I år fyller Porsche som merke 75 år. I tillegg er det et annet stort jubileum. Deres sportsbilikon – 911 – runder nemlig 60 år.

Sånt må jo markeres. Derfor har merket laget en helt spesiell utgave av dagens 911. Den heter 911 S/T. Og du bare vet Porsche ikke gjør noe halvveis, når de først skal lage en 911-hyllest.

Billig blir den ikke, heller. Veiledende pris i Norge er ganske nøyaktig 4.322.953 kroner.

1963

I 1963 så 911 dagens lys for første gang – og der har du forklaringen på antall produserte biler.

Fordelen med et så begrenset opplag er at de som får tak i en, kan håpe på at den etterhvert vil stige i verdi. Noen ganger kan nemlig en dyr bil også være en god investering.

Kanskje det kan være et argument når du skal snakke med banken om lån? Det er jo lov å prøve seg ...

TO VERSJONER: Foran er S/T i Heritage-utgave. Bak følger en «vanlig» S/T. Foto: koslowskiphoto 2023

Oppskrift det svinger av

S/T ser i alle fall ut til å bli en bil som krysser av for veldig mye av det 911-entusiaster setter pris på:

Lav vekt: Det er den letteste av alle utgavene av dagens 911-generasjon. Panser, tak og dører er for eksempel laget av karbonforsterket plast. Det er også mindre støydemping – slik at egenvekten er kun 1.380 kilo

Manuell gir: Ja, du kan få den levert med tre pedaler! Det er det ikke mange andre som byr på muligheten for i dette segmentet

Motoren: Bakerst finner du samme selvpustende (!) 4-liters boxer som står i selveste GT3 RS – og som lar seg jage helt opp til 9.000 omdreininger i minuttet!

Ytelser: 0-100 km/t tar kun 3,7 sekunder – mens toppfarten er 300 km/t

SE, MANUELL GIR: Dette liker puristene. Veldig godt! Foto: koslowskiphoto 2022

Bygget for vanlig vei

911 S/T skal være en litt mildere utgave av «nesten-reinspikka-racerbil"-aktige 911 GT3 RS. S/T blir noe mer nedtonet, både å kjøre og se på. Blant annet er støtdempere og fjæringer juster litt – og den mister den enorme vingen bak.

Interiøret er også rettet mer mot det luksuriøse.

Dessuten er den mer praktisk. Man har nemlig gått bort fra kjølesystemet i GT3 RS – der det ligger en radiator under panseret. Den plassen er i S/T tilgjengelig som bagasjerom, slik vi er vant med i 911.

Bilen er ikke bygget for å jage rundetider, men for engasjerende kjøring på vanlig vei.

UR – IKKE KLOKKE: Når man kjøper en slik, omtaler nyervervelsen med respekt. Da blir det armbåndsur – ikke klokke.

Penger å bruke

Du kan forresten få den som Heritage-utgave. Da blir det litt retro-lokk på den – slik som den lyseblå bilen på bildene. Det koster selvsagt noen kroner ekstra. Men har du først over 4 millioner kroner på bruke på bil, så ...

Skulle det fortsatt være noen vekslepenger til overs får S/T-kundene muligheten til å kjøpe en spesiallaget klokke, som står i stil til bilen. Den heter Chronograph 1 - 911 S/T, og bør nok heller omtales som elegant armbåndsur, enn det langt mer folkelige begrepet «klokke».

Den leveres forøvrig i en titaneske som ikke er lakkert, for å spare vekt. Jada, det er en rød tråd her ...

