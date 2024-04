Denne startet 90 år med suksess

BMW har lenge plassert seg solid i landskapet som leverandør av bilmodeller for entusiastene – for alle som har kjøreglede som første prioritet.

Få biltyper vekker mer følelser enn roadsteren, og det er ikke tilfeldig at BMW I 90 år har utviklet og produsert roadstermodeller til glede for nettopp alle bilentusiaster som gjennom tidene har sett på bilen som en kilde til litt mer enn bare nøktern transport fra A til B.

Det ble ikke tøffere ved inngangen til 1980-tallet

VAKKER: Blant de lekreste: BMW Z4 M40i. Foto: BMW

Austin Seven

Men BMW har en historie også før roadsteren gjorde sitt inntog. Det selskapet som i 2016 feiret 100-års jubileum som suksessrik bilprodusent, startet i 1916 med noe helt annet, nemlig produksjon av flymotorer, under navnet Bayerische Flugzeug-Werke (BFW).

Navnet ble endret til Bayerische Motoren-Werke i 1922, og produksjonen ble da lagt om til motorer for båter, lastebiler og motorsykler. Produksjon av biler kom på programmet i 1928, med lisensproduksjon av en Austin Seven.

FØRSTE: Den aller første BMW Roadsteren, BMW 315/1 fra 1934.

Innkledte bakhjul

Deretter skjøt bilproduksjonen raskt fart – og 90 års roadster-historie startet i 1934. På bilutstillingen i Berlin i mai dette året viste BMW en prototype av en roadster med utgangspunkt i sedanmodellen BMW 315. Konseptet – som ikke minst har 6-sylindrete motorer som et nøkkelord – har siden levd godt videre helt frem til dagens BMW Z4.

Et gjennomgående preg var allerede den gang vakre linjer, et langt motorpanser og to skreddersydde seter til fører og passasjer. Datidens mektige forskjermer svingte seg under dørene til de bakre hjulhusene, og for å redusere luftmotstand var bakhjulene helt innkledt.

LEKKER: BMW 328 Roadster 1936. Foto: BMW

Bilsport

Motoren var den samme for både sedan og roadster. Det handlet om en videreutvikling av 1,2 literen fra BMW 303 – nå økt til 1,5 liter slagvolum, og fortsatt en rekkesekser. I roadsteren leverte motoren 40 hk, mens sedanversjonen fikk nøye seg med 34.

– Det var, understreket BMW-ingeniørene, en meget effektiv motor:

– På 100 kilometer bruker denne vakre og raske sportsbilen bare 10-12 liter bensin, og nøyer seg med 0,1-0,2 kg olje.

Med toppfart 120 km/t hevdet BMW 315/1 Roadster seg godt i bilsport.

IKON: Elvis med BMW 507 – en bil etter rockekongens smak. Foto: BMW

507 et høydepunkt

Allerede mot slutten av 1934 kom fabrikken med en sterkere og raskere roadster – 319/1. Den hadde 1,9 liter motor med 55 hk. Med en egenvekt på bare 780 kilo, rakk dette til en toppfart rundt 135 km/t. Prisen var imidlertid høy, 5.800 Reichsmark, og det ble bare bygget 178 BMW 319/1 i perioden 1934-1936.

Førkrigsårenes roadsterhistorie ble toppet med M328 Roadster – en vakker design med 80 hk og toppfart 155 km/t. Men også denne var det få av – bare 464 eksemplarer kom innen 1940.

Et av etterkrigstidens høydepunkter var BMW 507, som presenterte seg i New York i 1955 med verdens første masseproduserte lettmetall V8. Motoren hadde et slagvolum på 3,2 liter, nok til toppfart på imponerende 220 km/t. Det kom også en enda sterkere variant med 165 hk.

Så kom Z1

1960- og 70-årene var dårlige tider for roadsteren som biltype. Modellene ble sterkt kritisert for manglende sikkerhet og komfort, og derfor kom det til å gå hele 29 år før BMWs neste roadsternyhet ble lansert med lekre Z1 i 1988.

Denne modellen ble BMWs første Z-roadster, der Z sto for zukunft – et tysk ord for fremtid. Den ble produsert i begrenset antall i perioden 1988 til 1991. Bilen var veldig spesiell ved at dørene går ned i karosseriet, og ikke utover som er det vanlige.

Z1 var tidlig ute med multilink bakhjulsoppheng hos BMW, og hadde ellers motor og drivverk fra BMW 325i – rekkesekser på 2,5 liter og 5-trinns manuell girkasse.

Z NR.1: Først i 1988 fant BMW tiden moden for en ny roadster. Da kom denne, Z1. Foto: BMW

Fort gikk den!

Etter Z1 fulgte Z3 i 1996. Den ble lansert med at James Bond kjørte den i GoldenEye. Modellen ble produsert i nærmere 300.000 eksemplarer før den ble etterfulgt av Z4. Et mindre antall var coupéer. Ved lanseringen kom bilene med 4-sylindret rekkemotor, som ble supplert med seksere året etter.

I 1999 utviklet M-divisjonen en Z3 med 5,4 liter V12 motor med 322 hk og maks dreiemoment 490 Nm ved 3.900 omdreininger. Girkassen var 6-trinns manuell. Bilen var mye tyngre enn en standard Z3, og siden mesteparten av den ekstra vekten kom fra motoren, var vektfordelingen 70 prosent foran og 30 prosent bak. Fort gikk den uansett – 0-100 tok bare 5,5 sekunder, og toppfarten var 263 km/t.

STØRRE: Z3 var litt større enn Z1, og hadde nå fått tradisjonelle dører. Foto: BMW

Større og større

Z3 sto på en 3-serie plattform (E36). Kunder kunne velge mellom 4-sylindrete motorer på 1,8, 1,9 eller 2,0 liter og rekkeseksere på 3,0 eller 3,2 liter. Bilen var 4,03 m lang og 1,69 m bred. Høyden var 1,30 m og akselavstanden 2,45 m.

Z4 som ble lansert i 2002 var litt større enn forgjengeren – 4,09 m lang og 1,78 m bred. Akselavstanden var øket til 2,50 m. Neste utgave av Z4 kom i 2009, og vokste enda litt – til 4,24 m lengde og 1,79 m bredde. Akselavstanden var uendret.

NYE Z4: Neste steg var Z4, som ble lansert i 2002 - og som fortsatt lever som modell. Foto: BMW

Fortsatt Z4

Tredje utgave av Z4 kom i 2018, og deler plattform med Toyota Supra. Bilen var blitt enda litt større – 4,32 m lang og 1,86 m bred. Bilen kom med 4- og 6-sylindrete turbomotorer fra 194 til 382 hk. Girkasse var 6-trinns manuell eller 8-trinns automat. Og Z4 er fortsatt på modellprogrammet fra BMW – som Z4 Roadster og som Z4 M40i Roadster.

RÅSTERK: Z8 ble produsert i et mindre antall, med V8 motor på 400 hk. Foto: BMW

Potente saker!

I tillegg har det vært flere andre roadster-høydepunkter fra BMW. For eksempel rådyre Z8, som ble produsert i et mindre antall i årene 2000 – 2005. Også den hadde, på samme måte som for eksempel Z3, linjer som kunne gjenkjennes fra historiske BMW sportsbiler.

Denne modellen var 4,40 m lang og 1,83 m bred, og under panseret satt det en V8-motor på 4,9 liter med 400 hk. Potente saker, med andre ord! Motoren, som var utviklet av BMW Motorsport, delte Z8 for øvrig med M5.

HØRER MED: Lekre i8 ladbar hybrid hører også med... Foto: BMW

For bilentusiaster

Nevnes bør selvsagt også den ladbare hybriden i8. Den kom først som coupé i 2013 – og så som roadster i 2017. Her var det midtmotor og firehjulsdrift og 374 hk, med ytelser som sto i stil – 0-100 km/t på 4,4 sekunder, og toppfart elektronisk begrenset til 250 km/t.

Og så har det selvsagt vært et utall konsepter og spesialmodeller, ikke minst fra mange forskjellige tuningeksperter.

Og likt for alle: Ytelser og kjøreglede som får blodet til å bruse litt ekstra i årene hos alle sanne bilentusiaster...

