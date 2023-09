Denne skal presse grensene

Mercedes begynte forsiktig med elbil. Den litt hjemmesnekrede B-Klasse Electric var først ut. Så forsvant den og inn kom SUV-en EQC. Deretter gikk det en stund før de kjørte i gang en skikkelig offensiv.

Nå er det mye å velge mellom hvis du vil ha elektrisk Mercedes, i flere klasser. Og snart kommer biler på en helt ny plattform som virkelig skal løfte merket på teknologisiden.

MMA heter den, det står for Mercedes-Benz Modular Architecture platform. Her skal vi få fire modeller: En firedørs coupé, en såkalt shooting brake (sporty stasjonsvogn) og to SUV-er. De to siste er temmelig sikkert erstattere for dagens EQA og EQB.

GLASS: Legg merke til taket, her skal Mercedes gi oss flere innovative løsninger.

Bruke mindre strøm

Nå viser Mercedes akkurat den første, Concept CLA. Den skal få rekkevidde på over 750 kilometer og et offisielt strømforbruk på 12 kWt/100 km.

Dermed kommer den nært det Mercedes tidligere har vist at de jobber mot, biler som bruker 1 kWt per mil – såkalt «Hypermilere».

Med det blir bilen også vesentlig mer energieffektiv enn dagens Mercedes-modeller. Dette er noe alle produsenter jobber for å få til. Lavere forbruk gjør at man kan klare seg med mindre batteripakker. Det sparer både kostnader og vekt.

SKJERMER: Nytt operativsystem er på plass, det samme er en diger skjermflate på dashbordet.

Vises akkurat nå

Nytt operativsystem betyr også nytt grensesnitt og brukeropplevelse via skjermløsningen som Mercedes kaller MBUX Superscreen.



Ikke overraskende har den nye plattformen et 800-volts elektrisk drivsystem. Det gir mulighet for vesentlig raskere lading og er standard hos flere konkurrenter allerede. Mercedes sier selv at bilen skal kunne lade 400 kilometers rekkevidde på bare 15 minutter, under ideelle forhold.

Concept CLA vises fram under bilutstillingen i München som pågår akkurat nå. Produksjonsklar bil skal etter planen være her i 2025, så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før Mercedes ruller ut de andre modellen som skal bygges på samme plattform.

AERODYNAMISK: Designet bærer preg av lavest mulig luftmotstand, det er naturligvis en viktig faktor for å få ned forbruket.

Video: Her ser vi nærmere på en annen Mercedes i München