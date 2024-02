– Denne skal vi selge betydelige volumer av

Volkswagen ID.7 fikk massiv forhåndsomtale før den endelig kom til Norge på slutten av fjoråret. Det er kanskje ikke så rart, for bilen omtales nemlig som en elektrisk arvtaker til klassikeren Passat.

Det forplikter: Passat har gjennom flere tiår vært blant de aller mest populære familiebilene, både her i Norge og i en rekke andre europeiske land.

ID.7 har imidlertid kun vært tilgjengelig som firedørs kombicoupé med tohjulsdrift så langt. Så langt har den ikke vært noen storselger, med kun 190 registreringer per 20. februar 2024. Det kan det imidlertid snart bli endringer på.

Store forventninger

For nå har Volkswagen nettopp hatt verdenspremiere for ID.7 Tourer, eller stasjonsvognen av den store familiebilen. Og den norske importøren har ikke akkurat lave forventninger til nyheten.

– ID.7 Tourer er en modell vi forventer å selge betydelige volumer av. Dette er en av de første store, fullelektriske stasjonsvognene på markedet. Vi tror at bilen blir en viktig bidragsyter på vei mot å nå 2025-målet om et fullelektrisk nybilmarked, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør hos importør Harald A. Møller.



Storselgeren forsvant – men nå kommer denne



Fortsetter etter bildekarusellen

NYHET: VW ID.7 Tourer

Romslig bil med lang rekkevidde

Bilen er nesten fem meter lang, nesten 30 centimeter lengre enn ID.4 og ID.5 og 17 centimeter lengre enn Passat. Den har en akselavstand på nesten tre meter, noe som gir en svært romslig kupé, for ikke å glemme bagasjerom: Det rommer hele 605 liter.

Når bakseteryggene legges ned, får man et nesten to meter langt lasterom, med volum på 1.714 liter. Bilen kan også dra henger på inntil 1.000 kilo.

ID.7 Tourer kommer i starten med én motor på 286 hestekrefter og drift på bakhjul. Senere kommer også en utgave med firehjulsdrift. Denne vil også få økt hengervekt, sannsynligvis til 1.200 kilo.

Bilen blir levert med to batteristørrelser. Standardbatteriet er på 77 kW, noe som skal gi en rekkevidde på rundt 600 kilometer. Det største på 86 kWt strekker rekkevidden til hele 685 kilometer.

Hurtiglading stopper på 175 kW for standardutgaven, og 200 kW for utgaven med det største batteriet. Det er den høyeste effekten for noen elbil fra Volkswagen så langt. Produsenten lover at lading fra 10 til 80 prosent skal kunne skje på godt under en halv time.

En ny forvarmingsløsning skal dessuten sørge for høy ladefart også om vinteren. Den aktiveres enten via navigasjonen eller manuelt med en knapp på skjermen, i god tid før du ankommer ladestasjonen.

VW-sjef: Vi skal bli mye billigere enn Tesla



Kan bestilles fra mars

Ifølge den norske importøren blir det mulig å bestille ID.7 Tourer i mars, og de første bilene er ventet til landet til sommeren.

Priser er foreløpig ikke kommuniser, men kombicoupé-utgaven av modellen koster fra 580.100 kroner. Sannsynligvis lander stasjonsvogna på rundt 600.000 kroner.

Vi har allerede testet ID.7 i kombicoupé-utgave flere ganger. Du kan lese mer om tekniske data og kjøreinntrykk i denne saken.

Her fikk vi møte konseptbilen – i Las Vegas



Få også med deg denne: