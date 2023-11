Leaf har vært en formidabel suksess for Nissan, ikke minst i Norge. Totalt er det registrert nesten 80.000 eksemplarer av elbilen, siden første eksemplar kom til landet i 2011.

Det betyr at mer enn hver tiende elbil på norske veier er en Leaf.

Ingen andre elbiler har opplevd samme suksess. Og det er definitivt ikke slutt ennå: Så langt i år er den på 13. plass på registreringsstatistikken, med over 2.000 registrerte eksemplarer.

Første bil til landet

Under årets Oslo Motor Show stilte Nissan ut det aller første eksemplaret av bilen som kom til Norge. Det vinrøde eksemplaret hadde en offisiell rekkevidde på 175 kilometer. Og prisen? Den var 263.900 blanke 2011-kroner.

Til sammenligning får du tolv år senere en splitter ny 2023-modell Leaf fra 236.600 kroner. Det sier mye om at det har skjedd ting med prisene på elbiler disse årene.

Innstegsutgaven Acenta byr dessuten på en rekkevidde som er rundt ti mil bedre enn det første eksemplaret som ankom Norge for 12 år siden. Utstyrsnivået er også mye høyere.

Nå er Leaf blant Norges aller billigste elbiler, men også blant de aller mest gjennomprøvde. Dermed er de fleste kjente feilene rettet for lengst, og Leaf framstår derfor som et meget trygt bilvalg.

BLE NY: Leaf har kommet i to generasjoner. Til venstre ser du første generasjon, som var i salg fram til 2018. Til høyre ser du andre og foreløpig siste generasjon.

Ikke første kundebilen

Eksemplaret på Oslo Motor Show var imidlertid ikke det første som ble registrert på kunde. Den bilen var hvit og gikk til Jens Kirkebø fra Fredrikstad.

Kirkebø fikk bilen sin utlevert 30. oktober 2011, og da Broom intervjuet ham seks år etter handelen, var han krystallklar på hva han mente om bilkjøpet.

Det kan du lese mer om i denne saken:

Jens var Norges første Nissan Leaf-eier

FØRSTE KUNDE: Jens Kirkebø fra Fredrikstad var første norske kjøper av Nissan Leaf.

Fra 30.000 kroner

Høyt salg gjennom mange år betyr samtidig at Leaf er en av bilmodellene det er flest av på bruktmarkedet. Over 700 biler ligger akkurat nå ute på Finn.no. Prisene starter på rundt 30.000 kroner, da får du typisk en 2012/2013-modell som gjerne har gått rundt 150.000 kilometer.

Går vi opp til rundt 100.000 kroner, er det mye å velge mellom av biler som ofte ikke har gått lenger enn 60.000-70.000 kilometer.

Andre generasjon har så vidt begynt å krype under 140.000 kroner. Da snakker vi 2018-modeller. Felles for de aller fleste brukte Leaf-eksemplarene er relativt lav kilometerstand. Det er tydelig at mange av disse har vært brukt som bil nummer to.

