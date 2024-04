Det er alltid litt spesielt å fly med propellfly. Jeg husker det fra barndommen – da Widerøe sine Twin Otter, Dash-7 og etter hvert Dash-8 var de eneste som landet på den værutsatte flyplassen på Haukåsen, langt inn i Sognefjorden.

Hvite og grønne propellfly kom seilende inn over hjembygda i tåke, sol, snø, vind og regn. Disse flyene gir seg ikke så lett. Det er trofaste arbeidshester – som gjerne tar i et tak.

Passende nok skal jeg fly propellfly til Skottland, nærmere bestemt Aberdeen, for å delta på lanseringen av nye Toyota Land Cruiser. Vi drar fra Sola flyplass, Stavanger.

Den trofaste Dash-8-traveren stiger opp mellom skyene i litt rufsete vestlandsvær. Det humper og rister.

Skjønner du hvor jeg vil? Land Cruiser har egentlig en god del til felles med disse propellflyene.

Spørsmålet er om den nye har tatt steget videre – og nå i stedet bør sammenlignes med en Learjet ...

Prisene er i alle fall ganske friske. Varebilen ender på rundt millionen – mens personbilutgaven, med fem eller sju seter, koster deg rundt 1,8 millioner.

KOSELIG: Den lokale puben – Balmoral Bar.

Vekkes fra dvale

Skottland, altså. Har du ikke vært der – så er det bare å rydde plass i feriebudsjettet og kalenderen. For et fantastisk land. Vi lander i Aberdeen – og turen går videre til landsbyen Ballater, en time unna. Dette er i området hvor den britiske kongefamilien har et feriehus, og den populære lakseelven River D baner seg vei gjennom pittoreske omgivelser.

Det er myke åser – som bare noen dager tidligere var dekket av snø.

Etter en lang, mørk og snørik vinter, er det nesten som å vekkes fra dvale av fuglekvitter, sol som varmer og klukkende bekker.

Dere var heldige med den, Toyota ... Solskinn er på ingen måte noen selvfølge i dette området.

Hotellet følger opp. Gammelt, ærverdig – koselig. Tepper på alle gulvene, synlige takbjelker og knitring i peisen. På rommet står en telefon, eller mer riktig et telefonapparat, av typen med skive på toppen. Noen som husker dem?

Nøkkelkort til rommet? Neida, her er det selvsagt fysisk nøkkel.

Det er litt som å gå tilbake i tid, dette her.

TIDSREISE: Tiden går ikke fort, i Ballater.

Mange mener dette er verdens beste bil

Passer kjøperne

Jeg tror hele opplegget ville truffet mange Land Cruiser-kjøpere midt i hjertet. Jeg ser nemlig for meg dem som ganske konservative, godt voksne menn, som vet å sette pris på en bil bygget på ramme. Med en dieselmotor under panseret.

Land Cruiser har en ny plattform (GA-F). Sammen med betydelig stivere karosseri og mer rigid ramme, skal denne sørge for betydelig forbedring av offroad-ytelsene. Den skal også være bedre på vanlig vei.



Selve rammen er altså den samme som før – men er blitt forbedret. Blant annet er den 30 prosent stivere.

Motoren er også velkjent. 2,8-liters rekkefirer – med 204 hestekrefter. Den har imidlertid fått noen utbedringer, den også. Inkludert nye turboer.

Som et resultat er dreiemomentet økt til 500 Nm.

TE: Det må til. Klart det må det.

Tøft valg

Kanskje er det de nye musklene bilen er utstyrt med, som gjør at de har baller nok til å legge lanseringen hit til Skottland. For dette er virkelig hjemmebanen til Land Rover. De står parkert over alt.

Det ryktes at det er flere Land Rovere her, enn det er sauer. Og det myldrer av sauer! Jeg synes jeg hører breking over alt ...

Hit kommer altså Toyota trekkende med sin største konkurrent. De kunne risikert å bli kjeppjaget av patriotiske Land Rover-eiere.

Men jeg tror jeg vet hvorfor akkurat det ikke skjer. Slik vil jeg nemlig beskrive de typisk Land Rover-eierne vi møter på: De har grønne høstjakker, sixpence, halstørkle og Wellingtong-støvler (selvsagt) – og et par fuglehunder som går løse ved siden av. På kvelden, unnskyld aftenen, innbiller jeg meg at snakker, unnskyld konverserer med vennene sine om hvor håpløst det blir å elektrifisere bilparken.

De elsker en god porsjon Haggis – og nyter et glass Glenfiddich single malt whisky i peisestuen (ikke peisestua, nå har jeg sjargongen inne).

Med det som utgangspunkt, er det ikke rart at de blir sjarmert i senk av ny-gamle Land Cruiser.

Rett, rett og rett

De største endringene har skjedd på designet – og interiøret. Land Cruiser er tilbake til boksedesignet. Den har ikke vært mer boksete siden 80-tallet!

Fronten går rett opp. Frontruta går rett opp. Hekken går rett ned. Speilene er digre – og står rett ut.

Sånn, der er designet oppsummert. Det høres jo ut som alt man trengte for å lage designet var en linjal og svakt utviklet kreativitet.

Men det siste stemmer ikke i det hele tatt. Her er det lagt sjel i at bilen skal se akkurat sånn ut. Ja, design er subjektivt. Men kom igjen, da. Vis meg noen som ikke liker utseendet på denne bilen ...

I tillegg til standardmodellen er det et begrenset opplag med First Edition-modeller – som har fått runde retrolykter foran, hvitt tak og den klassiske Sand-fargen (du kan også få den i mørk blå lakk).

Oh lord, det er så lekkert, det!

Den dårlige nyheten er at disse lyktene er mindre effektive og avanserte enn de vanlige LED-lysene. Det er synd, men ingen krise.

Krisen er imidlertid at det kun kommer ti First Edition til Norge. Så hvis du er fysen på en slik, og hvorfor skulle du ikke være det, må du være forberedt på å bruke albuene ...

PRESENTASJON: Her blir de inviterte journalistene forklart om historien bak Land Cruiser. Den er lang ...

Hardplast?

Interiøret er også blitt mer enn pyntet på. Her er det mer av det boksete designet fra utsiden. Hardplast? Ja, klart det. Mer enn mange vil sette pris på. Men dette er Toyota.

Og det har blitt mer bruk av myke materialer, også. Ikke minst på dashbordet og midtkonsollen.

Setene er dessuten trukket i ekte skinn – som om ikke dieselmotoren var nok til å gi miljøforkjempere alvorlig halsbrann ...

Nye digitale instrumenter er på plass – og en høyt plassert, stor infotainmentskjerm.

Her får du Apple Car Play – og visning av et nytt og svært imponerende kamerasystem. Det er 360 graders visning, selvsagt. I tillegg har du bilde som viser hvordan avstanden er rett ned på sidene. Kjører du sakte, med lavgir, får du også røntgensyn – og kan se tvers gjennom panser og motor. Nyttig når du skal krabbe deg fram i terrenget.

Det siste fikk vi virkelig testet. Vi kommer tilbake til firehjulsdrift-systemet og de andre assistansene du nå får med bilen.

Større enn du tror

Men tilbake til interiøret. Setene er store og myke. Justeringsmulighetene er gode. Vanligvis setter jeg rumpa så langt ned mot asfalten jeg klarer. Men her foretrekker jeg å sitte høyt. Skue utover det ruvende panseret.

Den måler 492 centimeter i lengden, 198 centimeter i bredden og høyden er 187 centimeter. Akselavstanden er 285 centimeter.



Foran er det masse oppbevaringsplass i dørene - og et eget dypt rom med plass til fire halvliter-flasker under midtarmlenet. Dette rommet fungerer også som kjøleboks, om du ønsker det.

I baksetet er det god plass. Du har også mulighet for å lene ryggstøtten bakover.

I bagasjerommet får vi opplyst at du har 450 liter til rådighet. Det ser imidlertid mye større ut. Det skyldes nok i hovedsak at den høye taklinjen og rette hekken gjør rommet lett å utnytte.

Bakluka er todelt. Så du kan løfte opp bakruta for lett tilgang til bagasjen. Når du åpner hele luka, går den opp, og ikke ut til siden.

UT PÅ TUR: Toyota Land Cruiser er skapt for eventyr, det er det ingen tvil om.

Takstativ og hengerfeste sier seg selv.

Elektrifisert – styring ...

Men nå må vi komme oss ut på veien. Hvordan føles den flunkende nye bilen, egentlig?

Jo, det skal jeg fortelle deg. Den kjører omtrent nøyaktig slik du forventer at en Land Cruiser skal kjøre. Den er videreutviklet – men at dette er en rammebil er du aldri i tvil om. Så får du like, eller mislike det.

Det har likevel vært utvikling. Styringen er mer presis. Det skulle ikke mye til, skal sies.

Den er også strammere på vanlig vei. Det er viktig. For selv om dette er et arbeidsjern, bruker nok de fleste mye tid på asfalt.

Mye av forklaringen på her, er at Land Cruiser for første gang har elektrisk servostyring. Det fungerer godt.

Støynivået er behagelig lavt. Tenk deg utgående Land Cruiser – med støydempende headset.

Den jevne, nedtonede duren av dieselmotoren er bare koselig.

Komisk kjøreprogram

Det er også ulike kjøreprogram. At de har valgt å kalle det ene for Sport er jo litt komisk. For noe mindre sportslig enn en Land Cruiser skal du lete lenge etter. Men har du aktive dempere, vil de stive opp og motvirke krenging.

Den nye åttretrinns girkassen er forresten en effektiv sak. Den kan styres manuelt med hjelp av hendler bak rattet.

Litt morsomt er det at vi legger merke til at tankmåleren knapt har beveget seg, etter halvannen time på veien. Forbruk må vi imidlertid komme tilbake til. Fordi bilene vi kjører er prototyper, og ikke har vært igjennom homologeringsprosessen enda, er det heller ikke offisielle tall å vise til her.

Men det er i offroad-miljøet bilen virkelig skinner ...

Crusing i offroad-løypa

Siden det ikke er luftfjæring, er 23 centimeter bakkeklaring det du får. Alltid. Det er til gjengjeld nok i veldig mange situasjoner.

Vadedybden er 70 centimeter (Defender har 90 cm, red. anm.) - men overhenget foran er redusert. Det gir bedre «angrepsvinkel» - på 31 grader. Bak er det 23 grader.

Firehjulsdriften er foredlet. Det er egne program for ulikt underlag: Snø, sand, stein og vanlig vei.

Lavgirserie sier seg selv. Det samme gjør muligheten for sperre på den midtre differensialen. Og den bakre.

Det er også en cruise control for offroad-kjøring. Crawl, som Toyota kaller den. Den kan aktiveres mellom 1 og 5 km/t. Systemet holder hastigheten, og tar høyde for grepet du har tilgjengelig til enhver tid. Farten styrer du enkelt med et hjul på midtkonsollen.

Vi brukte Crawl-systemet aktivt i en krevende offroad-løype – og det fungerer ypperlig.

En ny frontstabilisatorstag er også på plass, og den kan frakobles ved hjelp av en bryter på dashbordet. Det gir bedre framkommelighet og kontakt med underlag i tøft terreng.



Sjeldent god framkommelighet: Check!

Konklusjon:

Husker du at vi snakket litt om fly i starten her? Jeg vil si at Land Cruiser fortsatt kan sammenlignes med et propellfly. Dette er på ingen måte en revolusjon. Jeg innbiller meg imidlertid at det er akkurat slik kundene ønsker det. Rammebiler blir mer og mer sjeldne. Det samme gjelder biler med dieselmotor. Men begge deler har sin tilhengerskare.

Joda, vi har jo Land Rover Defender. Som kanskje er den mest naturlige konkurrenten. Men den koster enda mer – og mange er nok bekymret for driftssikkerheten på sikt.

Merk mine ord. Dette tror jeg kan bli en av de mest solgte bilene som ikke er ren elbil i 2025.

Ja, for 100 prosent rent elbilsalg er bare å glemme, gutter og jenter. Det kan jeg røpe her og nå. Toyota krasjer nemlig festen med en rålekker, romslig, bamsesterk og etter alle solemerker svært driftssikker bil.

Men skal du ha den som personbil, er den så dyr at du kanskje har en Learjet stående, også ...

Elektrisk Land Cruiser, lurer du kanskje på. Det gjorde vi også. Men Toyotas chief engineer, Keita Moritsu, sier til oss at det ikke foreligger noen slike planer. Det nærmeste du kommer er en mildhybrid-variant i 2025.

Men Morii utelukker imidlertid ikke at det vil komme en ren el-utgave av Land Cruiser en gang i framtiden.

MODERNE: Her er utgaven folk flest vil få tak i – med de mer moderne lyktene foran. Bla for flere bilder. Foto: Jayson Fong Les mer Foto: Jayson Fong Les mer Foto: Jayson Fong Les mer

Toyota Land Cruiser First Edition Motor og ytelser: Motor: 2,8-liter, 4 syl.

Effekt: 204 / 500 Nm

0-100 km/t: Ikke tilgjengelig enda

Toppfart: 170 km/t (20» felger) / 165 km/t (18» felger)

Forbruk: Ikke tilgjengelig enda Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 492 x 198 x 187 cm

Bagasjerom: 408 liter

Vekt: 2.330 kg

Tilhengervekt: 3.500 kg

Taklast: kg Pris: Startpris: Cirka 1 mill. kroner (varebil) / 1,8 mill. kroner (5-/7-seter)

Video: Slik oppleves Land Cruiser i offroad-løypa:

Dette vil mange ønske seg på nye Toyota Land Cruiser: