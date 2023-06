Sør-Norge har fått en solid runde med tordenvær i dag og det blir flere runder i løpet sommeren.

– Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store.

Kontakt elektriker

Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern, som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser, opplyser NAF.

– Er ladepunktet ditt riktig installert, skal det være overspenningsvern. Likevel er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på, sier Sødal, i en pressemelding.

Bor du et sted der det er hyppige lynnedslag er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre hus og bil. Det kan eksempelvis lynavleder eller å få oppgradert anlegget med overspenningsvern.

LYN: Akkurat nå er det lyn og torden flere steder i Sør-Norge. Det bør landets elbilister tenke over. Foto: Scanpix

Kan føre til driftsstans

Norsk elbilforening er også klar i talen: Du skal ikke lade elbilen når det tordner.

– Det er absolutt ikke noe vi anbefaler, nei. Akkurat som med elektriske apparater i huset, vil et eventuelt lynnedslag i nærheten også kunne skade elektriske komponenter i elbilen, har Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening, tidligere uttalt til Broom.

Han mener skadepotensialet helt klart er til stede, og at det i verste fall kan føre til driftsstans på bilen.

– Vi har ingen erfaring hvorvidt et lynnedslag kan skade selve batteripakken, men dersom det oppstår overspenning i nettet, vet vi at andre komponenter kan bli slått ut.

– Hva sier egentlig elbil-produsentene? Skal bilene tåle et eventuelt lynnedslag under lading?

– Jeg vil si at det er en føre var-regel som gjelder her. I den grad du kan unngå det, ville jeg gjort det, spesielt når det dundrer og smeller på sitt verste, konstaterer Frydenlund.

