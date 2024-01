Denne tabben kan koste deg flere tusen kroner

Nå er det godt over 700.000 elbiler på norske veier, og tusenvis av bileiere har de siste årene fått montert ladeboks på husveggen. Men hvor gjør du av ladekabelen når den ikke er i bruk?

Lar du den henge på veggen, er du i godt selskap. Det er naturligvis langt bedre enn at den ligger og slenger på bakken. Samtidig er det viktig å huske på at ladekabelen din er et yndet tyveriobjekt.

Koster fort flere tusen kroner

– Jeg tror mange blir svært overrasket når de får høre prisene på nye ladekabler. Det beløper seg jo raskt til flere tusen kroner, sier Brooms redaktør Knut Skogstad.

Hvor dyrt det blir, avhenger av en rekke forhold. Velger man for eksempel en Type2-kabel fra en kjent kvalitetstleverandør, er det ikke uvanlig at prisene starter et sted mellom 2.000 og 3.000 kroner for en fem meter lang kabel. Lange kabler blir fort mye dyrere.

– Med slike priser er det jo ikke rart at ladekablene er attraktive for tyver. Henger man den løst over ladeboksen, løper man en stor risiko for at kabelen en dag blir borte, advarer Skogstad.



KOSTBART: Ladekabler til elbil kan fort koste flere tusen kroner. Skjermdump: Elkjøp

Ferskt produkt og lav produksjon

– Hva er årsaken til at kablene er så dyre?



– Ladekabel til elbil er fortsatt et relativt ferskt produkt i markedet. Produksjonsvolumene er fortsatt ikke så store, samtidig som det har kostet mye å utvikle teknologien. Stadig kommer endringer og forbedringer, og alt dette må tjenes inn, sier daglig leder i Elbilgrossisten, Sang Huynh, til Broom.



KABELEKSPERT: Sang Huynh hos Elbilgrossisten skylder blant annet på høye utviklingskostnader og relativt lav produksjon, når han forklarer de høye prisene på ladekabler.

Det er samtidig store prisvariasjoner, og det kan være vanskelig å vite hva man skal velge. En rekke faktorer påvirker prisene, som for eksempel produsent, kabeltype, kvalitet, lengde og strømføringsevne.

– Alle ladekabler får ladet bilen og oppfyller kravene, men holdbarheten vil variere. Ofte er det slik at prisen reflekterer kvaliteten på hele produktet, sier han.

Slik sikrer du kabelen

Uansett om du har en dyr eller billig kabel, vil den være attraktiv å stjele. Skogstads beste råd er at du henger kabelen på et trygt og tørt sted mellom hver lading. Da unngår du dyre og ubehagelige opplevelser, som fort kan oppstå når den for eksempel henger løst over ladeboksen.

– Særlig hvis man gjør dette som vane. Risikoen er stor for at uærlige sjeler før eller siden oppdager at her henger det en ladekabel. Da kan den plutselig være borte neste gang du skal lade, sier han.

ADVARER: Du bør oppbevare ladekabelen et trygt sted når den ikke er i bruk, advarer Broom-redaktør Knut Skogstad

Mange ladebokser har en mekanisk klo som kan programmeres til å låse fast ladekabelen når den ikke er i bruk. Det gjør den langt bedre sikret mot tyveri, dersom du velger å la kabelen bli hengende.

– Det er naturligvis bedre enn at den henger helt løs, men tyvene kan ha teknikker for å få løs kabelen likevel. Det må derfor ikke ses på som en helt sikker løsning, advarer Skogstad.

Dette dekker forsikringen

Tyveri av ladekabel bør anmeldes. Ta også en telefon til bilforsikringsselskapet ditt. Ladekabelen regnes nemlig som en del av bilen, og hvis den er av det dyrere slaget, kan det fort lønne seg å bruke bilforsikringen.

Er den sikret med en lås, vil man normalt kunne få full erstatning ved tyveri, dersom man har kasko eller delkasko-forsikring. Det står det blant annet både i Gjensidige og If sine forsikringsvilkår.

Du må uansett belage deg på å betale en egenandel, som trekkes fra erstatningsbeløpet. Enkelte forsikringsselskaper har ikke egenandel ved første skade/tyveri. Her bør du med andre ord sjekke vilkårene dine, samt pris på ny kabel før du eventuelt velger å bruke forsikringen.

