Da andre generasjon XC90 ble lansert i 2014, var den en svært viktig bil for Volvo. Dette var nemlig første modell ut etter at de hadde fått ny eier, kinesiske Geely.

De investerte milliarder i å utvikle en helt ny plattform. Designretningen var også ny, både utvendig og i interiøret. Dette var rett og slett «nye Volvo». De hadde ikke råd til å bomme, det gjorde de heller ikke.

XC90 ble en suksess fra dag én og dermed også et veldig godt oppspark til alle de nye modellene som fulgte etter.

– Fortsette å produsere

Nå gjør Volvo seg klare til å introdusere EX90 som blir den elektriske oppfølgeren til XC90. Tidligere i vår ble det kjent at Volvo må skyve på planlagt produksjonsstart. Den var egentlig i slutten av 2023, nå er den utsatt til første halvår 2024.

Da har XC90 også blitt ti år gammel, det er godt over det som er vanlig for en bilmodell i dag. Men det ser ikke ut som den skal forsvinne med det første.

– Vi skal fortsette å produsere XC90. Det er fortsatt mange som ikke er klare for å gå over til helelektrisk bil. For dem er XC90 et godt alternativ, forteller Mårten Wahlstedt som har tittelen commercial program director for nye EX90.

FORTSETTER: Volvos Mårten Wahlstedt viser fram nye EX90 og forteller samtidig at det ikke skal foreligge planer om å stoppe produksjonen av dagens XC90.

Ingen sluttdato i Norge

Vi møter ham i Gøteborg, der Volvo presenterer oppgraderte utgaver av elbilene C40 og XC40.

Wahlstedt vil ikke være mer konkret på hvor lenge produksjonen skal fortsette. Det har naturligvis mest av alt med utviklingen i etterspørselen å gjøre. Og for Volvo er det viktig å være til stede i en klasse som dette.

Heller ikke i Norge er det satt noen «sluttdato» for XC90. Men tendensen er klar: Elbilene tar mer og mer over på personbilsalg. Dermed er det nok mye som tyder på at XC90 er ute av modellutvalget når vi kommer til 2025.

NUMMER TO: Dagens XC90 er andre generasjon av Volvos store SUV, den første var på markedet i hele 13 år.

Fikk viktige nyheter

XC90 er bygget på en plattform som ikke kan brukes til elbil. EX90 er på sin side bygget på en ny plattform, som er kun for elbiler. Dermed kan Volvo heller ikke lage en «fossil utgave» av EX90.

I stedet vil det ikke overraske om XC90 snart får en relativt omfattende facelift, for å holde den aktuell. Da sannsynligvis med designelementer hentet fra EX90, kanskje også interiør- og dashbordløsninger fra denne.

I fjor fikk XC90 for øvrig viktige nyheter «under skallet». Volvo oppgraderte sine ladbare hybrid-drivlinjer med større batteripakker, bedre ytelser – og ikke minst økt rekkevidde på strøm.

UFORANDRET: Interiørmessig begynner det å merkes at XC90 ikke debuterte i fjor, dette har vært nesten uforandret siden bilen ble lansert.

Rett under en million

På XC90 økte batteripakken fra 11,6 til 18,8 kWt, uten at den fysiske størrelsen ble endret.

Hvor mye strøm er egentlig det? For å sette det litt i perspektiv kan vi jo bruke første generasjon Nissan Leaf som eksempel. I starten hadde den en batteripakke på 24 kWt. XC90 har altså 3/4 av dette, i tillegg til en kraftig bensinmotor. Selve 4x4-systemet ble også forbedret.

XC90 starter nå på 990.000 kroner i Norge. Da snakker vi modellen som heter Plus Edition. Som alle andre XC90-varianter som nå selges, har den 456 hestekrefter og 4x4.

Toppmodellen er Ultimate, den koster fra 1.130.000 kroner.



BRUKTBIL: Dagens XC90 har vært drømmebil for veldig mange norske familier. Nå får du den for fra rundt 400.000 kroner på bruktmarkedet.

Under 400.000 kroner

På bruktmarkedet starter prisene nå på rundt 400.000 kroner for personbilutgaver (det finnes også noen brukte XC90 på grønne skilter, med to seter). Da snakker vi biler som har gått relativt langt og som er utenfor nybilgaranti.

For 500.000 kroner er det mye å velge mellom av biler som gjerne har gått rundt 100.000 kilometer og som er pent behandlet.

