nede.

Å droppe service kan koste deg titusenvis av kroner



30 PROSENT MINDRE: Elbilene kan i gjennomsnitt ha 30 prosent mindre nyttelast enn dieselbilene. Da hjelper det ikke om de har plass til veldig mye.

Derfor har de lavere nyttelast

– Vekten på batteriet alene er ikke nok til å forklare forklarer at du kan ha med mindre bagasje i en elbil enn en dieselbil, sier Sødal.

For å få høyere nyttelast, må maksimalt tillatt totalvekt økes. Det kan bety at bremser, hjuloppheng og lignende må dimensjoneres for en høyere vekt. Det kan gi økte produksjonskostnader, enten ved at delene i seg selv er dyrere eller at det må utvikles, testes og typegodkjennes nye deler som tåler en høyere belastning.

– Høyere totalvekt betyr gjerne også økt forbruk, som igjen påvirker rekkevidde. Det er knallhard konkurranse om å ha lavest forbruk og lengst rekkevidde. Det kan påvirke produsentene til å holde vekten nede så godt det lar seg gjøre, sier Nils Sødal.

LES MER: Mange får en overraskelse når de pakker bilen