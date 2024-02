Derfor kan de gi blaffen i elbil-rushet

I går kom nyheten om at Mercedes skyver på planene sine om å bli et helelektrisk bilmerke, og satser videre på diesel og bensin. Det vil ta lengre tid før det store publikum er klare for en overgang til elbil enn først anslått, tror Mercedes-sjef Ola Källenius.

Mye tyder på at flere produsenter kommer med lignende annonseringer i tiden fremover. Men når det gjelder mektige Toyota, har holdningen til elbil hele tiden vært litt mer avmålt enn hos de fleste konkurrentene.

Likevel vakte det stor oppsikt da Toyotas styreforman Akio Toyoda nylig kom med sin relativt dystre elbil-spådom:

– Forbrenningsmotoren kommer til å leve videre. Jeg tror ikke elbilandelen i verdens nybilsalg noen gang kommer til å overstige 30 prosent, sa han til en forsamling bestående av rundt 200 bedriftsledere.

Dette er stikk i strid med uavhengige analyser av utviklingen på bilmarkedet. Analyseselskapet BloombergNEF har for eksempel regnet seg fram til at vi passerer 75 prosent el innen 2040.

Mange har stilt seg spørsmålet om hvorfor Toyoda tydeligvis går mot strømmen (bokstavelig talt). Men ser man på omsetningstallene til verdens største bilprodusent, får man litt mer kjøtt på beinet.

Selger nesten ikke elbiler

For det første er elbilandelen av Toyotas bilproduksjon mikroskopisk. I fjor solgte Toyota og Lexus til sammen bare 104.000 elbiler, ifølge Reuters. Det er mindre enn én prosent av det totale Toyota-salget.

GODE GRUNNER: Brooms Bjørn Eirik Loftås mener det er gode grunner til at Toyota holder litt igjen i elbilsatsingen.

For det andre ligger det an til at Toyota øker driftsresultatet i inneværende regnskapsår (avsluttes i mars) med ni prosent, til rundt 350 milliarder kroner. Driftsresultatet for tredje kvartal alene, økte med nesten 76 prosent.

Og ettespørselen etter elbiler fra Toyota er bare et spytt i havet, sammenlignet med etterspørselen etter hybridbiler.

Salget av Toyota-hybrider økte nemlig med hele 46 prosent i 2023, og sto for rundt en tredjedel av det totale salget deres på mer enn 11 millioner biler.

Varsler voldsom Kina-vekst



Langt foran Tesla

Til sammenligning leverte verdens største produsent av elbiler, Tesla, ut 1,8 millioner biler i 2023. De kunne vise til en fortjenestemargin på 8,2 prosent, ifølge Reuters. Hva så med Toyota? Deres margin er på skyhøye 14,2 prosent.

Foreløpig er det altså ganske rått parti til Toyota. Det kan naturligvis endre seg raskt, men også Toyota har en temmelig ambisiøs elbilplan – det må vi ikke glemme oppi det hele.

En rekke elektriske modeller står på trappene, og allerede i 2026 har de en forventning om å produsere og selge 1,5 millioner elbiler. Det er mange biler, men fortsatt vil det kanskje bare utgjøre rundt 12-15 prosent av totalen fra Toyota.

– En milliard mennesker rundt om i verden bor i områder uten strøm, så elbilen kan ikke dekke alles behov, sier Akio Toyoda. Og han har sannsynligvis et godt poeng der.



Toyota har et godt fotfeste i mange av disse markedene, og det blir neppe dårligere de neste årene. De som bor der skal nemlig også ha biler i fremtiden, og noen må produsere dem. At Toyota ser for seg å bli særs sentral til nettopp den jobben, er hevet over enhver tvil.

De fleste konkurrentene har derimot helt andre ting på agendaen. For å si det enkelt: Det handler om elbil for alle penga, selv om det muligens vil ta litt lengre tid enn først antatt.

Så kan det jo hende at Toyoda egentlig mente at Toyotas produksjon av elbiler aldri kommer til å overstige 30 prosent. Det er i så fall en langt mer sannsynlig prognose.

