Derfor bør du skrive – ikke bare snakke

Bruktbilkjøp topper klagestatistikken hos Forbrukerrådet hvert år.

De aller fleste sakene som kommer inn har én ting til felles: De handler om en bilkjøper som føler seg lurt av selger. Bilen er ikke slik kjøperen trodde den skulle være. Og nå vil hun eller han ha kompensasjon for det. Noen ganger også kreve kjøpet hevet.

Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å unngå å komme i en slik situasjon. Og så er det noe helt grunnleggende enkelt som kan spare deg for mange problemer i etterkant av kjøpet.

– Hva må du ha skriftlig når du kjøper bruktbil?

Svaret er: Så mye som mulig. Mange tenker at muntlige avtaler er like gyldige som skriftlige og at et ord er et ord. I mange tilfeller er det riktig, men dessverre: Det gjelder absolutt ikke alltid.

Problemet med alt som er muntlig, er at det er vanskelig å bevise. Ting kan også tolkes forskjellig. Skal du klage på et bilkjøp, er det viktig at du har mest mulig håndfast å komme med. Hvis selger er en luring, stiller du fort veldig svakt uten god dokumentasjon.

Hva har selger opplyst om bilen? Hvilken stand er den lovet å være i? Hva er gjort med den underveis? Kjenner selger til noen feil eller svakheter? Denne lista er lang.

Derfor er det smart å ha så mye som mulig av kommunikasjonen underveis skriftlig. Kjøper du via et rubrikknettsted, har du muligheten til å gjøre alt der. Du kan også bruke e-post. I forkant av kjøpet kan du for eksempel oppsummere alt du har blitt enig med selger om – så be vedkommende bekrefte tilbake.

Et annet tips: Ta vare på annonsen. Enten kan du lagre linken, ta skjermdump eller være så gammeldags at du rett og slett printer den ut. Det finnes mange eksempler på at selger i etterkant har gått tilbake på ting som sto i annonsen. Hvis du da kan slenge en kopi av annonsen i bordet og bevise at dette er feil – da får du ikke bare en god følelse. Du står også mye sterkere med klagen din.

BEVIS: Det kan være veldig smart å ta vare på annonsen på bilen du kjøper. Ikke rent sjelden står det ting her som selger etterpå forsøker å sno seg unna. Illustrasjonsfoto.

– Hva om selger ikke har tid til å svare skriftlig?

Dette er en klassiker: Selgere som ikke «har tid» til å svare skriftlig, men som vil at du skal ringe i stedet.

Joda, det finnes selvfølgelig bilselgere som er supertravle og som sjelden har tid til å sette seg ned. Ikke rent få av oss kan også synes det er vanskelig å uttrykke seg skriftlig. Men, beklager: Det skal ikke du som bilkjøper ta hensyn til.

Noen ganger er det smart å mistro noen til det motsatte er bevist. Bilkjøp er en av de gangene. Hvis selgeren tydelig viker unna når du ber om å få ting skriftlig, gjør du sannsynligvis klokest i å styre unna og finne en annen bil.

En setning er ekstra viktig når du skriver kontrakt

VIKTIG: Kontrakt er helt grunnleggende viktig når du kjøper og selger bruktbil. Veldig mange dropper likevel dette.

– Hvorfor er kontrakt så viktig?

Tall fra NAF og Forbrukerrådet viser at titusenvis av bruktbiler hvert år blir blir omsatt, uten at kjøper og selger har brukt kontrakt.

Det er å ta en veldig stor og veldig unødvendig sjanse.

– Altfor mange utsetter seg for totalt unødvendig risiko for både økonomiske belastninger og tidkrevende konflikter. Ut fra gjennomsnittsprisen på en bruktbil, og tall på hvor mange som ikke bruker kontrakt, viser våre analyser at vi står ovenfor et marked hvor milliarder av kroner skifter hender, uten noen form for skriftlige avtaler, har direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite uttalt til oss i Broom.



Uten en kontrakt har du mye mindre å stille opp med, hvis problemene kommer.

Her finnes det nå flere løsninger. Du finner trygge og gode kontrakter på nettsidene til for eksempel Forbrukerrådet og NAF. Her kan du velge om du vil printe ut og fylle ut manuelt, eller om du vil gjøre alt digitalt. Husk bare å ta vare på din kopi.

