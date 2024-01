Vi er inne i en periode med kraftig kulde flere steder, og mange bileiere opplever at utfordringene står i kø.

Startproblemer er den vanligste årsaken til at bilbergere må rykke ut, og i mange tilfeller skyldes problemene flatt startbatteri. Men også drivstoffet på tanken kan skape utfordringer.

Forskjell på sommer og vinter

Vi har allerede fortalt deg at både diesel og bensin har forskjellig kjemi om sommeren og vinteren. Såkalt «sommerdiesel» tåler for eksempel bare temperaturer ned mot 11 kuldegrader, før det begynner å danne seg vokskrystaller som kan skape motortrøbbel om vinteren.

Derfor brukes en annen blanding på vinteren, som tåler mye lavere temperaturer.

Også «sommerbensin» har egenskaper som gjør den mindre egnet når det blir kaldt, noe som kan føre til mer tungstarte motorer.

Det gjelder ikke bare biler, men også annet utstyr som bruker bensin.

ANBEFALER FULL TANK: Drivstoffekspert Knut Skaardalsmo understreker viktigheten av å ha full tank når det er skikkelig kaldt.

– Hvis du har en kanne i garasjen med bensin som ble kjøpt inn til gressklipperen i sommer, bør den ikke brukes på snøfreseren. Da kan du virkelig slite med å få start, sier drivstoff- og motorspesialist Knut Skaardalsmo i Skaardalmo Fuel Consulting, til Broom.



Viktig med full tank

Det er imidlertid ikke bare blandingen som kan føre til startproblemer om vinteren. Også mengden drivstoff du har på tanken, spiller en viktig rolle. Og her er regelen at mer er bedre enn mindre.

– Bor du et sted der det er meldt sprengkulde, anbefales det å fylle opp tanken. Da unngår du kondens, som også kan skape problemer, sier Skaardalsmo.

MANGE UTRYKNINGER: Kulda skaper store utfordringer for mange bileiere i disse dager. Foto: NTB

– Det samme gjelder dersom du tenker å parkere kjøretøyet for en periode. Kondensvann i tanken betyr også økt fare for oppblomstring av mikrober, såkalte «dieseldyr», sier han.

Når det gjelder redskaper som gressklippere og snøfresere, anbefaler Skaardalsmo også å fylle tanken på disse helt opp.

– Full tank er best, både når det er skikkelig kaldt eller når redskapet skal parkeres for lengre perioder. Det samme gjelder forøvrig også bensinkanna i garasjen. Den bør enten være tom eller helt full, for å bevare egenskapene i drivstoffet best mulig, avslutter han.



