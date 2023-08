Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Hei Broom!

Når lyser bremselyset på en elektrisk bil? Lyser det når bilen regenererer strøm til batteriet?



Hilsen anonym

Broom svarer:

Takk for godt spørsmål! Som du sikkert vet, har elbiler såkalte regenerative bremser. Så snart du slipper gasspedalen på en elbil, vil du merke at bilen begynner å bremse – uten at du berører bremsepedalen.

Enkelt forklart skyldes oppbremsingen at den elektriske motoren settes i reversmodus. Bremseenergien som genereres fanges deretter opp og føres tilbake til batteriet.

Bremseenergien sørger dermed for å øke rekkevidden. Avhengig av bil, batterikapasitet, kjøremønster og geografi, kan dette fort utgjøre flere mil på en langtur.



Faktisk skjer det samme når du tråkker på bremsepedalen. Først ved hardere oppbremsinger benyttes bremseklossene som på en bil med forbrenningsmotor.

Enkelte elbiler har også noe som kalles «enpedalskjøring». Da bremser bilen kraftig opp så snart du slipper gasspedalen, slik at du svært sjelden behøver å bruke bremsepedalen.

Det er helt naturlig å tenke at regenerativ bremsing automatisk førte til at bremselysene tennes, siden bilen oppfører seg omtrent som den ville gjort når man tråkker på bremsepedalen.

Det gjør de også på de fleste elbiler, og EU har en forskrift som stiller krav til at elbiler tenner bremselysene så snart oppbremsingen overskrider 0,13g, som tilsvarer ganske mild oppbremsing.

I praksis kan det likevel være forskjeller fra bil til bil, særlig eldre elbiler kan avvike fra dette. Men også på nyere kan det variere, viser en fersk test fra Consumer Reports, gjort i USA. Enkelte biler bremset faktisk helt opp uten at bremselysene ble tent i det hele tatt.

For å oppsummere: Ja, elbiler skal tenne bremselysene ved regenerativ bremsing, men du bør være obs på at det kan være forskjeller fra bil til bil.

Stort arkiv

