Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Vi har leaset en Volvo XC90 T8 2021-modell i tre år nå. Vi er veldig fornøyd med bilen da vi trenger stor plass både for barnevogn og hundebur, samt den er god å kjøre. 4x4 er et must.

Med hybrid dekkes mye av den daglige kjøringen med el, så driftsutgiftene er ikke avskrekkende. Vi har fått tilbud på å kjøpe ut bilen for 664.000 kroner. Det er en god utstyrt bil som har gått 65.000 kilometer.

Vi vurderer å kjøpe ut bilen, da vi ikke klarer å finne noen tilsvarende eller bedre alternativer med ren el som passer våre ønsker i cirka samme priskategori. Hva tenker dere om prisen, og hvordan tror dere markedet for slike biler vil bli fremover med tanke på videre salg om noen år? Er det noen kjente problemer med disse bilene som dukker opp etter hvert?



Broom svarer:

Heisann. Generelt kan det være smart å kjøpe ut «sin egen» leasingbil, kontra å kjøpe en tilsvarende bruktbil fra noen andre. Denne bilen kjenner du jo godt etter å ha eid den selv. Det minimerer risikoen for uventede problemer, selv om den risken vel uansett ikke er kjempestor etter bare tre år.

Prisen: Den vil kunne variere etter flere parametere, særlig kilometerstand og utstyr. Det beste her er å ta en titt på Finn.no og Drive.no og se hvordan denne aktuelle bilen kommer ut, sammenlignet med mest mulig like biler som er til salgs. Husk at prisene på rubrikkmarkedet gjerne er å regne som et utgangspunkt. De aller fleste selgere legger inn litt prutningsmonn. Og mange har dessverre et litt urealistisk forhold til hva bilen deres egentlig er verdt.

Etter å ha sjekket markedet kjapt, ser ikke denne prisen gal ut. Men som sagt: Sjekk litt nærmere mot biler som er så lik deres som mulig.

Her er det to års nybilgaranti igjen, det er alltid positivt. Vi har ikke hørt om spesielle svakheter, men du må naturligvis regne med å skifte slitedeler underveis. XC90 T8 er en tung bil. Det betyr slitasje på både understell og dekk. Men det må du nå en gang regne med på biler i denne klassen.

XC90 holder seg generelt godt i pris. Slik markedet utvikler seg nå, selges det få ladbare hybrider som nybiler. Det bidrar også til at nyere bilene holder verdien godt. Slik sett bør ikke dette være noe skummelt kjøp.

Lykke til med valget!

Dette må du vite hvis du skal ta over en leasingbil

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Nei, her var ikke alle gode ting tre...

Video: Se bruktbiltesten vår av Volvo XC90 under