Derfor bør du ikke kjøre forbi vogntoget

– Det er litt rart med mange av oss bilførere – så fort vi ser en buss, lastebil eller bobil skal den passeres, sier redaksjonssjef Pål Joakim Pollen i Elbil24.

Han har nettopp tilbakelagt 254 mil på norske sommerveier i en Tesla Model Y, og har erfart at det kan være langt smartere å ligge bak et større kjøretøy enn å smette forbi.

Rekkevidden økte betraktelig

– Vi lå lenge bak 5–6 biler, og da vi omsider havnet bak en buss med henger, valgte alle foran meg å kjøre forbi. Men bussen kjørte jo omtrent i tempoet vi hadde hatt hele veien, så jeg valgte å bli liggende bak, sier Pollen til Broom.

Det tok ikke lang tid før Teslaen begynte å endre på gjenværende rekkevidde: Estimatet begynte å stige betraktelig.

– Jeg anslår at vi lå bak denne bussen i 40–45 minutter. På denne tiden steg bilens estimat på hvor mye vi ville ha da vi ankom ladestasjonen med hele seks prosentpoeng, sier han.

Luftmotstand viktigste energityv

Forklaringen er luftmotstand, eller rettere sagt: Redusert luftmotstand i dragsuget bak bussen. I høye hastigheter kan dette gi en enorm energigevinst, som igjen kan resultere i vesentlig lengre rekkevidde.

Luftmotstanden spiller nemlig en særlig stor rolle for forbruket fra rundt 70 kilometer i timen og oppover, ifølge fly- og bilingeniør Stein Bekkevold.

På motorveien er hastigheten ofte høyere, og da kan luftmotstanden være den faktoren som har klart størst betydning for energiforbruket til elbilen. Det viser blant annet denne rapporten fra det amerikanske energidepartementet.



Årsaken er at luften i praksis endres til en seig masse når et kjøretøy treffer den i høy fart. Jo høyere hastighet, desto seigere motstand – og det koster fort store mengder energi å rydde lufta av veien.

Takket være bussens store flater i fronten, fungerte den som et skjold for Teslaen som lå rett bak. Dermed fikk Pollen 45 minutter med vesentlig billigere framdrift.



LAV LUFTMOTSTAND: Tesla Model Y har en utforming som gir lav luftmotstand, men sparte likevel masse energi på å ligge bak bussen.

Tapt tid tjent inn ved laderen

Også biler med forbrenningsmotor ville dratt nytte av dette, men gevinsten er særlig stor på elbiler, siden de i utgangspunktet er mye mer energieffektive enn tilsvarende diesel- og bensinbiler.

Så hvorfor skal man egentlig haste forbi bussen eller vogntoget?

– Vi hadde ikke kommet mange minutter tidligere frem om jeg kjørte forbi, og de kunne fort ha blitt spist opp av å lade de samme seks prosentene uansett. Faktisk kan det hende at jeg tidsmessig tjente på ikke å kjøre forbi. Jeg tjente i hvert fall på det økonomisk, med mindre forbruk, sier Pollen.

Mange mil ekstra med mindre motstand

Å ligge bak en buss eller vogntog er imidlertid bare en «quick fix» på en langt større utfordring: Å redusere det totale energiforbruket til bilparken. Her spiller altså luftmotstanden en nøkkelrolle.

Dette blir et stadig viktigere poeng, særlig når nye elbiler utformes. Samtidig bygges nye veier for å tåle høye hastigheter. Under slike forhold kan lavere luftmotstand bety flere mil bedre rekkevidde.

Et godt eksempel er Hyundai Ioniq 5 og 6. De to bilene deler batteripakke og drivlinje, men den svært aerodynamiske Ioniq 6 har en oppgitt rekkevidde som er mer enn ti mil bedre enn den mer firkantede Ioniq 5.

Men det stopper neppe her. Under avdukingen av konseptbilen Vision EQXX i fjor, viste Mercedes-Benz at forbruket kan halveres i forhold til dagens «norm» på 1,5 – 2 kWt pr mil – først og fremst takket være en utforming og hjul som gir svært lav luftmotstand.

I neste omgang kan lavere energiforbruk bety redusert behov for store batteripakker og et mindre miljøavtrykk totalt sett. Det bør være i alles interesse.



